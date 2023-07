Jako chudý příbuzný? Infinix zkouší štěstí se svítícím designem ve stylu Nothing Phone

Infinix hodlá zaujmout zákazníky netradičním prvkem

Ten si vypůjčí od konkurenčního Nothing Phone

Ředitel Nothing Carl Pei už na Twitteru pohrozil žalobou

Chytré telefony jsou ve své podstatě již hotové produkty. Každým rokem sice výrobci představují nová zařízení, od těch loňských se už ale zásadně neliší. Přijít v tomto prostředí s něčím, co zákazníky zaujme není jednoduchý úkol. Způsob, jak zaujmout po svém, našla například společnost Nothing u svého chytrého telefonu Phone (1) a Phone (2) – stačilo jí k tomu jen přijít s neotřelým designem zadní strany oživený o několik LED.

Infinix si vypůjčí ikonický prvek Nothing Phone

Nyní se k podobnému kroku odhodlal čínský konkurent Infinix, který se při tvorbě svého nejnovějšího smartphonu GT 10 Pro+ notně inspiroval právě u Nothing, alespoň podle dostupných snímků. Záda telefonu jsou částečně průhledná a mají industriální a futuristický design, přičemž jim nechybí ani několik LED, které připomínají právě Nothing Phone. Ty by měly svítit oranžovou barvou a doplňovat tak celkový design. Jestli budou jen na okrasu, nebo také budou umět upozorňovat na příchozí hovory a notifikace, prozatím není známo.

Z ostatních parametrů se bude moci Infinix GT 10 Pro+ pochlubit displejem s rozlišením Full HD+ s výřezem uprostřed, čipsetem Dimensity 8050, 8 GB RAM s možností rozšíření o dalších virtuálních 8 GB, trojici fotoaparátů na zádech s hlavním 108Mpx snímačem, 32Mpx selfie kameru a baterii s kapacitou 5 000 mAh. Globální premiéru by si smartphone měl odbýt někdy v průběhu srpna.

Celá záležitost se neobešla bez odezvy. Na Twitteru už zakladatel Nothing Carl Pei „zavtipkoval“, že je čas dát vědět právníkům. Když se ho jeden z uživatelů zeptal, zda má technologii LED světýlek na zádech patentovanou, odvětil Pei tím, že přeci musí chránit své inovace.

Time to get the lawyers ready! 😂 — Carl Pei (@getpeid) July 13, 2023

Otázkou zůstává, jaký dopad bude mít případný soudní spor na prodeje zařízení. Některé telefony Infinix se prodávají také v České republice, nicméně hlavní trhy pro čínskou společnost jsou především v zemích, kde si s duševním vlastnictvím příliš hlavu nelámou.