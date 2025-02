Jaké aplikace do telefonu nestahovat? Zeptali jsme se bezpečnostních špiček z Izraele

Jaké aplikace jsou podle vás nebezpečné a nikdy byste si je nestáhli do vašeho telefonu?

Na tuto otázku jsme se zeptali předních bezpečnostních expertů z izraelské firmy Check Point

Zmínili důležitost přístupů k informacím o uživateli i telefonu, řeč však přišla i na TikTok a Temu

V obchodě Apple App Store je pravděpodobně kolem 1,8 milionu aplikací, v Google Play dokonce 2,6 milionu aplikací. Drtivá většina z nich je alespoň na oko bezpečná. Některé, které ale nejspíš používáte i vy, však mohou vykazovat známky nevhodného zacházení s vašimi daty, či mohou být podezřelé z dalších různých důvodů. Jaké aplikace byste si tedy do telefonu instalovat neměli? Zeptali jsme se na to bezpečnostních expertů ze společnosti Check Point.

Aplikace a sběr dat

Když jde o bezpečnost používání prakticky jakékoliv aplikace, to nejdůležitější, co by vám mělo vytanout na mysl, jsou uživatelská data. Je velice důležité si dát pozor na to, jaká data ta či ona aplikace sbírá – a zaměřte se při tom na to, zdali je skutečně nutné, aby o vás tyto informace aplikace sbírala. Pokud jde o tuto problematiku, jde podezřelá vlastně každá aplikace, která sbírá dat zbytečně moc, anebo je sbírá, aniž by je logicky potřebovala.

„Podezírám jakékoliv aplikace, které jsou zdarma, ale nabízí mikrotransakce. Podezírám také hry, především pak bezplatné hry, které mají tendenci sbírat o vás nadměrné množství dat,“ uvedl pro SMARTmanii Gil Friedrich, šéf e-mailového zabezpečení v Check Pointu.

Technologická ředitelka izraelské firmy Dorit Dor na první dobrou uvedla, že si dává velký pozor na aplikace, které vyžadují přístup k jejím kontaktům v telefonu. „Některé aplikace vyžadují přístup ke kontaktům, aby vůbec mohly fungovat – nevzpomínám si přesně, které to jsou, ale podobným aplikacím se vyhýbám,“ prohlásila. Dor také doporučila zamezit aplikacím sledování napříč dalšími aplikacemi, tuto možnost najdete například na iPhonu v sekci Soukromí a zabezpečení –> Sledování.

Zase to Temu

Sergey Shykevich, seniorní manažer pro analýzu kybernetických hrozeb ze společnosti Check Point, pro změnu zdvihl varovný ukazováček u čínských aplikací. Jmenovitě Temu a TikTok. V hlavní roli je přitom opět stokrát omílané zpracovávání osobních dat bez zjevného významu.

„Přestože i v bezpečnostních složkách celá řada lidí používá Temu, já bych to nedoporučil. Nejde o to, že by aplikace měla status ‚malwaru‘, ale bere si o vás a vašem zařízení mnohem víc informací a dat, než je zvykem u západních aplikací. […] Západní optikou tyto aplikace vyžadují mnoho přístupů zbytečně, na východě (Čína) je to ale zcela běžné,“ odpověděl Shykevich.

Podle Friedricha je také podezření na místě u čínských aplikací, které jsou podřízené tamní vládě. Zmínil i právě TikTok, který je neobyčejně populární nejen v Číně a v Evropě, ale také v USA, kde Gil Friedrich žije. „Doma jsem ani nemusel čekat, až se vláda rozhodne – má žena byla rychlejší, našim dětem okamžitě TikTok smazala z telefonů,“ uvedl s nadsázkou.

A co bankovní aplikace?

Mezi mnoha uživateli je stále velká diskuze o tom, zdali používat bankovní aplikace, či nikoliv. Po vzoru rčení „kdo nic nedělá, nic nezkazí“ se může jevit jako opatrnější řešení aplikace vůbec neinstalovat a internetové bankovnictví raději vůbec nepoužívat. Pokud se bez něj obejdete, tím lépe pro vás, váš život musí být mnohem jednodušší. Nicméně většina z nás bankovní aplikace používat potřebuje.

Shykevich tvrdí, že pokud si to telefonu stáhnete malware, aplikace vaší banky bude to první, po čem útočníci půjdou. To samo o sobě z ní ale nedělá nebezpečnou věc. Kuchyňským nožem se také můžete říznout, ale při vaření jej potřebujete a těžko bez něj uvaříte prakticky cokoliv.

„Bankovní společnosti za posledních 10 let mohutně investovaly do bezpečnosti svých služeb, mají nástroje pro detekci podezřelých přihlášení, podezřelých převodů, transakcí a podobně. Používaní těchto aplikací tedy jako velké riziko nevidím,“ vysvětlil seniorní manažer pro analýzu kybernetických hrozeb ze společnosti Check Point.