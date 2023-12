Jak velký fanoušek GTA jste? Otestujte své vědomosti v našem kvízu

Jak moc velký fanoušek herní série Grand Theft Auto jste?

Otestujte své vědomosti, připravili jsme pro vás celkem 20 otázek

Tento týden jsme se po dlouhých deseti letech čekání konečně dočkali prvního traileru ke hře GTA VI. Studio Rockstar Games zveřejněným videem dokázalo překonat hned několik rekordů na platformě YouTube. První trailer ke GTA VI se stal vůbec nejsledovanějším nehudebním videem v historii. Za prvních 24 hodin nasbíral neuvěřitelných 90 milionů zobrazení, k dosažení magické hranice 100 milionů zobrazení se dostal za 34 hodin. V době psaní tohoto článku, tedy necelých pět dní od zveřejnění, překročil hranici 132 milionů přehrání.

Z traileru je patrné, že se veškeré dění tentokrát bude odehrávat v prosluněném Vice City, které je inspirované městem Miami v americkém státě Florida. Vice City to ale končit nebude, tvůrci si pro hráče připravili ještě několik dalších měst. Samotné Vice City se dočkalo svého zpracování v samostatném díle s Tommym Vercettim v hlavní roli, avšak od vydání původního GTA: Vice City uplynulo jednavacet let, proto je ideální čas se do něj znovu vrátit. Mezi hráči totiž Vice City patřilo mezi vůbec nejoblíbenější.

Kvíz pro opravdové fanoušky

V našem okolí neznáme prakticky nikoho, kdo by alespoň jeden z dílů série Grand Theft Auto nezkusil. Proto jsme se pro vás rozhodli připravit unikátní kvíz, ve kterém můžete otestovat své znalosti o této legendární sérii. Celkem je pro vás nachystáno rovných dvacet otázek a věřte mi, že některé jsou pořádně zapeklité. V diskuzi se můžete pochlubit, jakého skóre jste dosáhli.

Váš výsledek Gouranga!👏 V tomto kvízu jste uspěl(a). Na více než 70 % otázek jste dokázal(a) odpovědět správně ✅ Vaše znalosti ohledně legendární herní série Grand Theft Auto jsou velmi dobré 😉 Teď už jen vydržet do roku 2025, kdy konečně vyjde GTA VI! Busted! V kvízu jste chyboval(a) u více než 30 % otázek. Pokud si na to troufnete, načtěte si tuto stránku znovu a kvíz opakujte. Třeba s dalším pokusem dosáhnete lepšího skóre. Držíme vám palce 😉 #1. Jak se jmenuje vývojářské studio, které stojí za sérií Grand Theft Auto? Take-Two Interactive Take-Two Interactive Rockstar Games Rockstar Games Epic Games Epic Games Rockstar Interactive Rockstar Interactive Další #2. V které roce vyšel první díl GTA? 1995 1995 1997 1997 1999 1999 2001 2001 Další #3. Které GTA dosáhlo na serveru Metacritic nejvyššího hodnocení? (98 %) Grand Theft Auto: San Andreas Grand Theft Auto: San Andreas Grand Theft Auto III Grand Theft Auto III Grand Theft Auto IV Grand Theft Auto IV Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V Další #4. Ve kterém díle měl vystoupení hudebník Phil Collins? Grand Theft Auto III Grand Theft Auto III Grand Theft Auto: Vice City Stories Grand Theft Auto: Vice City Stories Grand Theft Auto IV Grand Theft Auto IV Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V Další #5. Jak se jmenuje hlavní hrdina v GTA Vice City? Tommy Angelo Tommy Angelo Tommy Lee Tommy Lee Tommy Vercetti Tommy Vercetti Tommy Hilfiger Tommy Hilfiger Další #6. Jak se označovala kontroverzní minihra v GTA: San Andreas? Cold Ice Cold Ice Sixty-nine Sixty-nine Rocket Launch Rocket Launch Hot Coffee Hot Coffee Další #7. Jak se jmenuje droga, kterou distribuují Triády v GTA III? Spank Spank Swag Swag Sang Sang Skunk Skunk Další #8. Kolik vydělalo GTA V během prvních 24 hodin od uvedení? 200 milionů USD 200 milionů USD 400 milionů USD 400 milionů USD 800 milionů USD 800 milionů USD 1 miliardu USD 1 miliardu USD Další #9. Jak se jmenuje rostlina, která vás v GTA V promění ve zvíře? Peyote Peyote Mullein Mullein Poppy Poppy Daisy Daisy Další #10. Jak se jmenoval díl, který vyšel po Grand Theft Auto III? Grand Theft Auto: Vice City Grand Theft Auto: Vice City Grand Theft Auto IV Grand Theft Auto IV Grand Theft Auto: San Andreas Grand Theft Auto: San Andreas Grand Theft Auto: Mystic Stories Grand Theft Auto: Mystic Stories Další #11. Jak se jmenuje nejlepší kamarád Lamara? Trevor Trevor Franklin Franklin Michael Michael Amanda Amanda Další #12. Která celebrita žalovala tvůrce za údajné využití její podobizny v GTA V? Scarlett Johansson Scarlett Johansson Paris Hilton Paris Hilton Lindsay Lohan Lindsay Lohan Kate Hudson Kate Hudson Další #13. Jak se jmenuje město, ve kterém se odehrává děj Grand Theft Auto IV? Vice City Vice City Los Santos Los Santos San Fierro San Fierro Liberty City Liberty City Další #14. Jak se budou jmenovat dvě hlavní postavy v GTA VI? Bonnie a Clyde Bonnie a Clyde Clark a Kent Clark a Kent Jason a Lucia Jason a Lucia Ema a Harry Ema a Harry Další #15. Za kterou z těchto postav nebylo možné hrát v GTA V? Niko Bellic Niko Bellic Trevor Philips Trevor Philips Franklin Clinton Franklin Clinton Michael De Santa Michael De Santa Další #16. V kterém roce bylo vydáno GTA V? 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 Další #17. Jak se jmenovala fiktivní rocková kapela, která se objevila v dílech Vice City a San Andreas? Dancing Queen Dancing Queen Liberty Vice Liberty Vice Dolls of Destruction Dolls of Destruction Love Fist Love Fist Další #18. Z jakého auta útočníci zastřelili CJovu matku v GTA: San Andreas? žlutá Savanna žlutá Savanna zelený Sabre zelený Sabre černý Stallion černý Stallion oranžový Solair oranžový Solair Další #19. Jak se jmenuje fiktivní stát, ve kterém se bude odehrávat GTA VI? Bowler Bowler Vice Vice Leonida Leonida San Bernardino San Bernardino Další #20. Kdo daboval do češtiny postavu Mikhaila Faustina v GTA IV? Marek Vašut Marek Vašut Miroslav Donutil Miroslav Donutil Bolek Polívka Bolek Polívka Karel Roden Karel Roden Vyhodnotit kvíz

Kdy vyjde GTA VI?

Společně se zveřejněním traileru jsme se dočkali i odhalení roku vydání hry. Pokud jste čekali, že se v ulicích GTA VI budete prohánět už příští rok, příliš vás nepotěšíme. Hra vyjde až v roce 2025, tedy 12 let po oznámení současného GTA V. Konkrétní měsíc vývojáři z Rockstaru zatím bohužel neupřesnili. Titul nejdříve vyjde pro PlayStation 5 a Xbox Series X a Series S. Majitelé PC si stejně jako v případě GTA V budou muset počkat o něco déle.