Jak uživatelé využívají umělou inteligenci? Tim Cook se podělil o svou vizi

- Apple je stále pozadu co se týče umělé inteligence v chytrých telefonech
- Generální ředitel Tim Cook ale cestě své firmy důvěřuje
- Při oznámení finančních výsledků se podělil o několik svých myšlenek na toto téma
Umělá inteligence v chytrých telefonech je v poslední době velkým tématem, které řeší nejeden výrobce smartphonů. Zatímco většina vsadila na vlastní řešení, AI třetí strany či kombinaci obého, všichni se shodnou na tom, že Apple je v tomto ohledu pozadu. Gigant z Cupertina má nicméně plán, který chce v letošním roce začít urychleně naplňovat a podle všeho má i samotný generální ředitel společnosti Tim Cook jasno, co uživatelé chtějí a jak umělou inteligenci využívají, alespoň to prozradil při zveřejnění finančních výsledků.
Cook umělé inteligenci Apple Intelligence věří
Tim Cook začal svůj projev poměrně ze široka, konkrétně výkonností všech částí Applu, což zahrnuje iPhone, iPad a Mac, Apple Watch, AirPods, maloobchod, služby a další. V posledních několika čtvrtletích se do tohoto přehledu dostala také Apple Intelligence. Ačkoli ani Tim Cook, ani finanční ředitel Kevan Parekh v tomto odvětví nemají tendenci být příliš konkrétní, Cook tentokrát nabídl svůj pohled. „Během tohoto čtvrtletí jsme s nadšením sledovali, jak většina uživatelů iPhone s aktivovanou funkcí Apple Intelligence aktivně využívá její možnosti,“ uvedl Cook.
Je samozřejmě obtížné odhadnout skutečný rozsah využívání této technologie v praxi, protože Apple neposkytuje přehled o tom, kolik iPhonů kompatibilních s Apple Intelligence je na trhu, což zmínil to hned po tom, že Apple překročil hranici 2,5 miliardy aktivních zařízení po celém světě. Cook bohužel nespecifikoval, co přesně Apple považuje za aktivní využívání Apple Intelligence. Zmínil sice funkce jako Writing Tools a Clean Up, ale víc své myšlenky neupřesnil.
„Jednou z našich nejoblíbenějších funkcí je Visual Intelligence, která uživatelům pomáhá učit se a dělat více než kdykoli předtím s obsahem na obrazovce jejich iPhonu, díky čemuž mohou rychleji vyhledávat, provádět akce a odpovídat na otázky v různých aplikacích,“ doplnil Cook na adresu Visual Intelligence. Cook také vypíchnul funkci Live Translation, která podle něj usnadňuje život mnoha uživatelů po celém světě.