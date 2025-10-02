Jak rychle nabijete iPhone Air? Populární laboratoř se tomu podívala na zoubek

- iPhone Air je po konstrukční stránce působivý, za oběť tomu ale padla baterie
- Ta je nejen na dnešní standardy vcelku malá, ale také se pomaleji dobíjí
- S aktuálními modely se srovnávat nemůže, nicméně s těmi loňskými už ano
Představení nejtenčího iPhonu v historii společnosti Apple s názvem iPhone Air sice technologičtí nadšenci očekávali s poměrně velkým předstihem, přesto nejednoho z nás zvládl překvapit. Kromě pozitivních překvapení se ale vyrojily také nepříjemné a oprávněné obavy, které se pochopitelně týkají výdrže na baterii a také rychlosti nabíjení. Přeci jen do tenkého těla se zvlášť velký akumulátor nevejde a problém může být také s odvodem odpadního tepla, které při nabíjení zákonitě vzniká. S tím může také souviset omezení nabíjecího výkonu, aby nedocházelo k nekontrolovatelnému přehřívání.
Nejpomaleji se nabíjející iPhone aktuální modelové řady
YouTube kanál s názvem ChargerLAB se na nový iPhone Air podíval detailně, alespoň tedy co se týče jeho dobíjecích schopností. Asi nejzajímavějším zjištěním je skutečnost, že Air zvládl v peaku nabíjecí výkon okolo 18 až 19 W, přičemž například základní iPhone 17 zvládl až 28 W a iPhone 17 Pro Max dokonce až 36 W. Z tohoto ohledu je nový Air nejpomaleji se dobíjející zařízení z aktuální modelové řady, což asi není velkým překvapením.
Stejně jako v případě modelů předchozí generace, tedy iPhonu 16, iPhonu 17 Pro a iPhonu 16 Pro Max Apple uvádí, že iPhone Air zvládne dobít 50 procent baterie za přibližně 30 minut, pakliže k tomu využijete podporovanou nabíječku s výkonem 20 W a vyšším. Na papíře sice tato hodnota vypadá dobře, nicméně aktuální řada slibuje nabití na 50 procent za zhruba 20 minut, tudíž je v tomto ohledu tenký Air pomalejší. Na druhou stranu je pomalejší nabíjení ohleduplnější k baterii, která si díky tomu udrží svou kapacitu po delší dobu.
Pakliže hledáte telefon s dobrou výdrží a rychlým nabíjením, nejspíše po iPhonu Air nesáhnete. Pokud chcete o něco málo prodloužit jeho výdrž, vyplatí se sáhnout po externí baterii přímo od Applu, která v sobě ukrývá stejný akumulátor, jako právě Air, a která umí výrazně prodloužit výdrž. Na druhou stranu během našeho testování se ukázalo, že Air bez větších problémů zvládá i běžný pracovní den.