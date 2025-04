Jak je to u Switche 2 se zpětnou kompatibilitou starších her? Nintendo vsadilo na emulátor

Nintendo Switch 2 zvládne i starší hry, ale kvůli emulaci to nebude úplně bez problému

Některé oblíbené tituly nefungují správně a momentálně se jejich kompatibilita řeší

Paradoxem je, že Nintendo nakonec vsadilo na softwarový emulátor, přestože proti nim roky bojovalo

Už před oznámením konzole Nintendo Switch 2 se spekulovalo, jestli bude podporovat starší hry. A konečně máme oficiální odpověď: ano, ale ne úplně jednoduše. Na rozdíl od minulých generací (například Wii U obsahovalo hardware z Wii) totiž Switch 2 v sobě žádné „vnitřnosti“ z původního Switche nemá. To znamená, že neexistuje přímá hardwarová kompatibilita.

Nintendo tedy muselo přijít s jiným řešením. Nejprve zkusilo jít cestou čisté softwarové emulace přesně tak, jak to dělají fanouškovské emulátory typu Yuzu. Jenže tady narazilo na pořádný kámen úrazu. Emulace totiž není žádná hračka, je extrémně náročná na výkon a baterie by se vybíjela extrémní rychlostí.

Kompromis? Něco mezi emulátorem a hardwarovou kompatibilitou

Řešení nakonec našli v něčem, co bychom mohli nazvat „hybridním emulátorem“. Jak to přesně funguje? Představte si to asi takhle: některá data z původní hry se přímo při hraní převádějí do formátu, který Switch 2 dokáže lépe zpracovat. Není to čistý emulátor, ale také to není plná hardwarová kompatibilita.

Díky tomu můžeme očekávat rychlejší načítání, lepší výkon, a dokonce i nové funkce u starších her. Například některé tituly budou podporovat GameChat, což dříve nebylo možné.

A teď k té méně radostné části. Ne všechny hry si se Switchem 2 v současné době rozumí tak, jak by si vývojáři přáli. Nintendo už zveřejnilo seznam titulů, které mají s kompatibilitou jisté problémy a bohužel mezi nimi najdete i pecky jako například Doom Eternal, Dead by Daylight nebo GRIP Autosport. Momentálně se jejich (a i dalších titulů) úplná kompatibilita řeší.

Nintendo Switch 2 compatibility list issues: -Nintendo Switch games that start up on Nintendo Switch 2, but include some in-game compatibility issues https://t.co/MNBth7jH6H

-games with start up issues on Nintendo Switch 2 https://t.co/v1bhKs5cmn pic.twitter.com/xe4RMKr3k0 — Wario64 (@Wario64) April 2, 2025

Paradox ze strany Nintenda

Celá situace má trochu ironický nádech. Nintendo je totiž známé svým tvrdým postojem proti emulátorům. Jen v loňském roce zařízlo zmíněný emulátor Yuzu a aktivně se snaží zamezit jakémukoliv šíření emulovaných verzí svých her. Přitom ale teď samo přiznává, že bez emulátorů by zpětná kompatibilita nebyla v tomto případě možná.

Nintendo se očividně snaží, aby přechod na Switch 2 byl co nejplynulejší, ale je jasné, že nějaké kompromisy jsou v tomto případě nutné. Pokud máte velkou knihovnu her z původního Switche, většina z nich vám poběží, ale je dobré sledovat aktuální informace a seznam kompatibilních titulů.

