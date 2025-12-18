Jak dobře znáte Honor? Otestujte se v kvízu pro skutečné fanoušky

- Máte rádi produkty značky Honor a řadíte se mezi její fanoušky?
- Jak dobře znáte historii i současnost jedné z nejvýraznějších značek světa?
- Vaše znalosti pečlivě prověří náš redakční kvíz
Značka Honor si za poslední roky vybudovala silnou pozici mezi výrobci chytrých telefonů a dokázala oslovit široké spektrum uživatelů – od teenagerů a fanoušků elegantního designu až po ty, kteří hledají špičkový výkon a moderní technologie. Ale jak dobře se v historii, produktech a zajímavostech kolem Honoru vlastně orientujete? Myslíte si, že patříte mezi skutečné znalce této značky?
Právě pro vás jsme připravili speciální kvíz, ve kterém si můžete své znalosti důkladně prověřit. Čeká vás série otázek, které potrápí paměť i postřeh, a možná vás v nejednom případě i překvapí. Tak neváhejte, pusťte se do testu a po jeho dokončení se nezapomeňte v komentářích pochlubit svým výsledkem – a klidně i tím, která otázka pro vás byla tou největší výzvou.
Kvíz pro opravdové fanoušky
Pro všechny fanoušky značky Honor a jejích chytrých telefonů jsme si připravili kvíz, ve kterém můžete otestovat své znalosti. Tak dlouho neváhejte, pusťte se do toho a hlavně se poté nezapomeňte pochlubit do komentářů, jak jste se s našimi kvízovými otázkami popasovali a která pro vás byla největší oříšek.
Váš výsledek
Skvělá práce!👏 Ve fanouškovském kvízu o značce Honor jste uspěl(a). Na více než 70 % otázek jste dokázal(a) odpovědět správně ✅
Vaše znalosti ohledně produktů a brandu Honor jsou opravdu skvělé a je vidět, že jste opravdový fanoušek!👏
Níže si můžete prohlédnout všechny otázky včetně správných odpovědí.
Mohlo by to být lepší! Ve fanouškovském kvízu o značce Honor jste chyboval(a) u více než 30 % otázek. Pokud si na to troufnete, načtěte si tuto stránku znovu a kvíz opakujte. Třeba s dalším pokusem dosáhnete lepšího skóre. Držíme vám palce 😉
Níže si rovněž můžete prohlédnout všechny otázky včetně správných odpovědí.
#1. V jakém roce vznikla značka Honor (tehdy jako sub-brand Huawei)?
Značka Honor byla založena v roce 2013.
#2. Který smartphone se stal v testu DxOMark (27. 2. 2023) „novým lídrem“ žebříčku fotoaparátů se 152 body?
#3. Kdy Huawei oznámil prodej značky Honor (oddělení od Huawei)?
#4. Web TheVerge.com udělil v roce 2025 ocenění za nejtenčí skládací smartphone. Který to byl?
#5. Který telefon byl prvním samostatným modelem Honoru po oddělení od Huawei?
Šlo o smartphone Honor V40.
#6. Který smartphone od Honoru byl v roce 2024 (se 158 body) na 1. místě DxOMarku?
Šlo o skvělý fotomobil Honor Magic 6 Pro
#7. Který smartphone od Honoru jako první přišel se 100W nabíjením?
#8. Jak dlouho přibližně trvá vyrobit jeden smartphone v čínské továrně Honor Industrial Park (Pching-šan)?
Správná odpověď je 30 sekund. Ověřili jsme to dokonce na vlastní kůži při naší návštěvě Číny.
#9. Jaké rozlišení najdeme u teleobjektivu nového Honoru Magic 8 Pro?
Honor Magic 8 Pro je vybavený 200Mpx teleobjektivem s 3,7× optickým přiblížením.
#10. V jakém čínském městě má značka Honor své sídlo/centrálu?
Testujeme Honor Magic 8 Pro
Už v lednu příštího roku se na českém trhu začne prodávat nejnovější vlajkový model značky Honor. Ten disponuje skutečně pohádkovou hardwarovou výbavou, která uspokojí i ty nejnáročnější uživatele. Nový Magic 8 Pro už pro vás v redakci testujeme a můžeme vám prozradit, že se rozhodně máte na co těšit!
Co se designu týče, novinka zůstala věrná konturám loňského modelu – opět zde máme poměrně jednoduše vypadající telefon s velkým displejem, plochými kovovými boky a jednobarevnými zády, která zdobí rozměrný kruhový modul fotoaparátu. Honor nicméně oproti minulé generaci o desetinu palce zmenšil displej a tím i celý telefon. Díky krytí IP68/69K ustojí nešetrné zacházení, jako je například kontakt s tlakovou nebo horkou vodou.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 161,15 × 75 × 8,4 mm, hmotnost: 219 g, zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 6270 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Pro Magic 8 Pro je rovněž charakteristický oválný výřez displeje, který ukrývá nejen 50Mpx selfie kamerku, ale i 3D hloubkový senzor pro rozpoznání uživatele podle skenu obličeje. Druhou možností biometrického ověření je ultrazvuková čtečka otisků prstů zabudovaná do displeje. Obrazovka samotná je čtyřikrát zakřivená, má úhlopříčku 6,71 palce, dynamickou obnovovací frekvenci 1–120 Hz a špičkový jas 6 tisíc nitů. O ochranu se stará sklo Rhino Glass.
Ve vystouplém kruhovém ostrůvku na zádech má své místo trojice fotoaparátů:
- 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a světelností f/1.6
- 50Mpx širokoúhlý s úhlem záběru 122° a světelností f/2.0
- 200Mpx teleobjektiv s 3,7× optickým přiblížením (až 100× digitálním) a světelností f/2.6
Všechny fotoaparáty jsou schopné zaznamenávat 4K video při 60 fps. Srdcem telefonu je čipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 opírající se o 12 GB RAM, kterážto sestava si vysloužila v benchmarku AnTuTu skóre 4,28 milionu bodů. Vysokému výkonu napomáhá i rychlé úložiště typu UFS 4.0 o velikosti 512 GB (tato varianta se jako jediná bude prodávat na českém trhu). Bezdrátovou konektivitu zastupuje čtyřlístek technologií 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a NFC, navíc zde máme infračervený port pro ovládání domácích spotřebičů.
Honor Magic 8 Pro oslňuje velkou baterií s kapacitou 6 270 mAh (varianta prodávaná v Číně disponuje dokonce 7 200 mAh). Dobíjení je možné jak kabelem (až 100 wattů), tak i bezdrátově (až 80 wattů). Na telefonu běží operační systém Android 16 obalený nadstavbou Magic UI 10.
Nadstavba od Honoru je rovněž protkána umělou inteligencí, kterou reprezentuje Gemini. K jeho spouštění slouží speciální tlačítko na boku telefonu, na které lze namapovat další akce.
Na českém trhu se Honor Magic 8 Pro bude prodávat ve zlaté a černé barvě. Přesný termín zahájení prodeje a cena budou oznámeny později.
Vánoční dárek na poslední chvíli?
Pokud hledáte tip na dárek na poslední chvíli, za který nechcete utrácet majlant, máme pro vás doporučení na aktuálně probíhající slevovou akci smartphonu Honor 400 Lite. Ten se standardně prodává za 5 990 Kč, ale nyní je k dispozici o celou tisícovku levněji.
Honor 400 Lite disponuje slušnou výbavou v čele s 6,7″ AMOLED panelem s rozlišením Full HD+), obnovovací frekvencí 120 Hz či maximálním jasem 3500 nitů (v peaku pro HDR obsah). Není tomu tak dávno, kdy jsme zobrazovače s těmito parametry vídali u zařízení s dvojnásobnou cenou.
Špatně na tom není ani co se týče focení. Nechme stranou 5Mpx širokáč s clonou f/2.2, který je spíše do počtu, a zaměřme se na hlavní 108Mpx snímač o velikosti 1/1.67″, světelností f/1.8 a PDAF, jež v rámci své kategorie poskytuje poměrně ucházející snímky, alespoň pokud máte k dispozici dostatek světla.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 161 × 74,55 × 7,29 mm, hmotnost: 171 g, zvýšená odolnost: IP64
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 5230 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Hnacím motorem je osmijádrový čip Mediatek Dimensity 7025 Ultra, kterému dělá společnost 8 GB RAM a 256GB interní úložiště. Telefon se navíc pyšní šestiletou softwarovou podporou, která vám zajistí updaty až do roku 2031.