iPhone ve dvou dávkách: Apple rozdělí premiéry, chystá šest modelů ročně

Apple rozdělí premiéru příštích iPhonů do dvou termínů

Přednost dostanou nejdražší modely, které budou odhalovány klasicky v září

S půlročním zpožděním pak mají přicházet základní varianty

Díky ohebnému iPhonu má přespříští generace obsahovat hned 6 modelů

Aktuální generace iPhonů je velmi široká – kromě základní čtveřice z podzimu loňského roku do ní letos na jaře přibyl „levný“ iPhone 16e. Spekuluje se, že podobný formát Apple zvolí i u nadcházející generace – v září firma z Cupertina odhalí čtyři nové iPhony 17, na jaře příštího roku k nim údajně přihodí odlehčený iPhone 17e. O rok později má být ještě veseleji, modelová řada iPhone 18 má totiž podle informátora Instant Digital ze sítě Weibo obsahovat rovnou 6 různých modelů.

iPhone 18 v šesti různých provedeních

Apple již několik let za zavřenými dveřmi pracuje na prvním iPhonu s ohebným displejem, jeho premiéra by se měla údajně odehrát již příští rok. Podle informátora Marka Gurmana ze serveru Bloomberg nebude tento telefon nijak převratný – pravděpodobně bude hodně podobný konkurenčním produktům, nicméně díky marketingové síle Applu by se z něj mohl stát globální hit.

Odhalení prvního skládacího iPhonu má proběhnout příští rok na podzim, přičemž Apple údajně sáhne k nečekanému kroku – nerozšíří počet zářijových iPhonů na pět, ale vyškrtne z keynote základní iPhone 18, ten si údajně odbude svoji premiéru později s odlehčeným iPhonem 18e. Harmonogram uvádění tak má být následující:

Podzim 2026 – iPhone 18 Air, iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, iPhone „Fold“

Jaro 2027 – iPhone 18, iPhone 18e

O tom, že Apple vyčlení základní iPhone 18 z podzimní keynote, referoval před nedávnem i uznávaný informátor Ming-Chi Kuo, jehož informace se s těmi aktuálními ztotožňují.

Ještě větší předvánoční tržby

Upřednostnit premiéru dražších modelů před těmi levnějšími dává pro Apple velký smysl – dostane příležitost navýšit si tržby v nejsilnějším předvánočním kvartále do rekordních čísel. Spousta zákazníků totiž nebude chtít čekat až na jarní představení levnějších modelů, a namísto toho raději sáhne hlouběji do kapsy. Spořivější si budou moci stále koupit o generaci starší model, který v tu dobu bude ještě stále v nabídce, anebo si udělají odloženého Ježíška o čtvrt roku později.

Jarní premiéra „levných“ iPhonů také dává ekonomický smysl – Apple by totiž s nimi mohl odlákat pozornost zákazníků od smartphonů s Androidem představených na tradičním barcelonském veletrhu MWC.

