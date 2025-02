iPhone v těle Lumie 1020. Kutil stvořil pozoruhodného Frankensteina

Kutil vzal legendární Lumii 1020 a nacpal do ní „střeva“ z iPhonu SE

Telefon bez obtíží funguje a velmi dobře vypadá

Čtečka otisků prstů se musela přesunout na záda a 41Mpx kamerka byla nahrazena obyčejnější 12Mpx

Kutilové v mobilním světě mnohdy dokáží neskutečné věci. V minulosti jsme viděli spoustu úspěšných pokusů o spuštění her či operačních systémů na zařízeních, která k tomu nebyla původně určena, popř. zajímavé hardwarové úpravy stávajících zařízení – např. zprovoznění portu na sluchátka v iPhonu 7 nebo záměna Lightning portu v iPhonu X za modernější USB-C. I následující kutilský projekt se týká iPhonu, byť na první pohled byste to ani neřekli.

iPhone SE v rouše Lumie 1020

Na síti Reddit se minulý týden objevil příspěvek, ve kterém jeho autor představuje svůj originální projekt – podařilo se mu vnořit hardware iPhonu SE 3. generace do těla legendárního fotomobilu Nokia Lumia 1020. Projekt je nazván „Hackintosh… on the phone?“, což je odkaz na původní Hackintosh, který umožňuje s trochou úsilí spustit na běžném počítači operační systém macOS. Autor sám koneckonců zjevně Hackintosh provozuje – na doprovodných fotografiích je totiž k vidění počítač Dell se systémem macOS. Aktuální projekt de facto dělá to samé ve světě smartphonů – umožňuje spustit systém iOS na Windows telefonu, byť tentokráte se nejedná o pouhé hrátky se softwarem.

Autor bohužel svůj projekt nenatočil na video, ale pouze zveřejnil textový popis a několik fotografií cílového stavu – na nich je patrná bílá Lumia 1020 se spuštěným systémem iOS 18.3.1. Telefon je údajně funkční, dokonce podporuje sítě 5G, což žádná z Lumií nikdy neuměla. Zprovoznit se nicméně nepodařilo placení přes Apple Pay a bezdrátové nabíjení – to koneckonců Lumia 1020 uměla pouze v kombinaci s originálním krytem.

Bohužel bez 41Mpx kamerky a xenonového blesku

Z popisu projektu vyplývá, že z Lumie 1020 bylo prakticky použité pouze šasi, v útrobách však kompletně tiká hardware od Applu. To samé platí o displeji, i v tomto případě byl použit ten z iPhonu – jelikož je ale o trochu větší než displej Lumie, musela být odstraněna původní trojice ovládacích senzorových tlačítek ve spodní části.

Rozloučit jsme se bohužel museli i s hlavní hvězdou Lumie 1020, a to se 41Mpx fotoaparátem. Nahrazen byl 12Mpx kamerkou z iPhonu SE, kterou se naštěstí podařilo umístit do prostoru původní čočky Lumie, tedy do obřího černého modulu uprostřed zad. Bohužel původní xenonový blesk se s útrobami iPhonu skamarádit nepodařilo, oživen byl alespoň LED blesk pod ním.

Čtečka otisků prstů na zádech

Součástí fotomodulu je u upravené Lumie i domovské tlačítko s integrovanou čtečkou otisků prstů, které se na přední stranu dostat nepovedlo. Jedná se tak o nouzové řešení, autor sám údajně k ovládání telefonu používá funkci Assistive Touch, tedy virtuální domovské tlačítko přímo na obrazovce. Čtečka otisků prstů na zádech dává nicméně vzpomenout na některé starší smartphony s Androidem (především od LG), které toto řešení používaly.

Jako slot na SIM kartu byl využit původní šuplík Lumie na horní straně, sluchátkový port byl ponechán pouze pro okrasu. Zespodu pak najdeme klasický Lightning port, který se do výřezu původního microUSB portu poměrně hezky vešel. I reproduktory se podařilo dostat na patřičná místa původního šasi. Tlačítka na boku rovněž fungují, jak mají, dokonce s jedním bonusem – hardwarová spoušť fotoaparátu na Lumii byla napojena na tlačítko pro změnu hlasitosti, takže ji lze v iOS skutečně použít jako spoušť.

Autor se nepochlubil podrobným návodem, nicméně uvedl, že je zapotřebí provést na několika místech přemostění kabeláží, a také úprava základové desky. Součástky uvnitř rozhodně nejsou nijak elegantně poskládané, avšak zevnějšku telefonu vypadá k světu, co říkáte?