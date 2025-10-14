iPhone, nebo Mac? Chytré brýle od Applu mají nabídnout dva režimy

- Chytré brýle z dílny Applu by mělo jít propojit jak s iPhonem, tak s počítači Mac
- V obou případech mají nabídnout rozdílné rozhraní
- K představení by mělo dojít už v příštím roce
Chytré brýle jsou podle některých dalším technologickým odvětvím, kde velké společnosti svedou nelítostný souboj o přízeň zákazníků. Aktuálně v tomto segmentu kraluje Meta, která se spojila s tradičními výrobci brýlí Ray-Ban a Oakley, nicméně podle řady spekulací si na svou část koláče brousí zuby také například Samsung či Apple. Právě v případě giganta z Cupertina by byl vstup do segmentu chytrých brýlí poměrně překvapivý, neboť před nějakou dobou se pokusil prorazit se svým headsetem pro smíšenou realitu Vision Pro, který alespoň prozatím nenaplnil očekávání.
Různé propojení se dvěma platformami
Známý novinář z Bloombergu Mark Gurman ovšem věří tomu, že Apple chytré brýle skutečně chystá a ve svém posledním newsletteru tvrdí, že jeho brýle mají být schopné provozovat plnohodnotnou verzi systému visionOS. Má to ovšem háček v tom, že v takovém případě musí být připojeny k Macu. Pokud budou připojeny k iPhonu, budou spoléhat na odlehčenější verzi systému, což je logické vzhledem k rozdílnému výpočetnímu výkonu obou zařízení, který si chytré brýle budou „vypůjčovat“. Zároveň by se tímto krokem rozšířilo možné využití.
Brýle s nakousnutým jablkem ve znaku budou mít za cíl konkurovat právě Meta Ray-Banům, avšak s jedním drobným nedostatkem – na rozdíl od nich nenabídnou integrovaný displej přímo do čoček, jako tomu je v případě poslední generace brýlí od Mety. Integrovaný displej pravděpodobně ve svých brýlích Apple představí také, avšak mělo by k tomu dojít až u některé z následujících verzí.
První chytré brýle od Apple budou podle Gurmana vybaveny reproduktory pro přehrávání hudby, fotoaparáty pro pořizování fotografií a videí, hlasovým ovládáním a potenciálně i funkcemi pro sledování zdraví. Jinými slovy nabídne podobné vychytávky, se kterými dříve přišla Meta. Gurman dříve uvedl, že Apple by mohl první generaci brýlí představit již v roce 2026, tedy ještě před jejich uvedením na trh v roce 2027.