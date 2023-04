iPhone je pro mladé stále modlou. VR headset od Applu je ale nezajímá

iPhone je pro většinu mladých Američanů stále nejoblíbenější produkt

Pro virtuální a rozšířenou realitu však generace Z zatím nemá pochopení, ukazuje průzkum

Americká mládež iPhony přímo zbožňuje. Ukázal to průzkum společnosti Piper Sandler, který pracoval s 5 690 příslušníky generace Z. Přišlo se na to, že 87 % dotázaných vlastní iPhone. Toto číslo se za posledních 10 let zdvojnásobilo, v roce 2012 podle podobného průzkumu vlastnilo telefon od Applu jen 40 % dotázaných.

Hned 88 % respondentů se vyjádřilo, že jako svůj další telefon si pořídí znovu iPhone. U chytrých hodinek Apple Watch je situace podobně veselá – 35 % dotázaných jablečné hodinky používá, 15 % lidí se vyjádřilo, že jejich nákup plánují v příštím půl roce.

Uživatelé si také pochvalují placení přes Apple Pay a další služby amerického výrobce. Jediný segment, kde byl Apple překonán, je streamovaná muzika. Spotify používá 68,1 % dotázaných, Apple Music prý jen 36,4 %. Předplatné má však jen 44,3 % u Spotify, respektive 31,5 % u Apple Music.

Apple se na červnové konferenci WWDC pravděpodobně chystá představit headset pro virtuální či rozšířenou realitu. Takové zařízení má doma prý jen 29 % dotázaných a hned 61 % respondentů se vyjádřilo, že neplánují nákup tohoto zařízení.

Americká firma tedy zřejmě nenajde cílovou skupinu pro svůj VR/AR headset mezi mladými. Tam ale asi úplně nemíří, zařízení má být vyrobeno spíše pro firemní sektor, čemuž odpovídá i cenovka kolem 3 000 dolarů, tedy asi 77 tisíc korun.