Co přinese letošní WWDC? Operační systémy a snad i hardware

Chystaná vývojářská konference WWDC přinese spoustu softwarových novinek

Apple by ale mohl ukázat i několik nových hardwarových produktů

Nejvíce se spekuluje o virtuální a rozšířené realitě, dojít by ale mohlo i na omlazení počítačů

Apple v minulém týdnu rozeslal pozvánky na letošní ročník konference WWDC, který se odehraje mezi 5. a 9. červnem. Událost je určená především vývojářům aplikací, avšak na své si přijdou i běžní technologičtí fanoušci. Jednak Apple ukáže vylepšení, která se na podzim objeví ve všech jeho operačních systémech, a také bychom se mohli dočkat hardwarových novinek. Jaké přicházejí v úvahu?

AR/VR souprava

Nejskloňovanější hardwarovou novinkou je jednoznačně náhlavní souprava pro virtuální a rozšířenou realitu. Apple ji nepochybně vyvíjí již pěknou řádku let, a letošní rok má být tím, kdy ji ukáže veřejnosti. V Cupertinu prý v minulých týdnech proběhla interní premiéra, ovšem její závěry mají být spíše rozporuplné – někteří zaměstnanci Applu nevěstí chystané náhlavní soupravě zářnou budoucnost. Hlavním důvodem má být vysoká cena (hovoří se o 3 000 dolarech), která nepochybně zúží množství zájemců.

Obvykle dobře obeznámený redaktor serveru Bloomberg Mark Gurman očekává, že AR/VR souprava se na WWDC objeví, avšak do prodeje půjde až později v tomto roce. S tím by ostatně korespondoval nedávný report informátora Ming-Chi Kua, v němž byla zmíněna nepřipravenost ekosystému a jeho aplikací, a také odklad sériové výroby o 1–2 měsíce.

Pokud si tyto informace spojíme, vznikne nám jeden pravděpodobný scénář – Apple na WWDC opravdu svoji náhlavní soupravu představí, avšak do prodeje ji pošle až později. Na konferenci se bude nejvíce věnovat samotné platformě, která bude tyto chytré „brýle“ pohánět, aby do termínu zahájení prodeje stihli vývojáři připravit obsah.

První generace pravděpodobně nezpůsobí takový rozruch jako kdysi iPhone, avšak může se stát důležitým odrazovým můstkem pro generace další. Hovoří se o tom, že připravovaný model by měl disponovat dvojicí 4K micro OLED displejů a více než tuctem kamer pro sledování okolí. Kvůli vysoké energetické náročnosti údajně Apple počítá s externí boční baterií, která má celou sestavu udržet při životě zhruba dvě hodiny. Souprava údajně potěší elegantním designem – konstrukce má obsahovat uhlíková vlákna, přední strana má být zakřivená a pokrytá síťovinou.

Mac Pro

Dalším adeptem na uvedení je Mac Pro, který je jediným počítačem v nabídce Applu, který stále ještě nepodstoupil přechod z procesorů Intel na vlastní čipy. Apple před téměř třemi lety přislíbil, že by přechod kompletního portfolia měl proběhnout do dvou let, což se ale v případě Macu Pro nepodařilo. Namísto toho Apple loni překvapil výkonným počítačem Mac Studio, který v mnoha ohledech původní Mac Pro předčí, ovšem chybí mu jedna zásadní věc – rozšiřitelnost.

Mac Pro je přeci jen klasický stolní počítač, do kterého je možné v případě potřeby přidat více operační paměti, větší úložiště, lepší grafickou kartu, popř. všemožné akcelerátory. Tuto schopnost by si měl ponechat i příští Mac Pro, byť pravděpodobně ne ve všech oblastech. Grafika bývá u jablečných čipsetů integrovaná přímo v čipsetu, podobné je to i s operační pamětí. Apple takto sice obešel úzké hrdlo v podobě pomalých sběrnic, na druhou stranu ale výrazně omezil maximální kapacitu pamětí.

Zatímco současný Mac Pro lze nakonfigurovat až s 1,5 TB operační paměti, u v současnosti nejvýkonnějšího čipu M2 Max je maximem 92 GB, tedy 16× méně. Čip Apple M2 Ultra, o kterém se v souvislosti s chystaným Macem Pro hovoří, by měl „utáhnout“ až 192 GB, stále je to řádově menší hodnota. Tento čip by měl disponovat až 24jádrovým procesorem a až 76jádrovou grafikou.

Pokud Apple nerozšiřitelnost paměti a grafiky nevyřeší, bude mít chystaný Mac Pro značně omezené možnosti upgradu, prakticky by šlo pouze rozšiřovat úložiště. Jsme zvědaví, zda Apple logiku čipů pro Mac Pro pozmění, nebo zda zvolí jinou cestu pro případné upgrady.

15″ MacBook Air

Na WWDC bychom se měli dočkat i nového MacBooku Air s 15,5″ obrazovkou, který by doplnil současný 13,6″ model. Chystaný počítač by měl sdílet design se svým menším bráškou, ovšem otázkou je, zda s ním bude sdílet i výbavu založenou na procesoru Apple M2. Tento čip si odbyl premiéru na loňském ročníku WWDC, je tedy již téměř rok starý.

V odpovědi na tuto otázku se liší i výpovědi informátorů – Ming-Chi Kuo tvrdí, že Apple nasadí současnou generaci čipů M2 a M2 Pro, oproti tomu server 9to5mac vsází spíše na novou generaci čipů M3. Ať už bude pravda na jedné či druhé straně, dostane nový MacBook Air velmi slušný výkon, který nebude běžného spotřebitele nijak brzdit, a navíc mu poskytne příjemně velkou obrazovku na pohodlnější práci.

Mac Studio a iMac

Upgradu by se v rámci veletrhu WWDC mohly dočkat i stávající počítače Mac Studio a iMac, které stále pohánějí procesory z rodiny Apple M1. V jejich případě však neočekáváme nějaké významnější změny, ale pouze výměnu procesorů za novější.

V hlavní roli software

Zatímco příchod hardwarových novinek v rámci veletrhu WWDC není nikdy jistý, zcela nepochybně můžeme počítat s odhalením nových verzí operačních systémů iOS/iPadOS, macOS, watchOS a tvOS. A pokud se přeci jen dočkáme i novinek v oblasti virtuální a rozšířené reality, mohl být stavebním kamenem úvodní tiskové konference spekulovaný systém xrOS (nebo realityOS?).

Konference WWDC bude letos pětidenní a potrvá od 5. do 9. června. Úvodní keynote k této akci zřejmě odstartuje první den v 10:00 pacifického času, což znamená, že v našich končinách si budeme moci přímý přenos naladit od 19:00.