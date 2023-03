Nejočekávanější produkt Applu za poslední roky opět nabírá zpoždění

Letošek by měl být konečně tím rokem, kdy Apple představí světu své AR/VR brýle. O tomto produktu se hovoří již spoustu let, avšak teprve letos nabírají spekulace a zákulisní informace ty správné obrátky. V tuto chvíli je nejčastěji skloňovaná premiéra v rámci letošní vývojářské konference WWDC, což před nedávnem naznačoval i uznávaný analytik Ming-Chi Kuo, nyní však svoji predikci poměrně nečekaně změnil.

Kuo víceméně potvrdil nedávné informace o obavách zaměstnanců Applu, kteří nevěří, že chystaná náhlavní AR/VR souprava zaznamená nějaký větší úspěch. Jablečné brýle mají být zaměřené na úzkou skupinu profesionálních uživatelů, která bude ochotná investovat do jejího pořízení nemalé prostředky – hovoří se o 3 tisících dolarů (asi 80 tisíc korun vč. DPH). Kromě strachu z nízkého zájmu prý také v Applu panují obavy z nedokonalosti celého produktu – z kompromisů v hardwarových specifikacích (zejména v hmotnosti) nebo z nepřipravenosti ekosystému aplikací a her.

Because Apple isn't very optimistic about the AR/MR headset announcement recreating the astounding "iPhone moment," the mass production schedule for assembly has been pushed back by another 1-2 months to mid-to-late 3Q23. The delay also adds uncertainty to whether the new device…

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) March 30, 2023