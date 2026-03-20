iPhone 18 Pro má přinést tajnou zbraň. Nabídne díky tomu lepší zoom i fotky v noci

- Další zdroje potvrzují výrazné vylepšení fotoaparátů iPhonu 18 Pro a Pro Max
- Znovu se hovoří o variabilní cloně a vylepšeném teleobjektivu s 4× a 8× přiblížením
- Základní model, stejně jako Air 2 nebo očekávaná skládačka obdrží jen hlavní a širokoúhlý foťák
Podle nejnovějších spekulací se iPhone 18 Pro a Pro Max dočkají unikátního upgradu teleobjektivové kamery, který zůstane vyhrazen pouze pro tyto vrcholné modely; neobjeví se tak ani u očekávané skládačky. Tento teleobjektiv získá větší clonu, což výrazně zlepší výkon v šeru a poskytne ostřejší, jasnější a detailnější snímky i za nepříznivých světelných podmínek.
iPhone 18 Pro přinese ještě lepší fotoaparát
Celá řada iPhone 18 přinese proměnlivou clonu na hlavním snímači a nový ultraširokoúhlý objektiv od Samsungu, který nahradí současný od Sony. Variabilní clona u smartphonů umožňuje měnit množství světla, které dopadá na snímač. Díky tomu může optika za zhoršených světelných podmínek propouštět na čip více světla, naopak za dobrých světelných podmínek zabraňuje přepalům a zlepšuje kresbu.
Kromě toho lze díky variabilní cloně měnit hloubku ostrosti, tzn. určovat, zda mají být fotografie ostré po celé ploše, anebo má docházet k výraznějšímu rozmazání pozadí (tedy takzvaný bokeh efekt). Modely Pro si zachovají exkluzivitu teleobjektivu – standardní iPhone 18, skládací iPhone či iPhone Air 2 budou mít pouze ultraširokoúhlý objektiv jako druhou kameru vzadu.
Co dalšího víme? K ovládání snímačů na zadní straně bude napomáhat také zjednodušené tlačítko Camera Control, které má přijít o gesta přejížděním prstu po jeho dotykové ploše, jež většina uživatelů nerada používá. U selfie kamerky žádné výrazné zlepšení čekat nelze, protože ta byla vylepšena právě vloni, kdy původní 12Mpx snímač s 23milimetrovým ohniskem nahradil nový „čtvercový“ snímač s 18Mpx rozlišením a 20milimetrovým ohniskem.