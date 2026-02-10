iPhone 18 Pro přinese pořádně vylepšený fotoaparát, Samsung jej hodlá napodobit

- Apple letos řádně vylepší fotoaparáty podzimních iPhonů
- Hlavní fotoaparát se dočká variabilní clony, který umožní lépe kontrolovat hloubku ostrosti
- Samsung má údajně v plánu učinit to samé
Apple letos představí čtyři nové iPhony, tentokráte ale bude jejich složení jiné než v minulých letech. Už zanedlouho se dočkáme odhalení Phonu 17e, který bude jediným dostupným iPhonem letošního roku, zářijovou keynote totiž ovládnou tři prémiové modely – iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a nakonec první iPhone s ohebným displejem.
iPhone 18 Pro s variabilní clonou fotoaparátu
Zatímco iPhone „Fold“ bude zcela novým zařízením, iPhone 18 Pro a 18 Pro Max půjdou po stopách svých předchůdců. Apple jim dopřeje výkonnější čipsety, modernější bezdrátovou konektivitu, displeje s menším výřezem, a nakonec vylepšené hlavní fotoaparáty s variabilní clonou. Zatímco konkurence tento prvek používá již několik let, v případě Applu se bude jednat o premiéru.
Variabilní clona u smartphonů umožňuje měnit množství světla, které dopadá na snímač. Díky tomu může optika za zhoršených světelných podmínek propouštět na čip více světla, naopak za dobrých světelných podmínek zabraňuje přepalům a zlepšuje kresbu. Kromě toho lze díky variabilní cloně měnit hloubku ostrosti, tzn. určovat, zda mají být fotografie ostré po celé ploše, anebo má docházet k výraznějšímu rozmazání pozadí.
Samsung má stejné plány
Fotoaparát s variabilní clonou by rád u svých budoucích smartphonů použil i Samsung. V případě korejské firmy to nebude premiéra – tímto prvkem již disponovaly smartphony Galaxy S9 a S10 z let 2018 a 2019, avšak u dalších generací ji Samsung odstranil, údajně kvůli větším nárokům na prostor a kvůli vyšší ceně. Jelikož ale Apple (a ostatní konkurenti) hodlají tento prvek využívat, nechce Samsung zůstat pozadu.
Podle korejských zdrojů Samsung požádal několik dodavatelů o vzorky řešení, ze kterých si bude vybírat. Komunikace je údajně zatím v počáteční fázi, takže není jasné, zda tento prvek u příštích vlajkových Samsungů uvidíme – možná se dočkáme příští rok, možná později. Každopádně Samsung má silnou vůli tuto „novinku“ zavést.
