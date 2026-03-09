iPhone 17e v testu výkonu: polepšil si oproti minulé generaci?

- Nejlevnější iPhone 17e se objevil v benchmarku Geekbench 6
- Použitý čip A19 sice není plnohodnotný, přesto ale má co nabídnout
- Výkonností skok oproti iPhonu 16e je znatelný
Cenově dostupné smartphony často musí sahat ke kompromisům, přičemž mezi ty nejčastější patří šetření v oblasti výkonu. Ačkoli nedávno představený iPhone 17e je v hierarchii smartphonů od Applu úplně nejníže, přesto poskytuje poměrně solidní výkon, alespoň tedy na papíře. Gigant z Cupertina jej totiž osadil čipsetem A19, který jsme mohli nalézt v loňských základních modelech. Nebyl by to ale Apple, kdyby i v tomto ohledu nedokázal vymyslet způsob, jak zachovat maximální možný výkon a zároveň ušetřit nějaký ten cent na každém zařízení.
Za výkon se iPhone 17e nemusí stydět
První benchmarky zahrnující iPhone 17e se dnes objevily v databázi Geekbench 6 a nabízejí bližší pohled na výkon použitého čipu A19. Pokud jde o výkon vícejádrového procesoru, nejvyšší skóre, kterého iPhone 17e dosud dosáhl, je 9 241. Jak se dalo očekávat, je to téměř identické s běžným modelem iPhone 17 s čipem A19, který má průměrné skóre vícejádrového procesoru 9 249.
Je tu však jeden malý háček, protože iPhone 17e má čtyřjádrovou grafiku, zatímco iPhone 17 má pětijádrové GPU. Kvůli použitému čipu s grafikou ochuzenou o jedno jádro nabízí iPhone 17e samozřejmě o něco nižší grafický výkon, přičemž zařízení dosahuje v raných výsledcích Geekbench skóre Metal kolem 31 000 až 31 500, ve srovnání s přibližně 37 000 u iPhonu 17. V tomto ohledu je ale nutné připustit, že většina zákazníků pravděpodobně nepozná významný rozdíl ve výkonu grafiky mezi iPhonem 17e a iPhonem 17.
Předchozí generace iPhonu 16e s čipem A18 má také čtyřjádrovou grafiku, přičemž jeho výkon na více jádrech si vysloužil 7 977 bodů, tedy výrazně méně, než iPhone 17e. Nejnovější iPhone má takřka totožný design jako iPhone 16e, ale je vybaven právě novějším čipem Apple A19, technologií MagSafe pro magnetické bezdrátové nabíjení a magnetické příslušenství, modemem Apple C1X druhé generace pro rychlejší 5G a dvojnásobnou základní pamětí 256 GB. V Česku bude iPhone 17e k dispozici v bílé, černé a růžové barvě už 11. března za cenu 16 990 korun v případě 256GB verze, respektive za 22 990 korun u 512GB varianty.