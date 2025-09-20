iPhone 17 Pro dokáže udržet chladnou hlavu. Podívejte se, jak funguje výparníková komora

- Apple u nejvybavenějších modelů vůbec poprvé využil výparníkovou komoru
- Ta pomáhá s ochlazováním zařízení při náročných úkolech
- Známý youtuber popsal, jak celý proces funguje
Jedním z velkých, ale na první pohled takřka neviditelných, vylepšení, které dostaly nejnovější modely iPhone 17 Pro a iPhone 17 Pro Max, je bezesporu výparníková komora. Zatímco konkurence se k tomuto způsobu chlazení u svých prémiových modelů uchýlila už před nějakou dobu, Apple naskočil do tohoto vlaku až v letošním roce. Důvodem je především výkonný čipset A19 Pro, jenž už se nespokojí s tradičním odvodem tepla skrze konstrukci, byť i v tomto případě Apple učinil ústupek – namísto hůře vodivého titanu vsadil gigant z Cupertina u svých prémiových modelů opět na hliník. Jak ale výparníková komora funguje?
Apple poprvé použil výparníkovou komoru v iPhonu
Viceprezident Applu pro celosvětový marketing Greg Joswiak během představení popisoval výparníkovou komoru takto: „Deionizovaná voda je uzavřena uvnitř parní komory, která je laserově svařena do hliníkového šasi. To účinně odvádí teplo od komponentů a umožňuje vyšší trvalý výkon. Parní komora strategicky směruje teplo systémem, kde je účinně rozptýleno a uvolněno kovaným hliníkovým jednolitým tělem.“ Dostupné 3D grafiky a rendery sice pomáhají pochopit základní princip fungování výparníkové komory, ale technicky méně zdatnější uživatelé s pochopením mohou mít stále obtíže.
Naštěstí kanál Know Art na YouTube nabízí velmi podrobné video, které krok za krokem ukazuje a vysvětluje, jak se tyto výparníkové komory vyrábějí a, co je ještě důležitější, jak vlastně fungují. Video sice bylo natočeno během návštěvy továrny konkurenční firmy a některé technické a výrobní detaily se mohou lišit od řešení Applu, přesto se v principu jedná o totožnou technologii, kterou popsal Joswiak. Za zmínku také stojí fakt, že několik týdnů před událostí zveřejnil leaker Majin Bu fotografii údajné výparníkové komory iPhonu, která vypadá velmi podobně jako ta, kterou Apple představil během své vlastní prezentace.
Výparníková komora pomáhá snížit četnost přehřívání modelů iPhone 17 Pro při intenzivních a dlouhodobých úkolech, jako je třeba hraní her či natáčení videa ve vysokém rozlišení. Skládá by se z tenké, uzavřené kovové komory obsahující malé množství kapaliny. Když se iPhone zahřeje, kapalina se změní na páru a rozptýlí se po povrchu komory. Po ochlazení se pára zkondenzuje, aby se následně celý proces mohl opakovat.