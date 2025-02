iPhone 17 Pro dá sbohem titanu. Prémiový materiál prý uvidíme pouze u tenkého Airu

Letošní iPhony Pro údajně dostanou obyčejnější hliníkové šasi

Apple tuto změnu provede z enviromentálních důvodů

Titanové tělo má být exkluzivní pouze u tenkého modelu iPhone 17 Air

Před dvěma lety začal Apple využívat v konstrukci svých nejdražších iPhonů titan, který je lehčí a přitom pevnější než dříve používaná nerezová ocel. Tento prémiový materiál se okamžitě stal horkým zbožím a po Applu jej začala do svých nejdražších telefonů nasazovat i konkurence. O to překvapivější je pak čerstvá informace o tom, že letošní iPhony prý titanové šasi nedostanou.

Titan pouze pro iPhone Air?

O tom, že letošní iPhony Pro přijdou o titanové tělo, se začalo spekulovat už na konci loňského roku, avšak tehdy jim ještě nebyl přikládán žádný velký význam – koneckonců se tyto informace objevily krátce po zahájení prodejů aktuální generace iPhone 16, takže spekulace o té příští ještě neměly potřebnou váhu. Nyní jsme odhalení letošních iPhonů o pár měsíců blíž, a namísto vyvrácení této materiálové zkazky přichází její potvrzení – tentokráte od informátora Jeffa Pu, který je známý svým napojením na dodavatelské řetězce.

Rámeček letošních iPhonů 17 Pro a 17 Pro Max údajně nebude ani z titanu, ani z nerezové oceli, ale údajně z „obyčejného“ hliníku, který Apple používá u svých základních modelů. Důvodem tohoto rozhodnutí je údajně ekologie – Apple si dal závazek, že chce do roku 2030 dosáhnout u všech svých produktů uhlíkové neutrality, a k této cestě mu vyřazení titanu napomoci – titan má totiž výrazně větší uhlíkovou stopu než hliník. Letošní vrcholné iPhony by údajně mohly být prezentovány jako první uhlíkově neutrální iPhony, přidaly by se tak k posledními Macu mini a k hodinkám Apple Watch.

Paradoxně jediným iPhonem, který má letos dostat hliníkové šasi, má být nový iPhone 17 Air. Tento telefon v nabídce Applu nahradí stávající iPhone 16 Plus, oproti němu ale nabídne tenčí a lehčí konstrukci, u které se bude hrát o každý gram. Oproti stávajícím „pročkům“ má ale titanovo-hliníkové šasi iPhonu 17 Air disponovat menším podílem titanu.

Rychlejší nabíjení kabelem

Informátor Jeff Pu v rámci stejné zprávy pro investiční firmu GF Securities odhalil, že Apple plánuje u letošních iPhonů zrychlit nabíjení. Firma z Cupertina se sice maximálními výkony nijak nechlubí, nezávislá měření odhalila, že modely iPhone 16 Pro a 16 Pro Max se dobíjí nejvyšším možným výkonem 30 wattů, zatímco základní modely iPhone 16 a 16 Plus mají strop na 20 wattech.

U příští generace chce Apple u všech svých telefonů srovnat krok, přes kabel se údajně budou nabíjet výkonem až 35 wattů bez ohledu na model.

Nejnovější displeje do Samsungu

Kromě nabíjení mají všechny nadcházející iPhony srovnat krok i v oblasti displejů. Současné iPhony 16 Pro a 16 Pro Max využívají moderních displejů Samsung M14 OLED, základní modely iPhone 16 a 16 Plus však vsázejí na displeje M12 OLED. Novější generace přitom poskytuje výrazně vyšší jas a také vyšší životnost.

Podle nejnovějších informací mají všechny letošní iPhony dostat panel M14 OLED, otázkou však je, zda Apple nebude schopnosti displeje u levnějších iPhonů omezovat softwarově.