iPhone 17 přinese pokrok v nahrávání videí. Většině z vás to ale k ničemu nebude

Spekuluje se o tom, že iPhone 17 Pro (Max) konečně přinese natáčení v 8K rozlišení

Apple má letos nabídnout tříčlennou sestavu 48Mpx fotoaparátů, hardwarová limitace tedy odpadne

Apple by měl již v letošním roce dohnat svou úhlavní konkurenci a přinést s novými iPhony 17 podporu pro natáčení videí v 8K rozlišení. Alespoň to tvrdí insider vystupují na čínské síti Weibo pod přezdívkou Fixed Focus Digital. Může to působit jako plácnutí do vody, jenže tomu nasvědčují již informace z loňského roku.

iPhone 17 s funkcí 8K videa

V září 2024, jen pár dní před uvedením iPhonu 16, informoval server 9to5Mac o tom, že nové telefony Apple zůstanou s kvalitou videa na 4K při 60 fps. Vyšší rozlišení 8K, které už dnes nabízí většina androidové konkurence, prý zatím nedává smysl. Sestava tří kamer totiž nenabízí tak vysoké rozlišení na všech fotoaparátech – zatímco hlavní a širokoúhlý disponují 48,7 Mpx, teleobjektiv pouze 12,2 Mpx.

Přitom 8K video, hovoříme-li o formátu 7 680 × 4 320 pixelů, vyžaduje rozlišení fotoaparátu alespoň 33 Mpx. Četné spekulace týkající se řady iPhone 17 naznačují, že modely 17 Pro a Pro Max nabídnou trojitou sestavu 48Mpx snímačů na zádech. Čistě hardwarově tak nic nemusí bránit tomu, aby Apple u svých nových telefonů nasadil podporu pro nahrávání 8K videa.

Vylepšení je takřka jisté

O jistých vylepšeních týkajících se videa informoval na konci února letošního roku i insider Mark Gurman: „V minulých letech se Apple více zaměřoval na schopnosti fotoaparátu při pořizování fotografií. Letos bude klást důraz na vylepšení záznamu videa. Jedním z cílů pro rok 2025 bude přimět komunitu vlogerů a dalších tvůrců, aby se odklonili od samostatných kamer a ještě více pro svou práci využívali iPhone.“

Zbývá dořešit jednu zásadní věc. 8K záznam videa je pro běžného zákazníka stále okrajová záležitost. Televizi či monitor s tímto rozlišením má doma málokdo, na displeji telefonu je pak rozdíl nepatrný a větší soubor jen zabírá paměť. Minutová nahrávka v 8K při 30 fps může zabírat i víc jak 1 GB, oproti tomu minutové video ve 4K při 30 ukousne z úložiště sotva 500 MB.

Apple však s produkty Pro cílí zejména na náročnější zákazníky, třeba právě i z řad videotvůrců a vlogerů. Pokud tedy 8K u iPhonu 17 Pro (Max) představí, nabídne různé příhodné ukázky, kdy lze tuto technologii využít.

Autor článku Jakub Fišer Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.