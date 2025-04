iPhone 17 má přinést funkci, kterou si zamilují fanoušci sociálních sítí

iPhone 17 údajně nabídne funkci duálního videa

Uživatelé budou moci nahrávat simultánně zadní i přední kamerou

Funkce však má být z neznámých důvodů omezena pouze pro iPhone 17 Pro (Max)

Novinář Mark Gurman v jednom ze svých exkluzivních reportů tvrdil, že iPhone 17 Pro bude stran výrobce zacílený zejména na tvůrce obsahu, různé vlogery a zákazníky, kteří kvalitu fotoaparátu u iPhonů využívají tak nějak „profesionálně“. To vlastně potvrzuje i nová spekulace, který se týká možnosti nahrávat simultánně zadní i přední kamerou.

Další novinka pro iPhone 17

Kanál Front Page Tech zmínil ve svém posledním videu zaměřeném na úniky ohledně iOS 19 i celkem zásadní novinku, která je prý připravena pro iPhone 17 Pro (Max). Přímo ve fotoaplikaci bude možné nahrávat video přední i zadní kamerou v jeden moment.

„Tato funkce bude exkluzivní pro nejvyšší modely Pro, ačkoliv neznáme přesný důvod. Samsung podobnou funkci představil u Galaxy S4 už v roce 2013. S iPhonem 17 Pro a 17 Pro Max budete moci nahrávat video zadní i přední kamerou simultánně,“ prohlásil Jon Prosser z Front Page Tech. Není přitom jasné, zdali bude tato možnost k dispozici i v rozlišení 4K, přestože zadní i přední kamera už u současných iPhonů podporuje 4K záznam až v 60snímkové frekvenci.

Duální video až ve 4K?

Jak zaznělo, to přesně sedí na dřívější slova Marka Gurmana, který prorokoval, že Apple bude s novými iPhony cílit primárně na „Pro“ uživatele z řad vlogerů, youtuberů a obecně tvůrců obsahu. V kontextu toho by měly nové iPhony 17 Pro a Pro Max nabídnout i vůbec poprvé možnost nahrávat 8K video, a to prostřednictvím všech tří zadních fotoaparátů.

Ještě k vyjádření Jona Prossera: stejně jako Samsung před mnoha lety, i iPhony jsou této funkce dávno schopné, a to prostřednictvím aplikací třetích stran jako například Snapchat. Přímo nativní fotoaplikace však funkci duálního videa zatím neumí a i většina androidové konkurence ji nabízí až v posledních letech.

