iPhone 15 Pro Max změní uspořádání fotoaparátů. Apple k tomu má logické důvody

Letošní vrcholné iPhony se budou lišit nejen velikostí, ale i fotoaparáty

Kvůli periskopickému teleobjektivu u iPhonu 15 Pro Max musí Apple změnit rozložení

Zatímco loňské iPhony 14 Pro a 14 Pro Max se mezi sebou lišily prakticky pouze ve velikosti, u letošní řady tomu bude jinak – pokud budete chtít to nejlepší, budete muset sáhnout po větším modelu. Z tohoto důvodu se spekuluje, že by Apple mohl svůj letošní top model pojmenovat iPhone 15 Ultra, byť většina médií zatím preferuje klasický název iPhone 15 Pro Max.

Ať bude pojmenování jakékoliv, jedna věc je téměř jistá – větší z vrcholných iPhonů letos dostane nejpokročilejší kamerový systém zahrnující periskopický teleobjektiv schopný 5 – 6× optického přiblížení. Z tohoto důvodu prý Apple změní uspořádání jednotlivých čoček, a to tak, že prohodí pozice teleobjektivu a širokoúhlé kamerky. Přeci jen periskopický teleobjektiv vyžaduje v těle telefonu výrazně větší prostor, a ten současná v levém horním rohu nenabízí.

Nedostatek prostoru je zřejmě také důvodem, proč periskopickou kamerku nedostane základní iPhone 15 Pro – v jeho případě by Apple zřejmě musel sáhnout ke zmenšení akumulátoru nebo k omezování jiných komponent. Z tohoto důvodu si má tento telefon ponechat současné rozložení kamer a „obyčejný“ teleobjektiv s 3× přiblížením.

Podle posledních spekulací by příští rok měly vrcholné iPhony v oblasti fotoaparátů srovnat síly, Apple se pravděpodobně chystá na změnu vnitřního uspořádání, která má souviset i se zvětšením displejů obou „Pro“ variant. Není to poprvé, co si Apple vyzkouší novou technologii nejprve na největším modelu – iPhone 12 Pro Max například jako první dostal stabilizovaný fotočip, zatímco u iPhonu 12 Pro byla stabilizovaná pouze čočka.