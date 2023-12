iPhone 15 Pro bude fotit ještě lépe. Apple chystá důležitou aktualizaci

Aktualizace iOS s označením 17.2 potěší majitele prémiových iPhonů

Přinese výrazné vylepšení kvality teleobjektivů

Update by měl k uživatelům dorazit ještě před Vánoci

Fotoaparáty patří mezi hlavní přednosti iPhonu 15 Pro a Apple je na ně náležitě hrdý. Neznamená to ovšem, že by usnul na vavřínech a spokojil se se současným stavem – právě naopak. Majitelé iPhonu 15 Pro a 15 Pro Max se v blízké době mohou těšit na zajímavé vylepšení teleobjektivu, které si Apple přichystal v rámci softwarové aktualizace. Teleobjektiv se díky iOS 17.2 dočká užitečného zrychlení při fotografování portrétů a pohybujících se objektů.

Aktualizace potěší majitelé iPhonu 15 Pro a Pro Max

Podle informací přímo od společnosti Apple k aktualizaci softwaru, která by se měla začít mezi uživateli šířit v polovině prosince, přinese lepší rychlost zaostřování teleobjektivu při snímání malých vzdálených objektů na iPhone 15 Pro a iPhone 15 Pro Max. To znamená, že jak fotoaparát 15 Pro s 3× teleobjektivem (který nabízí ekvivalent 77mm ohniskové vzdálenosti), tak nový objektiv 15 Pro Max s 5× teleobjektivem by měly mít vyšší rychlost i přesnost ostření při fotografování vzdálených objektů, což by teoreticky mělo zvýšit počet kvalitních zachycených snímků.

Jak bude novinka efektivní v praxi se teprve ukáže, nicméně se dá předpokládat, že Apple si dá na aktualizaci záležet a majitelé nejdražších smartphonů od firmy z Cupertina si budou moci vychutnat ještě lepší snímky z teleobjektivu. Není totiž žádným tajemstvím, že Apple zaostává za svými rivaly se systémem Android, pokud jde o teleobjektivy. Je proto velmi pozitivní, že si je Apple svého handicapu v této oblasti vědom a pracuje na tom, aby ztrátu co nejdříve dohnal.

Verze iOS s označením 17.2, které se podle spekulací pravděpodobně dočkáme už zítra v 19:00, by měla přinést mnohem více novinek, než jen vylepšení teleobjektivů. Za zmínku stojí například podpora standardu Qi2, který umožňuje rychlejší bezdrátové nabíjení, nativní aplikace Deník, reakce ve Zprávách za pomoci samolepek, nové možnosti Memoji, spolupráce na playlistech v Apple Music, překládání prostřednictvím Akčního tlačítka nebo natáčení videí pro Apple Vision Pro.