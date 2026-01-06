TOPlist

Ikonický robot WALL-E ožívá. Zeroth ho chce prodávat běžným zákazníkům

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 6. 1. 17:00
Robot Zeroth W1
  • Zeroth představil běžně dostupnou verzi známého robota WALL-E
  • Toho doprovází i menší verze o velikosti panenky
  • Dostupnost je prozatím pouze v USA za cenu přesahující 140 tisíc korun

Animovaný snímek z roku 2008 s názvem WALL-E (v češtině VALL-I) si získal řadu příznivcům nejen svým dojemným příběhem, ale především hlavním stejnojmenným robotickým protagonistou. A přiznejte se – kdo z vás by nechtěl mít stejného robota i v domácnosti? To si říkali také zakladatelé startupu Zeroth, kteří se rozhodli přivést ikonického roztomilého robota k životu a také jej komerčně prodávat přímo zákazníkům, přičemž svůj pokus hned ve dvou verzích dovezli také do Las Vegas na letošní veletrh CES.

Roztomilý společník do domácnosti

Startup Zeroth, který se zaměřuje na spojení AI a robotiky, už v Číně prodává oficiálně licencovaného robota WALL-E, nicméně pro Spojené státy (a snad i další trhy) si připravil dvojici podobných robotů, které si zájemci mohou pořídit do své domácnosti. Robot s názvem W1 sice nedisponuje žlutým barevným schématem či očima připomínající ty lidské, ale má stejný design, který má robotu pomoci při pohybu po trávě, štěrku a nerovnostech. Zeroth uvádí, že model W1 je určen pro použití v domácnosti nebo v „lehkých“ podmínkách, protože unese až 50 kilogramů, tedy více než dvojnásobek své hmotnosti (20 kg), a při orientaci v prostředí využívá LiDAR, RGB kamery a další senzory.

Robot Zeroth W1
Robot Zeroth W1

Úkoly, které W1 dokáže vykonávat, ale nejspíše budou poměrně omezené. Zeroth uvádí, že dokáže přepravovat předměty, následovat vás či pořizovat fotografie pomocí svého 13megapixelového fotoaparátu. W1 se pohybuje maximální rychlostí přibližně 0,5 metru za sekundu a je vysoký přibližně 57 centimetrů.

Robot Zeroth M1
Robot Zeroth M1

Zeroth také ukázal menšího robota M1, který je vysoký pouhých 38 centimetrů a je navržen tak, aby sloužil jako domácí společník. M1 využívá pro konverzaci model umělé inteligence Gemini od Googlu a nabízí připomínky, detekci pádů a možnost kontrolovat osoby v domácnosti. Zeroth uvádí, že zařízení může fungovat na stole nebo na podlaze a v obou režimech dokáže po případném pádu se sám zvednout. Robot M1 má podle Zeroth výdrž baterie přibližně dvě hodiny a automaticky se vrací do dokovací stanice, kde se dobíjí.



Roboti M1 i W1 budou v USA k dispozici k předobjednání v prvním čtvrtletí tohoto roku, přičemž cena větší verze začíná na 5 599 dolarech (cca 140 tisíc korun s daní), zatímco v případě M1 cena začíná na 2 899 dolarech (cca 72 500 korun s daní), tudíž nejde o žádné „lidovky“.

