Konec domácím pracím? Robot od LG za vás vypere, vyžehlí a připraví snídani

Jakub Fišer 6. 1. 12:00
Rok od roku jsme blíž rozpuku domácích robotů. Technologický veletrh CES v Las Vegas je toho živou ukázkou. Také letos zde mnoho firem předvádí své domácí pomocníky, kteří by do pár let mohli vzít útokem domácnosti. Korejský gigant LG letos na CESu prezentoval svou vizi domácí robotiky, kterou reprezentuje koncept CLOiD. Má jít o řadu domácích robotů, kteří za vás zastanou prakticky veškerou domácí práci.

Robotický pomocník LG CLOiD

S heslem „konec domácím pracím“ oznámilo LG robotického pomocníka CLOiD. Ten má pohyblivé dolní končetiny, rameno v pase pro ohýbání a horní polovinu, která sestává ze senzorické hlavy a rukám podobných končetin. S trochou nadsázky jej lze označit za humanoida. Umí chodit, ohýbat se v pase a jeho „ruce“ mají až 7 stupňů ohybu.

Hlava nabízí kromě sady senzorů displej a reproduktor s mikrofony, prostřednictvím kterých s vámi bude robot komunikovat. Porozumět má hlasovým povelům, na které bude reagovat buď mimikou (bizarní, že?), případně verbálními odpověďmi. LG navíc tvrdí, že finální produkt bude pracovat s vlastní umělou inteligencí pro rozpoznávání prostředí (Vision Language Model) a reagování na podněty (Vision Language Action).

Vypere, prádlo složí a připraví snídani

Výrobce neskrývá ambice. CLOiD bude umět komunikovat s chytrou domácností, byť pravděpodobně pouze s tou od LG. Pokud ale budete mít doma ledničku, myčku, pračku a televizi stejné značky, bez obav s nimi bude v úzkém spojení. V rámci toho prý obstará značnou část domácích úkolů: „V jednom scénáři robot vyndá mléko z ledničky a vloží croissant do trouby, aby připravil snídani. Poté, co členové domácnosti odejdou, LG CLOiD spustí pračku a po vysušení prádlo složí,“ stojí v tiskové zprávě.



Robot Midea Miro U



Nepřehlédněte

Dvě nestačí! Čína odhalila robota, který má šest rukou. Nahradí pracovníky v továrnách

LG nijak nespecifikuje, kdy chce dotáhnout koncepci CLOiD do reality, tedy přivést tento produkt na trh. Zmiňuje pouze, že jde o hlavní pilíř celé koncepce chytré domácnosti, která má zajistit již zmíněný „konec domácích prací“.

