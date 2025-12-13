Dvě nestačí! Čína odhalila robota, který má šest rukou. Nahradí pracovníky v továrnách

- Čína se pomalu, ale jistě stává Mekkou současné robotiky
- Midea nyní představila robota Miro U, který má šest rukou a nahradí pracovníky v továrnách
- Pilotní test již začal a začátek ostrého provozu je plánován na konec měsíce
Robotika na sebe v posledních letech poutá poměrně velkou pozornost. Není se co divit vzhledem k tomu, že nám stále více firem slibuje, že už brzy budeme mít v domácnostech a továrnách funkční humanoidní roboty, kteří budou vykonávat nejednu činnost místo nás. Vyrobit ale takového funkčního androida není zrovna jednoduché, jak některé testy v reálném prostředí ukazují. Přesto se některé společnosti rozhodly, že nevsadí na tradiční konstrukci připomínající člověka, ale vyzkouší trochu něco jiného. Čínská firma Midea je toho skvělým příkladem.
A není těch rukou málo, Antone Pavloviči?
Robot s názvem Miro U je šestiruký průmyslový robot na kolečkách, navržený tak, aby překonal lidský výkon na výrobní lince. Na rozdíl od konvenčních dvouramenných humanoidních konstrukcí, které dosud dominují v tomto odvětví, se Miro U pyšní šesti plně ovládanými bionickými končetinami, které jsou schopné provádět tři úkoly současně. Robot má stabilní systém vertikálního zvedání a plnou 360stupňovou rotaci na místě. Pohybuje se na podvozku s koly, což usnadňuje jeho přemísťování během úkolů v továrně.
„Hlavní hodnota Miro U spočívá v tom, že jde nad rámec pouhé imitace formy a dosahuje skokového zvýšení provozní efektivity v průmyslových scénářích,“ vysvětlil Wei Chang, viceprezident a technologický ředitel společnosti Midea. Humanoidní robot od samotného začátku nebyl konstruován s cílem napodobovat lidské chování, ale s důrazem na praktickou účinnost. Miro U díky tomu manipuluje s těžkými součástmi pomocí dolních končetin a provádí jemné montážní a upevňovací práce pomocí horních končetin.
Wei rovněž prozradil, že přechod od testování k pilotnímu použití již probíhá, protože Miro U má být do konce měsíce nasazen v továrně na výrobu špičkových praček Midea ve Wu-Si. Společnost očekává, že robot zvýší efektivitu výměny na výrobní lince přibližně o 30 procent, jakmile bude plně integrován do provozu v závodě v jižní provincii Ťiang-su. Wei také zmínil, že firma má v plánu i „standardní“ roboty z řady Meila, která je navržena pro lehčí pracovní úkoly. Tito menší dvounozí roboti by se měli objevit v maloobchodních prodejnách firmy Midea v roce 2026, kde budou provázet zákazníky, předvádět produkty a přímo komunikovat se zákazníky.
I když Midea Miro U je bezesporu zajímavým pokusem o inovace na poli robotiky, možná by nebylo od věci, kdyby se firma zaměřila spíše na tradiční konstrukci androidů, která rozhodně ještě potřebuje značně vylepšit, než aby se pouštěli do podobných experimentů. Ale třeba čínská společnost překvapí, vytře nám všem zrak a ustanoví nový standard, nicméně na tuto variantu bychom si nevsadili.