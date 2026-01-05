TOPlist

Ikea má USB-C nabíječku za 99 Kč, nahradí přitom tu drahou k iPhonu

Jakub Fišer 5. 1. 18:00
Levná nabíječka IKEA Sjöss s výkonem 20 W
  • IKEA prodává základní nabíječku s výkonem 20 W jen za 99 korun
  • To je šestina ceny té originální od Applu, která vyjde skoro na šest stovek

Výrobci mobilních telefonů často nasazují absolutně bizarní cenovky na tak základní příslušenství, jako jsou nabíjecí adaptéry. O to bolestivější je to v době, kdy Evropská unie neumožňuje tyto nabíječky přidávat do balení. Největším přeborníkem je v tomto ohledu americký Apple, jehož originální 20W adaptér pořídíte skoro za 600 korun. Za tyto peníze můžete mít šest stejně výkonných nabíječek z IKEA.

Levná nabíječka z IKEA

Švédský nábytkářský gigant neprodává jen skříňky, matrace a vybavení do kuchyně, to je známá věc. V nabídce jeho e-shopu a i na samotných prodejnách často najdete drobnou elektroniku a příslušenství: tužkové baterie, prodlužovačky, kabely a nabíjecí adaptéry. Jeden z těch nejlevnějších potěší nejen cenou, ale i základním výkonem 20 W, který vyžadují uživatelé iPhonů od Applu.

Levná nabíječka IKEA Sjöss s výkonem 20 W

Řeč je o nabíječce Sjöss s jediným USB-C portem a sympatickou pastelově zelenou barvou. Adaptér má kompaktní rozměry 5 × 4 × 9 centimetrů, takže je v normě při srovnání s konkurenčními nabíječkami. K tomu podporuje 20W výkon a Power Delivery, díky čemuž si snadno porozumí s jakýmkoliv zařízením, které k němu připojíte.

Apple chce za stejnou šestinásobek

Největší devizou samotného produktu je však jeho cena. V prodeji je již dávno, nejde tedy o žádnou velkou novinku, přitom na e-shopu si jej můžete pořídit za 99 korun včetně DPH. Je dobré vědět, že kabel se prodává separátně – musíte mít tedy vlastní, případně si jej objednat k nabíječce.



Senzor otevření/zavření oken a dveří Myggbett od IKEA



IKEA má nový senzor na okna a dveře. Stojí jen 199 Kč a podporuje Matter

I s kabelem (v nabídce za 59 korun) vás však nabíječka vyjde mnohonásobně levněji než originální adaptéry od výrobců telefonů. Nejhorší ze všech je Apple, který prodává svůj primitivní 20W adaptér 500–600 korun. Základní nabíječka od Samsungu vyjde na 300 korun, podporuje ale výkon 25 W. Zbytek výrobců už se pohybuje v trochu jiných sférách dobíjecího výkonu.

Kapitoly článku