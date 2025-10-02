Huawei Watch GT 6 Pro: vybrali jsme 5 důvodů, proč byste je měli chtít

- Huawei Watch GT 6 Pro posouvají segment zase trochu dál, přitom sází na to, co nabízí od začátku
- Mají stále stylový design, krásný displej a nové funkce pro měření fitness aktivity
- Ze všech novinek lze zmínit dvoupásmovou GPS a nový režim pro monitoring cyklistiky
Září se opět nese ve znamení nových hodinek Huawei s přídomkem GT. Chytré hodinky Huawei Watch GT 6 a 6 Pro přinášejí spoustu novinek, z nichž některé cílí na náročnější zákazníky. V naší recenzi jsme u vrcholného provedení GT 6 Pro chválili mnohé, například design, krásný displej i naprosto bezkonkurenční výdrž, kterou se Huawei chlubí jako hlavním prodejním argumentem. Co jsou největší novinky, které Huawei pro své hodinky letos přichystal?
Výdrž baterie
Jednou z nejvýraznějších předností nových chytrých hodinek Huawei Watch GT 6 a GT 6 Pro je jejich dlouhá výdrž na jedno nabití. Modely nabídnou energii na až 21 dní používání, což znamená, že uživatelé nebudou muset hodinky nabíjet prakticky každý týden (nebo den), jako je běžné u konkurence. Není divu, že u nás Huawei Watch GT 6 Pro vyfasovaly redakční ocenění za znamenitou výdrž.
V praxi jsme výdrž vyzkoušeli v prakticky nejpřísnějších situacích – to znamená, že jsme hodinky celou dobu nesundali z ruky, samozřejmostí je Always-on displej, neustálé měření srdeční aktivity a 2–3× do týdne 30–40minutová sportovní aktivita venku s aktivní GPS. Výsledkem je 8denní výdrž, což je v porovnání s konkurencí naprosto famózní. K nabíjení přitom poslouží klasický napájecí dok, anebo bezdrátové Qi nabíjení, což zvyšuje komfort jejich používání.
V rámci našeho druhého testu, kdy je náš šéfredaktor Jirka Hrma sice používal s vypnutým Always-on displejem, ale i tak je měl neustále na ruce – přes den hodinky zobrazovaly notifikace, měřily kroky a dohromady je zhruba na 5 hodin využil pro měření sportovních aktivit (běh, kolo) s aktivní GPS, a v noci samozřejmě monitorovaly spánek. Při této zátěži se s nimi Jirka dokázali dostat na celých 15 dní, což je fantastický výsledek. Příští týden k tomuto testu budeme publikovat samostatné video na našem Instagramu, tak nás určitě nezapomeňte sledovat.
FTP metrika pro cyklistiku
Toto je trochu specifické, ale Huawei se snaží konkurovat nejen Applu, Xiaomi či Samsungu, ale i výrobcům hodinek pro skutečně náročné jedince. Huawei Watch GT 6 Pro tedy přináší novinku v podobě odhadování FTP (Functional Threshold Power) metriky, která je pro cyklisty zásadním údajem při plánování a zlepšování výkonu.
FTP ukazuje maximální průměrný výkon, který dokáže jezdec udržet po dobu jedné hodiny. Hodinky lze navíc propojit s externím wattmetrem, aby automaticky vypočítávaly a zobrazovaly přesná data v reálném čase. Tato inovace zvyšuje přesnost a kvalitu tréninkových plánů, což ocení nejen profesionální cyklisté, ale i amatéři, kteří chtějí lépe monitorovat své pokroky a optimalizovat jízdu na kole. Kromě FTP hodinky sledují další důležité parametry, jako jsou srdeční tep, rychlost, stoupání a vzdálenost; ale to není nic nového.
Na papíře zní tahle funkce opravdu zajímavě, nicméně v redakci se ji pro vás chystáme otestovat v dalším chystaném článku a hodnoty porovnat s údaji, které naměříme spárovaným wattmetrem.
Sportovní a zdravotní funkce
Huawei Watch GT 6 a GT 6 Pro nejsou jen pomocníkem pro cyklisty, ale poskytují také komplexní fitness a zdravotní funkce. Hodinky nabízejí monitoring srdečního tepu, sledování okysličení krve či ztuhlosti tepen, EKG, analýzu spánku a stresu, stejně jako dechová cvičení pro lepší regeneraci a nabuzení organismu. A to vše v kombinaci s více než stovkou sportovních režimů od plavání přes trailový běh až po lyžování.
Sportovní i zdravotní data jsou detailně a přesně zaznamenávána díky novému systému TruSense, který zvyšuje přesnost měření a rychlou reakci hodinek na změny v těle. Z našeho testování vyplynulo, že více méně všechny důležité metriky Huawei zaznamenává s podobnou mírou přesnosti jako konkurenční Samsung nebo Apple Watch.
Ještě přesnější GPS
Vylepšenou dvoupásmovou GPS a obecně geolokaci jsme už zmiňovali. Jde o další silnou stránku modelů GT 6 a GT 6 Pro, za kterou stojí dual-band anténa a další technologie Huawei, která výrazně zvyšuje přesnost polohování během venkovních aktivit. Reálné testy ukázaly, že naměřené trasy i tempo odpovídají skutečnosti a jsou srovnatelné například s Apple Watch Ultra 2, v některých případech jsou dokonce ještě přesnější.
Prémiový design a odolnost
Model GT 6 Pro vsadil na prémiový design s titanovým tělem letecké kvality a safírovým sklem, díky kterému jsou hodinky velmi odolné vůči poškrábání a nárazům. Základní i vylepšená verze přitom nabízí elegantní design s AMOLED displejem o velikosti 1,47″ s vysokou úrovní jasu až 3 000 nitů . To je výrazně zlepšení oproti loňské generaci, která disponovala 1,43″ zobrazovačem se svítivostí maximálně 1 200 nitů. Věřte mi, že s čteností na přímém sluníčku rozhodně nebudete mít žádný problém.
Oba modely jsou připraveny do náročných podmínek včetně vodotěsnosti, což je skvělá volba pro sportovce, kteří potřebují hodinky zvládat i extrémní zátěž. Opřít se můžete o certifikaci IP69, garantovanou odolnost při plavání až do hloubky 40 metrů, respektive ekvivalent až 5 atmosfér maximálně na 10 minut. K mání je kovový řemínek, silikonový sportovnější pásek, nebo látkový se silikonovým podšitím.
Cena a dostupnost
Hodinky Huawei Watch GT 6 Pro jsou dostupné na oficiálním e-shopu Huawei od 9 499 Kč. K dispozici je samozřejmě i Standardní verze, kterou pořídíte od 6 299 Kč. Při nákupu této řady hodinek na oficiálním e-shopu Huawei zákazníci navíc obdrží i 10% slevu. Ta platí od až do 2. listopadu 2025, vybavenější variantu tak koupíte za 8 549 korun, základní model za 5 669 korun.