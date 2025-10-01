Huawei Watch GT 6 Pro se dočkaly první aktualizace. Přináší tyto novinky

- Chytré hodinky Huawei Watch GT 6 Pro dostaly první aktualizaci
- Ta přináší řadu oprav a vylepšení, optimalizuje také některé režimy měření sportovních aktivit, především pak cyklistiky
- Hodinky jsou v Česku k mání za 9 499 Kč, nicméně až do 2. listopadu je lze pořídit v akci za 8 599 Kč
Pokud nebudu počítat finální aktualizaci, kterou jsme měli na hodinkách dostupnou v rámci testování ještě před zahájením prodeje, dorazil nyní první „poprodejní“ update s označením 6.0.0.153 (C0OM01). Huawei Watch GT 6 Pro patří mezi nejnovější a nejvybavenější modely značky, a proto potěší, že přichází softwarová aktualizace, která přináší celou řadu praktických novinek. Ty zlepšují nejen každodenní používání, ale i celkový zážitek z tréninků a multimediální výbavy.
Nejvýraznější změny přináší režim pro cyklisty. Nově vám hodinky zobrazí během jízdy venku virtuální výkon v reálném čase, a pokud jsou připojeny k měřiči výkonu, zobrazí i skutečnou hodnotu FTP. Záznam jízdy je nově dostupný i na hodinkách během tréninku, pokud jsou spárovány s telefonem (platí pro Android i iOS).
Přibyly také dva nové ciferníky a dočkali jsme se rychlejšího přenosu hudby z iPhonu přes Wi-Fi (stále jde ale jen o zastaralé kopírování MP3 souborů do vnitřní paměti hodinek, na Spotify či jiné streamovací aplikace si nechte zajít chuť). Vylepšení se dočkala i aplikace Kalendář, konkrétně obrazovky s týdenním i měsíčním pohledem.
Software vám nově umožní přizpůsobit často používané funkce přímo na obrazovce nabídky zkratek, ke které máte přístup při potažení prstu směrem dolů na domovské obrazovce.
V případě, že vám aplikace Huawei Health aktualizaci zatím nenabídla, klikněte v ní na svůj model hodinek a ve spodní části obrazovky vyberte menu Aktualizace software. Velikost updatu je 49,1 MB. Před zahájením aktualizace je nutné, aby byly Watch GT 6 nabité minimálně na 20 %.