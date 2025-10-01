Huawei Watch GT 6 Pro se dočkaly první aktualizace. Přináší tyto novinky

TOPlist

Jiří Hrma
Jiří Hrma 1. 10. 17:35
Huawei Watch GT 6 Pro obdržely první softwarovou aktualizaci
  • Chytré hodinky Huawei Watch GT 6 Pro dostaly první aktualizaci
  • Ta přináší řadu oprav a vylepšení, optimalizuje také některé režimy měření sportovních aktivit, především pak cyklistiky
  • Hodinky jsou v Česku k mání za 9 499 Kč, nicméně až do 2. listopadu je lze pořídit v akci za 8 599 Kč

Pokud nebudu počítat finální aktualizaci, kterou jsme měli na hodinkách dostupnou v rámci testování ještě před zahájením prodeje, dorazil nyní první „poprodejní“ update s označením 6.0.0.153 (C0OM01). Huawei Watch GT 6 Pro patří mezi nejnovější a nejvybavenější modely značky, a proto potěší, že přichází softwarová aktualizace, která přináší celou řadu praktických novinek. Ty zlepšují nejen každodenní používání, ale i celkový zážitek z tréninků a multimediální výbavy.

Nejvýraznější změny přináší režim pro cyklisty. Nově vám hodinky zobrazí během jízdy venku virtuální výkon v reálném čase, a pokud jsou připojeny k měřiči výkonu, zobrazí i skutečnou hodnotu FTP. Záznam jízdy je nově dostupný i na hodinkách během tréninku, pokud jsou spárovány s telefonem (platí pro Android i iOS).



Recenze Huawei Watch GT 6 Pro: extrémní přesnost a extrémní výdrž



Přibyly také dva nové ciferníky a dočkali jsme se rychlejšího přenosu hudby z iPhonu přes Wi-Fi (stále jde ale jen o zastaralé kopírování MP3 souborů do vnitřní paměti hodinek, na Spotify či jiné streamovací aplikace si nechte zajít chuť). Vylepšení se dočkala i aplikace Kalendář, konkrétně obrazovky s týdenním i měsíčním pohledem.

Hardwarové parametry Huawei Watch GT 6 Pro (46 mm)

Konstrukce

Rozměry: 45,6 × 45,6 × 11,25 mm, hmotnost: 54,7 g, zvýšená odolnost: 5 ATM

Systém, procesor a paměť

Operační systém: HarmonyOS, čipset: neuvedeno, RAM: neuvedeno, interní paměť: neuvedeno

Displej, konektivita a baterie

1,47", LTPO AMOLED, rozlišení: 466 × 466 px, NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: ne, GPS: (dvoupásmová (L1 + L5)), Baterie: 867 mAh, bezdrátové nabíjení:
Kompletní specifikace

Software vám nově umožní přizpůsobit často používané funkce přímo na obrazovce nabídky zkratek, ke které máte přístup při potažení prstu směrem dolů na domovské obrazovce.



S Huawei Watch GT 6 Pro na závodech: jaké metriky s hodinkami můžete monitorovat?



V případě, že vám aplikace Huawei Health aktualizaci zatím nenabídla, klikněte v ní na svůj model hodinek a ve spodní části obrazovky vyberte menu Aktualizace software. Velikost updatu je 49,1 MB. Před zahájením aktualizace je nutné, aby byly Watch GT 6 nabité minimálně na 20 %.

