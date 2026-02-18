TOPlist

Huawei Watch GT 6 Pro dostávají důležitý update. Na co se mohou uživatelé těšit?

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 18. 2. 6:30
0
Huawei Watch GT 6 Pro
  • Na chytré hodinky od Huawei míří důležitá aktualizace
  • Ta přináší uživatelům velmi zajímavé novinky a praktické funkce
  • Prozatím je k dispozici v Číně, ale globální uvedení by mělo následovat

I když se Huawei vlivem sankcí ze strany USA v oblasti globálního mobilního trhu obrovsky propadl a je nepravděpodobné, že se na své původní pozice dostane někdy zpět, v segmentu chytrých hodinek se mu daří, a to nejen na českém trhu. Zde dlouhodobě roste a aktuálně se jedná o druhého největšího výrobce chytrých hodinek. Není se čemu divit, nabízí opravdu povedené a schopné modely, které si našly své fanoušky. Na některé z nich nyní míří důležitá aktualizace.

Nová aktualizace HarmonyOS dorazila

Na chytré hodinky Watch GT 6 a Watch GT 6 Pro z loňského roku, které jsou k dispozici i v Česku, dorazil nový update systému HarmonyOS 6. Po sestavení 6.0.0.173, kterou dostali koncem roku 2025 uživatelé po celém světě, začíná Huawei na tyto hodinky distribuovat novou verzi 6.0.0.188. Ta je prozatím k dispozici jen v Číně.

Huawei Watch GT 6 Pro
Huawei Watch GT 6 Pro

Aktualizace je pro oba tyto modely podobná a obsahuje prakticky identické prvky – uživatelé se mohou těšit například na lepší správu oznámení, mohou si nově nastavit tichá oznámení a chytrá připomenutí. Dorazila také možnost ovládat přes hodinky fotoaparát připojeného telefonu, což se rozhodně může hodit.

Převod hlasových zpráv na textové

Součástí updatu je také lepší optimalizace plateb přes Alipay, což ale nechá většinu evropských uživatelů v klidu. To ostatně platí i pro novou funkci chatovací platformy WeChat, která nově umožňuje převod hlasových zpráv na text. Tato čínská aplikace sice je v Evropě dostupná, ale zde má opravdu jen minoritní podíl a používá ji pouze zlomek uživatelů.



Huawei Watch GT 6 Pro



Nepřehlédněte

Garmin v ohrožení? Huawei chystá chytré hodinky pro extrémní sportovce

Mnohem zajímavěji vypadá nový výzkum, ke kterému jsou uživatelé po poslední aktualizaci zváni. Jedná se o program spojený s riziky ischemické choroby srdeční (ICHS) a data shromažďovaná hodinkami po dobu několika dnů se v rámci výzkumu používají k určení aktuálního rizika tohoto onemocnění u nositele. Aktuálně se ale jedná o ryze čínskou záležitost.

Dostupnost

Update na HarmonyOS 6.0.0.188 v současné době koluje mezi uživateli v Číně a prozatím není jasné, kdy se dostane i na globální trhy, potažmo do Evropy. Dá se ale předpokládat, že by se tak mohlo stát v nadcházejících týdnech, a kromě výše zmíněných funkcí přináší tento update také několik optimalizací a přesnější měření vzdálenosti při plavání venku.

Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

Kapitoly článku