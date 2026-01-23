Garmin v ohrožení? Huawei chystá chytré hodinky pro extrémní sportovce

- Čínský Huawei údajně chystá nové chytré hodinky
- Ty by měly cílit především na aktivní a opravdu náročné sportovce
- Kromě barevných kombinací a pravděpodobných velikostí toho prozatím mnoho nevíme
Technologická společnost Huawei sice stále patří mezi největší výrobce chytrých telefonů na světě, nicméně vlivem dlouhotrvajících amerických sankcí se jejich prodejní úspěch soustředí především na pevninskou Čínu. Na západních trzích se nicméně firmě daří alespoň v segmentu sluchátek a nositelného příslušenství, které výraznějším sankcím nepodléhá a kde může Huawei svým přístupem konkurovat i jiným značkám. Obzvláště viditelné je to v segmentu chytrých hodinek, kde ty z dílny Huawei patří častokrát mezi to nejlepší v daném segmentu.
Huawei bude cílit na aktivní sportovce
Není proto divu, že Huawei chce v tomto trendu pokračovat i nadále, alespoň podle nedávných spekulací, které se objevily na čínské sociální síti Weibo a za kterými stojí známý leaker Digital Chat Station. Ten tvrdí, že Huawei pracuje na nových chytrých hodinkách, jež by měly být zaměřeny nikoli na běžné uživatele, ale na aktivní či rovnou profesionální sportovce. Jejich kódové označení má být Chitu a k dispozici by měly být ve čtyřech barvách – Track Legend, Fast Shadow Black, Dawn Orange a Chiguang Blue, alespoň co lze vyčíst z čínských znaků.
Zajímavostí také je, že by chystané hodinky od Huawei měly být k dispozici ve dvou velikostech, nicméně v tomto ohledu nevíme přesně, jaký by měly mít průměr pouzdra. O jejich velikostech nám napovídají jen rozteče řemínků, kdy by menší varianta měla spoléhat na řemínky s roztečí 16 milimetrů, zatímco větší varianta by měla využívat řemínky s roztečí 22 milimetrů.
Nad rámec těchto informací bohužel nic dalšího o tajemných chytrých sportovních hodinkách z dílny Huawei netušíme, nicméně je pravděpodobné, že se v následujících týdnech a měsících dozvíme více. Pro Huawei by nebylo od věci, kdyby představil plnohodnotného konkurenta například pro model Amazfit T-Rex 3 Pro, který za relativně rozumný peníz nabízí opravdu hodně muziky, přičemž svými funkcemi je zaměřen na aktivní sportovce a v mnoha ohledech si nezadá ani s takovými těžkými váhami, jako je třeba Garmin.