Huawei Watch Fit 4: vybrali jsme 5 skvělých funkcí, o kterých byste měli vědět

Huawei Watch Fit 4 jsou nenápadné hodinky, které ale zaujmout výbavou

Nabízí špičkový displej, slušnou výdrž a pokročilý monitoring zdraví

Neobyčejně zajímavý je i vlastní polohovací systém Huawei Sunflower

Huawei prezentoval zkraje května své horké novinky na poli chytrých hodinek. Přestože hlavní model Watch 5 vypadá vskutku zajímavě, větší porci pozornosti si pro sebe urval levnější model Fit 4. Ten zcela neskrytě konkuruje Apple Watch, vypadá i dost podobně, přitom ale stojí vlastně polovinu. Čím zaujmou nové hodinky Huawei Watch Fit 4?

Špičkový displej

Displej Huawei Watch Fit 4 patří určitě mezi hlavní taháky. Hovoříme o AMOLED panelu s 1,82″ úhlopříčkou, rozlišením 480 × 408 pixelů a hustotou 347 bodů na palec. To je opravdu slušná jemnost, dokonce vyšší než u konkurenčních hodinek od Samsungu či Applu. Za zmínku určitě stojí i maximální jas až 2 000 nitů (u Pro verze dokonce 3 000 nitů).

Díky tomuto prvku je displej perfektně čitelný i na přímém slunci, což oceníte při venkovních aktivitách nebo sportu. Doporučujeme proto hned po prvním spuštění zapnout automatickou regulaci jasu. Kromě samotné kvality zobrazení je displej chráněn odolným sklem a má velmi tenké rámečky cca 2 milimetry, takže působí elegantně. Velký displej je ale i praktický, lépe se díky němu používají například mapy nebo integrovaná mini-klávesnice.

Velkorysá výdrž

Co by to bylo za článek o hodinkách Huawei, kdybychom nezmínili výdrž. Jasně, tělíčko čtverhranných Watch Fit 4 je výrazně menší než u velkých Watch nebo Watch GT, takže nečekejte 10 a více dní bez nabíjení. Přesto Huawei Watch Fit 4 příjemně potěší.

Pokud je budete používat naplno, včetně Always-on zobrazení a zhruba 1hodinové sportovní aktivity obden, počítejte se 4denní výdrží. Pakliže oželíte neustálé zobrazení času a vypnete nepřetržitý monitoring tepu, kyslíku v krvi a dalších metrik, s přehledem dosáhnete i 7 dní, což inzeruje i přímo Huawei. Žádný úsporný režim tu není, jedinou úsporu můžete udělat ve svém používání. Nabíjení pak trvá zhruba 70 minut.

Monitoring vašeho zdraví

Jako všechny chytré hodinky, i Watch Fit 4 jsou vybaveny sestavou senzorů TruSense, která měří víc jak 60 zdravotních metrik. Mezi ty nejvýznamnější patří okysličení krve (SpO2), monitoring spánku (včetně variability srdeční frekvence, HRV), měření stresu, dámy pak potěší i odhad menstruačního cyklu podle tělesných změn a teploty na ruce. Pro pokročilejší EKG nebo detekci ztuhlosti tepen musíte hledat trochu dražší model Fit 4 Pro.

Zároveň ale nabízí i spoustu zajímavých novinek, například měření nadmořské výšky a tlaku vzduchu díky vylepšenému barometru. Ten vás může dokonce upozornit i na blížící se bouřku, pokud jste například na výletě na horách. Všechny věci jako spálené kalorie, tep nebo tělesnou námahu pak hodinky měří i při vodních sportech. Mají totiž odolnost 5 ATM, což znamená, že zvládají ponoření až do 50 metrů.

Systém Huawei Sunflower

Že jste o tom nikdy neslyšeli? Watch Fit 4 jsou vybaveny inovovaným modulem Sunflower Positioning System s duální frekvencí, který zvyšuje přesnost lokalizace až o 56 % oproti předchozí generaci. V jednoduchosti jde vlastně o čip, který kombinuje duální GPS (L1+L5) s podporou dalších satelitních systémů (GLONASS, Galileo, Beidou nebo QZSS).

Výsledkem je spolehlivé sledování trasy i v husté zástavbě, nebo naopak v přírodě, na horách a podobně. Huawei Sunflower průběžně monitoruje satelitní signály a zajišťuje, že trasa vašeho běhu, procházky či jiné venkovní aktivity je zaznamenána s vysokou přesností. Zároveň si do aplikace Petal Maps v hodinkách můžete stáhnout offline mapy, které pro lokalizaci také využívají systém Sunflower.

Spousta sportovních režimů

Huawei Watch Fit 4 nabízí více než 100 sportovních režimů včetně specialit jako je golf (s 3D mapami více než 15 tisíc hřišť), trail running s vrstevnicemi, free diving do hloubky až 40 metrů, nebo vodní sporty jako surfing a veslování. Na své si přijdou i fanoušci bojových sportů, tanců, míčových sportů, ale také vodních radovánek.

Pro každou aktivitu získáte detailní statistiky a analýzy, včetně srdečního tepu, tempa, vzdálenosti nebo spálených kalorií. Potěší i chytrý systém rozpoznání fyzické aktivity, který sám odhalí, když dlouho jdete nebo běžíte a zeptá se, jestli si přejete zaznamenat tu či onu aktivitu. Pravda, nefunguje to úplně vždy ideálně, ale vychytávka je to sympatická.

Cena a dostupnost

Huawei Watch Fit 4 Pro jsou k dispozici v jediné velikosti, ale hned ve čtyřech barevných variacích: tělo je vždy stříbrné a řemínek může být černý, fialový, béžový, případně šedý z nylonu. Cena je přitom u všech modelů stejná, a sice 4 299 korun včetně DPH.

Náročnější zákazníci, kteří chtějí displej s trochu vyšší svítivostí a také pokročilejší zdravotní měření, včetně EKG, detekce spánkové apnoe nebo ztuhlosti tepen, mohou sáhnout po modelu Watch Fit 4 Pro. Ty jsou k dispozici v černém, modrém a zeleném provedení, opět za jednotnou cenu 6 999 korun včetně DPH.

Autor článku Michal Javůrek Nadšenec do mobilních technologií, vášnivý fotograf, cyklista a sběratel starých telefonů. Pokud zrovna nesedím u počítače, najdete mě v přírodě s fotoaparátem přes rameno, nebo v sedle na kole.