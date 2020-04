Huawei netouží po obchodě Play. Chce ale mít Google aplikace v AppGallery

Společnost Huawei je již téměř rok na černé listině Spojených států, což znamená, že s ní může obchodovat pouze hrstka amerických firem, která získala dočasnou výjimku, zbývající společnosti mají absolutní zákaz. Mezi ně se řadí i Google, takže v nových telefonech Huawei nenajdete ani obchod Play, ani žádné jiné aplikace z dílny Google.

Aplikace Google v Huawei AppGallery?

Huawei i Google se snaží o znovunavázání spolupráce, avšak bez požehnání amerického ministerstva obchodu nemají šanci na úspěch. Z tohoto důvodu Huawei vyvíjí své vlastní řešení Huawei Mobile Services, které má služby Google nahradit, ovšem o plnohodnotnou náhradu se prozatím nehodlá.

Čínský gigant investuje do svého ekosystému nemalé prostředky, které by se mohly v případě (zatím nepravděpodobného) návratu Google služeb zdát jako vyhozené peníze. Zřejmě proto předseda Huawei Eric Xu v rozhovoru pro CNBC prozradil, že by v budoucnu nejraději viděl aplikace a služby Google ve vlastním obchodě AppGallery, podobně jako například v AppStore na platformě iOS.

Jedná se poměrně smělý nápad, který ovšem neřeší základní problém – „velký americký ban“. Otázkou také je, zda by Google při uvolnění pravidel na něco takového přistoupil, za těchto podmínek by totiž přišel o desátky z vlastního obchodu aplikací.