Huawei Mate X7: tenká a lehká skládačka, která odolá tlakové vodě

- Společnost Huawei vylepšila svůj skládací knížkový telefon
- Huawei Mate X7 je tenčí, lehčí a nově odolá tlakové vodě
- Telefon rovněž obsahuje zatím nejvýkonnější čipset od Huawei
Značka Huawei dnes nepředstavila pouze řadu vlajkových smartphonů Mate 80, ale rovněž novou skládačku Mate X7. Nástupce loňského modelu Mate X6 si ponechává stejný knížkový tvar, přináší však několik viditelných mezigeneračních vylepšení.
Huawei Mate X7: tenčí a lehčí konstrukce
V Huawei neunikli trendu ztenčování, byť v tomto případě se jedná pouze o kosmetický posun. Letošní Mate X7 má v pase 9,5 mm v zavřeném a 4,5 mm v otevřeném stavu, hmotnost poklesla o 4 gramy na celkových 235 gramů. Zvýšila se ale odolnost – telefon nově ustojí i kontakt s tlakovou vodou, neboť splňuje odolnostní krytí IP58 a IP59.
Design telefonu se podobá loňskému modelu s několika drobnými designovými úpravami. Konstrukce zůstává hliníková, záda jsou ale vyrobená z odolného skla s brokátovými vlákny. Huawei se dokonce chlubí tím, že telefon jako vůbec první na světě využívá nehmotného kulturního dědictví, konkrétně řemeslného zpracování Yun Brocade. Huawei Mate X7 půjde do prodeje v pěti různých barevných variantách – černé, bílé, červené, modré a fialové.
Větší displeje, lepší fotoaparáty
Telefon má oproti minulé generaci malinko větší displeje:
- Vnější je čtyřnásobně zakřivený LTPO OLED panel s úhlopříčkou 6,49″, rozlišením 1 080 × 2 444 pixelů a maximální obnovovací frekvencí 120 Hz
- Vnitřní je ohebný LTPO OLED zobrazovač s úhlopříčkou 8″, rozlišením 2 416 × 2 210 pixelů a maximální frekvencí 120 Hz
Součástí obou displejů je 8Mpx selfie kamerka – vnitřní má světelnost f/2.2, vnější f/2.4. Ve vystouplém ostrůvku na zádech pak najdeme následující sestavu fotoaparátů:
- 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a variabilní clonou f/1.49 – f/4.0
- 40Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2
- 50Mpx periskopický s 3,5× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.2
Všem snímačům je pak ještě k ruce 1,5Mpx spektrální kamera starající se o přesné zachycení barev. O zpracování barev se stará druhá generace čipu Red Maple Imagning, díky němuž má letošní skládačka dosahovat stejné kvality jako loňské vlajkové telefony standardní konstrukce. V porovnání s letošním iPhonem 17 Pro Max má například hlavní snímač Huawei Mate X7 zachytit o 100 procent více světla, periskopická kamerka dokonce o 127 procent více.
Až 1TB úložiště
Huawei Mate X7 pohání čipset Kirin 9030 Pro, což je aktuálně nejvýkonnější čip od Huawei, v maximální konfiguraci bude možné telefon zakoupit s 16 GB RAM a 1TB úložištěm. Podpora sítí 5G bohužel stále chybí, telefon podporuje bezdrátové standardy Wi-Fi 6, Bluetooth 6, NFC, sběratelská edice navíc ještě přidává satelitní konektivitu.
Sběratelský model se navíc pyšní akumulátorem s kapacitou 5 600 mAh, zatímco ten standardní má „pouze“ 5 525 mAh. V obou případech je podporováno rychlonabíjení s výkonem až 66 wattů, popř. bezdrátové nabíjení s výkonem 55 wattů. Operačním systémem je HarmonyOS 6.
Cena a dostupnost
Huawei Mate X7 půjde do prodeje v Číně 5. prosince za následující ceny:
|Telefon
|Paměťová varianta
|Cena v CNY
|Cena v CZK (s DPH)
|HUAWEI Mate X7
|12 GB / 256 GB
|12 999 CNY
|49 300 CZK
|HUAWEI Mate X7
|12 GB / 512 GB
|13 999 CNY
|53 100 CZK
|HUAWEI Mate X7 Sběratelská edice
|16 GB / 512 GB
|14 999 CNY
|56 900 CZK
|HUAWEI Mate X7 Sběratelská edice
|16 GB / 1 TB
|15 999 CNY
|60 700 CZK
|HUAWEI Mate X7 Sběratelská edice
|20 GB / 1 TB
|17 599 CNY
|66 700 CZK
O dostupnosti na globálním trhu zatím nemáme žádné informace.