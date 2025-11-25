Huawei Mate 80 přichází ve čtyřech variantách. I ta nejlevnější nabízí špičkovou výbavu

- Huawei přichází na trh se čtyřmi novými smartphony řady Mate 80
- Všechny se pyšní elegantním designem, voděodolností, silnou fotovýbavou i podporou bezdrátového nabíjení
- Stále ale musíme oželet podporu sítí 5G
Značka Huawei dnes ve své domovině odhalila novou řadu vlajkových smartphonů Mate 80. Tvoří ji celkem čtyři různé telefony, které spolu sdílí designový jazyk a také část výbavy. Čínský výrobce na těchto telefonech jasně demonstruje, že se mu podařilo oklepat ze všech amerických zákazů, a že je stále schopný vyrábět nadstandardně vybavené telefony. Jsou sice i nadále zatížené několika kompromisy, které ale čínského uživatele bolí méně než toho evropského.
Huawei Mate 80: velmi dobře vybavený základ
Začněme nejlevnějším modelem, který ale vůbec není žádné ořezávátko. Nejedná se o žádnou ořezanou „lite“ variantu, ale o výkonný vlajkový model se špičkovou výbavou. Telefon láká na moderní design definovaný rovnými kovovými boky a dvěma prstenci na zádech – první z nich obsahuje trojici fotoaparátů a LED blesk, druhý odhaluje polohu cívky pro bezdrátové nabíjení.
Huawei Mate 80 má záda vyrobená z odolného skla Kunlun s brokátovým vláknem, dostupný bude ve smrkově zelené, ranní zlaté, sněhově bílé a obsidiánově černé barvě. Potěší i vysoká odolnost vůči vodě a prachu, telefon splňuje krytí IP68 a IP69.
Telefon zepředu reprezentuje 6,75″ OLED displej s mírně zakřivenými okraji. Obrazovka se pyšní dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz, Full HD+ rozlišením, kompletním pokrytím barevného spektra DCI-P3 a špičkovým jasem až 8 tisíc nitů. Čtečka otisků prstů se nachází na boku v zamykacím tlačítku, jelikož Huawei počítá především s odemykáním telefonu pomocí 3D skenu obličeje. K tomu slouží sofistikovaný kamerový systém, který reprezentují tři kruhové otvory v horní částí obrazovky. Jeho součástí je nejen hloubková 3D ToF kamera, ale i 13Mpx selfie kamerka.
V prstenci na zádech se nacházejí následující fotoaparáty:
- 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a dynamickou světelností f/1.4 – f/4.0
- 40Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2
- 12Mpx periskopický s 5,5× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/3.4
Snímky jsou zpracovávány obrazovým čipem Huawei Red Maple druhé generace.
O výkon telefonu se stará čipset Kirin 9020, který má díky příkladné koordinaci se systémem Harmony OS 6 dosahovat o 35 procent vyšší výkon než minulá generace. Technické detaily tohoto čipu ale Huawei (jako vždy tají). V maximální konfiguraci bude Mate 80 nabízen s 16 GB RAM a 512GB úložištěm bez možnosti dalšího rozšíření.
Bohužel ani v tomto případě musíme oželet podporu sítí 5G, i podporu standardu eSIM – k dispozici jsou pouze dva sloty na fyzické nanoSIM karty. Nadstandardem je ale podpora satelitní komunikace, telefon díky režimu Outdoor Exploration podporuje navigaci s mapami a kompasem, víc než 10 tisíc vybraných tras, nouzovou satelitní komunikaci a peer-to-peer komunikaci na frekvenci 2,4 GHz až na vzdálenost 7 km.
Huawei Mate 80 bude excelovat ve výdrži – telefon se chlubí akumulátorem s kapacitou 5 750 mAh a podporou rychlého (až 66 wattů) i bezdrátového (až 50 wattů) nabíjení, včetně podpory reverzního dobíjení.
Huawei Mate 80 Pro: výkonnější čipset, lepší fotoaparáty, rychlejší nabíjení
Varianta Pro je prakticky stejná jako základní model, se kterým sdílí design, barevné varianty, displej i kapacitu baterie. Jaké jsou tedy rozdíly? Mate 80 Pro má pod kapotou výkonnější čipsety. Model s 12 GB RAM pohání čipová sada Kirin 9030, která má být o 35 procent výkonnější než Kirin 9020. Varianta s 16 GB RAM běží pod taktovkou Kirinu 9030 Pro, která má být ještě o dalších 7 procent výkonnější.
Huawei Mate 80 Pro má ve výbavě rovněž odlišný periskopický fotoaparát a u širokoúhlé kamery využívá RYYB snímač. Sestava kamer je následující:
- 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a dynamickou světelností f/1.4 – f/4.0
- 40Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2
- 48Mpx periskopický se 4× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.1
Kapacita akumulátoru je stejný jako v případě základního modelu, nabíjí se však rychleji – kabelem „procedí“ až 100 wattů, bezdrátově až 80 wattů.
Huawei Mate 80 Pro Max: větší displej, větší baterie a dva teleobjektivy
I třetí novinka vypadá na první pohled stejně jako základní model, s výbavou je na tom ale ještě o stupínek lépe – celý telefon je o trochu větší, což dalo výrobci víc prostoru pro rozmístění dalších komponent. Displej narostl na 6,9″, ruku v ruce s tím vzrostlo i rozlišení na 1 320 × 2 848 pixelů. Stále se jedná o OLED obrazovku s dynamickou obnovovací frekvencí 1-120 Hz, jejíž součástí je 3D kamera pro rozpoznávání uživatele sousedící s 13Mpx selfie kamerkou.
Fotoaparát na zádech byl obohacen o sekundární teleobjektiv, celkem tedy obsahuje čtyři fotoaparáty založené na RYYB snímačích:
- 50Mpx hlavní s optickou stabilizací a dynamickou světelností f/1.4 – f/4.0
- 40Mpx širokoúhlý se světelností f/2.2
- 50Mpx periskopický se 4× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/2.1
- 50Mpx periskopický se 6,2× optickým přiblížením, optickou stabilizací a světelností f/3.2
Srdcem telefonu je čipset Kirin 9030 Pro, který může být spárován s až 16 GB RAM a 1GB úložištěm. Kapacita akumulátoru narostla na 6 000 mAh, přičemž možné je jak rychlé (až 100 W), tak bezdrátové (až 80 W) nabíjení.
Huawei Mate 80 RS Ultimate Design: stylovka pro náročné
Poslední představený telefon staví na základech varianty Mate 80 Pro Max, avšak zabalené do prémiovějšího kabátku s diamantovým vzorem, titanovým rámem a dvojitým odolným sklem Kunlun. Telefon je poháněn čipsetem Kirin 9030 Pro, v maximální výbavě může mít až 20 GB RAM a 1TB úložiště. Obrazovka, sestava fotoaparátů i kapacita baterie jsou stejné jako v případě varianty Pro Max. Tento telefon ale jako jediný z celé řady podporuje eSIM.
Ceny a dostupnost
Řada Huawei Mate 80 půjde do prodeje v Číně již tento pátek 28. listopadu, ceny jsou následující:
|Model
|Paměťová varianta
|Cena v CNY
|Cena v CZK (s DPH)
|Huawei Mate 80
|12 GB / 256 GB
|4 699 CNY
|16 900 CZK
|Huawei Mate 80
|12 GB / 512 GB
|5 199 CNY
|18 700 CZK
|Huawei Mate 80
|16 GB / 512 GB
|5 499 CNY
|19 700 CZK
|Huawei Mate 80 Pro
|12 GB / 256 GB
|5 999 CNY
|21 200 CZK
|Huawei Mate 80 Pro
|12 GB / 512 GB
|6 499 CNY
|22 900 CZK
|Huawei Mate 80 Pro
|16 GB / 512 GB
|6 999 CNY
|24 900 CZK
|Huawei Mate 80 Pro
|16 GB / 1 TB
|7 999 CNY
|28 400 CZK
|Huawei Mate 80 Pro Max
|16 GB / 512 GB
|7 999 CNY
|28 400 CZK
|Huawei Mate 80 Pro Max
|16 GB / 1 TB
|8 999 CNY
|32 100 CZK
|Huawei Mate 80 RS Ultimate Design
|20 GB / 512 GB
|11 999 CNY
|42 800 CZK
|Huawei Mate 80 RS Ultimate Design
|20 GB / 1 TB
|12 999 CNY
|46 300 CZK
O globální dostupnosti představených novinek nemáme zatím řádné informace.