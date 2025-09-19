Huawei FreeBuds 7i oslňují prostorovým zvukem a účinným ANC za příjemnou cenu

- Značka Huawei přichází na trh s novými bezdrátovými sluchátky
- FreeBuds 7i mají pohodlnější konstrukci, lepší zvuk, a hlavně působivější ANC
- Cena pro český trh je stanovena na příznivých 2 499 Kč
Značka Huawei dnes na tiskové konferenci v Paříži představila spoustu nových nositelných produktů – hodinky Watch GT 6 Pro a Ultimate 2, kromě hodinek ukázala i nová bezdrátová sluchátka FreeBuds 7i. Novinka je určená pro středně náročnéhoi posluchače, kterému nabídne pohodlný design, prostorový zvuk, dlouhou výdrž a velmi účinné potlačení okolního hluku.
Huawei FreeBuds 7i: špunty s vysoce účinným ANC
Huawei FreeBuds 7i jsou sluchátka špuntové konstrukce s nožičkami, přičemž oproti minulým generacím provedl výrobce několik designových úprav pro pohodlnější nošení. Aby sluchátka nabídla maximální akustickou izolaci, má uživatel na výběr ze čtyř různých velikostí špuntíků.
Mimo pasivní izolaci se lze spolehnout i na aktivní potlačení okolního hluku, které má být u těchto sluchátek mimořádně účinné – Huawei o něm hovoří jako o ANC 4.0. Lepší výsledky zabezpečuje jednak nový čip s 2,4× vyšší výkonem, a také konstrukční změna spočívající v extra velkém vzduchovém ventilu – ten má přesněji zachycovat zvukové vlny a okamžitě vysílat vlny s obrácenou fází. Huawei tvrdí, že výsledkem je o 30 procent lepší potlačení hluku v rozsahu 315 až 3 150 Hz.
Trojice mikrofonů v každém sluchátku má zachybovat krystalicky čistý zvuk při telefonních hovorech, lepší má být i reprodukovaný zvuk, který zajišťuje dvojice 11mm dynamických měničů se čtyřmi magnety. K dispozici je i podpora prostorového zvuku – sluchátka obsahují šestiosý snímač pohybu hlavy, a díky nezávislé funkci pro výpočet prostorového zvuku dokáží zprostředkovat 3D zážitek bez ohledu na spárované zařízení a zdroj obsahu. Sluchátka je možné spárovat se dvěma zařízeními najednou.
Huawei FreeBuds 7i mají oslnit i výdrží baterie – při vypnutém ANC dokáží hrát až 8 hodin, se zapnutým ANC 5 hodin. S průběžným přibíjením z krabičky může doba přehrávání přesáhnout až 35 hodin, přičemž už po 10 minutách rychlého nabíjení lze dosáhnout dalších 4 hodin poslechu. Díky odolnosti IP54 se nemusíte bát si je vzít na běh v lehkém dešti.
Cena a dostupnost
Huawei FreeBuds 7i půjdou do prodeje ve třech barevných variantách – růžové, bílé a černé, přičemž jejich cena je stanovena na 2 499 Kč. Prodej startuje již dnes.