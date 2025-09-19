Huawei Watch Ultimate 2: nejodolnější chytré hodinky se zabudovaným sonarem pro potápěče

- Značka Huawei představila dosud nejodolnější chytré hodinky
- Pouzdro je vyrobené z tekutého kovu na bázi zirkonia, luneta je keramická a sklíčko safírové
- S hodinkami se lze potápět až do 20 ATM, díky internímu sonaru je pak možné pod vodou i komunikovat
- Cena na českém trhu startuje na 22 499 korunách
Značka Huawei dnes v Paříži představila novou řadu hodinek Watch GT 6, ovšem vrcholem jejího aktuálního hodinkového portfolia je model Watch Ultimate 2. Tyto hodinky se běžné produkci chytrých hodinek vymykají svojí neuvěřitelnou odolností, což ocení zejména outdooroví nadšenci a hlavně potápěči – s Huawei Watch Ultimate 2 je totiž možné potápět se do dosud nemyslitelných hloubek.
Huawei Watch Ultimate 2: prémiové materiály a ohromná odolnost
Huawei Watch Ultimate 2 jsou výkladní skříní prémiových a odolných materiálů. Pouzdro je vyrobené z tekutého kovu na bázi zirkonia, díky čemuž má být pevnější (1300–1800 MPa), tvrdší a výrazně odolnější vůči korozi než minulá generace.
Luneta hodinek je vyrobená z vysoce odolné nanokrystalické keramiky, sklíčko je pak safírové, takže je prakticky nepoškrábatelné – podle Huawei jeho tvrdost překračuje hodnotu 9 podle Mohsovy stupnice.
Hodinky budou nabízeny ve dvou barevných variantách – v černé a modré. U první verze se výrobce inspiroval kompasem, u druhé pak dává najevo připravenost na ty nejnáročnější vodní aktivity. Huawei Watch Ultimate 2 jsou totiž prvními chytrými hodinkami na světě, které se pyšní odolností 20 ATM, lze se s nimi potápět až do hloubky 150 metrů, což je hlouběji, než je aktuální freedivingový rekord 136 metrů.
Potápěči navíc mohou k dorozumívání využívat vestavěný sonar pracující na frekvenci 3-5 kHz, která má menší náchylnost k rušení a má poskytnout vysoký výkon na dlouhou vzdálenost. Potápěči mohou skrze sonar posílat instrukce, emotikony, přednastavené zprávy, popř. SOS zprávy.
Jasný AMOLED displej a spousta zdravotních senzorů
Huawei Watch Ultimate 2 ale nejsou určené pouze potápěčům, ale i milovníkům jiných outdoorových aktivit. Hodinky kupříkladu disponují vylepšeným systémem určování polohy Sunflower, detekcí pádů nebo monitorováním vysoké nadmořské výšky. Golfisty pak potěší plynulé přibližování na vektorových mapách či vylepšení uživatelského rozhraní.
Hodinky jsou rovněž prošpikované spoustou zdravotních senzorů, díky technologii Multi-sensing X-Tap kombinující senzor tlaku, ECG senzor a PPG snímač zvládají například měřit tepovou frekvenci (včetně EKG), SpO2 (ze špičky prstu), dech, stres, spánek, či detekovat arteriální tuhost.
Hodinky pohání systém HarmonyOS, se kterým přijdete do kontaktu na kulatém 1,5″ AMOLED displeji s rozlišením 466 × 466 pixelů a maximálním jasem až 3 500 nitů. Ve výbavě nechybí podpora eSIM, mikrofon a reproduktor, takže lze s hodinkami vyřizovat i telefonní hovory. Zatím ale nevíme, zda eSIM bude možné využívat i v Česku, jelikož tento model hodinek musejí podporovat i naši operátoři.
Stejně jako u dnes představeného modelu Huawei Watch GT 6 Pro, i zde zamrzí absence využití NFC pro mobilní platby či nemožnost instalovat oblíbené aplikace, jelikož v AppGallery pro hodinky se toho opravdu příliš mnoho nenachází. Nenajdete zde bohužel ani Spotify či aplikace pro poslech podcastů. Akumulátor hodinek má kapacitu 867 mAh a podle výrobce by hodinky měly vydržet 4,5 dne běžného provozu, v úsporném režimu dokonce 11 dní.
Cena a dostupnost
Huawei Watch Ultimate 8 jsou v České republice dostupné od dnešního dne, černá verze přijde na 22 490 korun, modrá na 24 990 korun.