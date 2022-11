Hry z Androidu na Windows? Google rozšiřuje svůj program do dalších zemí

Jednou z funkcí systému Windows 11 je schopnost spouštět aplikace a hry pro Android, a to díky speciální vrstvě Windows Subsystem for Android a obchodu Amazon Appstore. Tato kombinace u nás bohužel není oficiálně dostupná a je docela možné, že ji předběhne podobné řešení, za kterým stojí Google. To sice nabízí jen hry, na druhou stranu funguje i ve Windows 10.

Obchod Google Play pro Windows byl oznámen na konci loňského roku a na začátku letošního byl spuštěn uzavřený test pro vybrané uživatele z Hongkongu, Jižní Koreje a na Tchaj-wanu. V minulém týdnu služba přešla do fáze veřejné beta verze a do seznamu podporovaných zemí přibyly USA, Kanada, Mexiko, Brazílie, Indonésie, Filipíny, Malajsie a Singapur. Evropané si bohužel stále musí nechat zajít chuť.

Google Play pro Windows obsahuje širokou knihovnu her a díky navázání na ekosystém Googlu ukládá napříč zařízeními herní postup i získané odměny. Potěšující je, že v průběhu vývoje došlo ke snížení původních hardwarových požadavků, které jsou nyní následující:

Windows 10 (v2004)

procesor s 8 logickými jádry

8 GB RAM

SSD úložiště s 10 GB volného prostoru

herní grafický čip

administrátorský účet ve Windows a zapnutá HW virtualizace

Pokud nechcete čekat nebo se omezovat, můžete využít neoficiální řešení. Například BlueStacks funguje i pod Windows 7 a zpřístupňuje kompletní nabídku Google Play včetně aplikací.