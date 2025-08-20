Hráči se dočkali: Asus ROG Xbox Ally je naživo k vidění na veletrhu Gamescom

- Tchajwanská firma Asus poprvé ukázala PC handheld ROG Xbox Ally široké veřejnosti
- Vyzkoušet si ho mohou návštěvníci veletrhu Gamescom v Kolíně nad Rýnem
- Přenosné herní zařízení vzniklo ve spolupráci s Microsoftem
Nintendo Switch před téměř 10 lety ukázalo nový trend v segmentu handheldů, který hráči překvapivě ocenili. Není proto divu, že se i jiné firmy pokoušejí zopakovat úspěch japonské společnosti, byť na rozdíl od ní vsází na trochu jiný přístup. Ačkoli hraní na cestách pořád hraje prim, konkurence se zaměřuje na ty nejméně mobilní hráče na trhu – majitelé PC. Právě pro jejich potřeby vzniká celá řada handheldů s Windows (nebo Linuxem v případě Steam Decku), které mají za cíl zaujmout ty hráče, kterým se myšlenka Swtiche líbí, ale rádi by hráli „dospělé“ tituly z vlastní knihovny.
Asus na Gamescomu poprvé ukázal ROG Xbox Ally
Když s pokusem s názvem Portal přišlo také Sony (byť na trochu jiném principu než konkurence), bylo otázkou, kdy se do tohoto odvětví pustí i třetí velký hráč na trhu, Microsoft. V jeho případě se o vlastním Xbox handheldu spekulovalo poměrně dlouho, avšak v letošním roce všechny překvapil spoluprací s Asusem. Ten už první krůčky v segmentu PC handheldů udělal se svým ROG Ally, který v naší recenzi nedopadl vůbec špatně. Není proto divu, že si gigant z Redmondu vybral za svého partnera právě tchajwanskou společnost.
I když měli mnozí možná o něco vyšší očekávání, společný handheld s názvem Asus ROG Xbox Ally (který je k dispozici ve dvou variantách) je kombinací známého hardwaru od Asusu a softwarové nadstavby od Microsoftu, jenž do celého mixu přináší svou nejcennější komoditu – předplatné Game Pass. Co se týče hardwaru, těšit se můžeme například na 7″ displej s Full HD rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz, procesor AMD Ryzen Z2 A (resp. AMD Ryzen AI Z2 Extreme), až 24 GB LPDDR5X-8000 či 1TB úložiště.
Kromě předem připravených prezentačních materiálů se ale nový handheld prozatím do rukou nikomu nedostal, neboť cena i dostupnost mají být odhaleny v období před letošními Vánocemi. Asus je nicméně přítomný také na veletrhu Gamescom, kde je handheld ROG Xbox Ally k dispozici pro návštěvníky k vyzkoušení. Na výstavišti v Kolíně nad Rýnem Asus prezentuje také speciální edici grafické karty ROG Matrix GeForce RTX 5090 s odvážným designem.