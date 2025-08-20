TOPlist

Hráči se dočkali: Asus ROG Xbox Ally je naživo k vidění na veletrhu Gamescom

Michael Chrobok
Michael Chrobok 20. 8. 15:00
0
Asus Rog Xbox Ally naživo na veletrhu Gamescom
  • Tchajwanská firma Asus poprvé ukázala PC handheld ROG Xbox Ally široké veřejnosti
  • Vyzkoušet si ho mohou návštěvníci veletrhu Gamescom v Kolíně nad Rýnem
  • Přenosné herní zařízení vzniklo ve spolupráci s Microsoftem

Nintendo Switch před téměř 10 lety ukázalo nový trend v segmentu handheldů, který hráči překvapivě ocenili. Není proto divu, že se i jiné firmy pokoušejí zopakovat úspěch japonské společnosti, byť na rozdíl od ní vsází na trochu jiný přístup. Ačkoli hraní na cestách pořád hraje prim, konkurence se zaměřuje na ty nejméně mobilní hráče na trhu – majitelé PC. Právě pro jejich potřeby vzniká celá řada handheldů s Windows (nebo Linuxem v případě Steam Decku), které mají za cíl zaujmout ty hráče, kterým se myšlenka Swtiche líbí, ale rádi by hráli „dospělé“ tituly z vlastní knihovny.

Asus na Gamescomu poprvé ukázal ROG Xbox Ally

Když s pokusem s názvem Portal přišlo také Sony (byť na trochu jiném principu než konkurence), bylo otázkou, kdy se do tohoto odvětví pustí i třetí velký hráč na trhu, Microsoft. V jeho případě se o vlastním Xbox handheldu spekulovalo poměrně dlouho, avšak v letošním roce všechny překvapil spoluprací s Asusem. Ten už první krůčky v segmentu PC handheldů udělal se svým ROG Ally, který v naší recenzi nedopadl vůbec špatně. Není proto divu, že si gigant z Redmondu vybral za svého partnera právě tchajwanskou společnost.

I když měli mnozí možná o něco vyšší očekávání, společný handheld s názvem Asus ROG Xbox Ally (který je k dispozici ve dvou variantách) je kombinací známého hardwaru od Asusu a softwarové nadstavby od Microsoftu, jenž do celého mixu přináší svou nejcennější komoditu – předplatné Game Pass. Co se týče hardwaru, těšit se můžeme například na 7″ displej s Full HD rozlišením a obnovovací frekvencí 120 Hz, procesor AMD Ryzen Z2 A (resp. AMD Ryzen AI Z2 Extreme), až 24 GB LPDDR5X-8000 či 1TB úložiště.

Kromě předem připravených prezentačních materiálů se ale nový handheld prozatím do rukou nikomu nedostal, neboť cena i dostupnost mají být odhaleny v období před letošními Vánocemi. Asus je nicméně přítomný také na veletrhu Gamescom, kde je handheld ROG Xbox Ally k dispozici pro návštěvníky k vyzkoušení. Na výstavišti v Kolíně nad Rýnem Asus prezentuje také speciální edici grafické karty ROG Matrix GeForce RTX 5090 s odvážným designem.



Herní konzole Xbox Ally



Nepřehlédněte

Xbox do kapsy: Asus představil dva výkonné handheldy s Windows 11
Vstoupit do diskuze
Autor článku Michael Chrobok
Michael Chrobok
Nestranný fanoušek technologií, amatérský fotograf, příležitostný sportovec a baseballový nadšenec. Ve volném čase rád cestuje, zahraje si hru, nebo se ponoří do oblíbených fantasy a sci-fi světů.

Další dnešní články

Huawei MatePad 11.5
Huawei MatePad 11.5 přichází na český trh. Pyšní se „papírovým“ displejem a podporou pera
Jakub Karásek
Jakub Karásek J. Karásek 13:30
0
Keyart z DLC ke Kingdom Come: Deliverance 2 s názvem Legacy of the Forge
Kingdom Come 2 čeká další rozšíření. Z Jindry se stane mistr kladiva a kovadliny
Michael Chrobok
Michael Chrobok M. Chrobok 12:00
0
Samsung Galaxy Z Fold 7
Zapomeňte na předsudky: Galaxy Z Fold 7 se tváří jako běžný telefon, uvnitř ale skrývá revoluci
Jakub Fišer
Jakub Fišer J. Fišer 10:30
6
Xiaomi SU7 Ultra
Xiaomi se chystá dobýt Evropu! Do dvou let sem přiveze své elektromobily
Dominik Vlasák
Dominik Vlasák D. Vlasák 9:09
3

Kapitoly článku