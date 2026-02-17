Honor Magic V6 poprvé naživo: extratenká skládačka míří na MWC

- Značka Honor za dva týdny představí nový ohebný smartphone
- Honor Magic V6 oslní tenkým tělem, perfektní výbavou a minimálně jednou barevnou variantou
- Údajně se dočkáme výkonnějšího čipsetu, větší baterie a 200Mpx fotoaparátu
Značka Honor je každoročním účastníkem soutěže o co nejelegantnější a nejtenčí ohebný smartphone. Čínský výrobce každým rokem posouvá možnosti této kategorie kupředu a dokazuje světu, že telefony s ohebnými displeji nemusí být zatěžkány hromadou kompromisů. Loňský Honor Magic V5 dokázal téměř zcela setřít rozdíly mezi klasickým a skládacím smartphonem, neboť navzdory svému tenkému tělu nabídl výbavu vlajkového modelu. Chystaný Honor Magic V6 má jít v tomto ještě dál.
Honor Magic V6 se ukazuje na fotografiích
Připravovaný smartphone Honor Magic V6 zapózoval na čínské mikroblogovací síti Weibo v rukách herce Nicholase Tse, který telefon popisuje jako „tenký, lehký a znamenitý“. Pochopitelně se nejedná o žádný únik, ale o ukázku, jejímž cílem je vzbudit pozornost chystané novinky před její premiérou – ta je naplánovaná na 1. března v rámci veletrhu MWC.
Pro první seznámení si Honor vybral vínově červenou variantu se stříbrným rámečkem, která působí velmi elegantně. Co se tvarů týče, telefon vypadá velmi podobně jako jeho předchůdce – opět se bude jednat o skládačku knížkové konstrukce s ultratenkým profilem. Těžko říct, zda se Honoru ještě podaří ubrat v pase nějaké desetiny milimetru, už loňský model byl tenký natolik, že se do něj stěží vešel nabíjecí port USB-C.
Aby se do takto tenkého těla vešla veškerá fotovýbava, vypomůže si Honor stejně jako loni výrazným vystouplým ostrůvkem fotoaparátu ve tvaru osmiúhelníku. Na přední straně pak k vidění klasická selfie kamerka v kruhovém otvoru displeje nahoře uprostřed.
Hardwarovou specifikaci zatím neznáme, avšak podle internetových spekulací bychom se měli dočkat výkonnějšího čipsetu Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, většího akumulátoru s kapacitou 7 150 mAh, rychlejšího 120W nabíjení a údajně i 200Mpx hlavního fotoaparátu. Telefon by si měl zachovat voděodolnost, odolnější by měl být i samotný pant. Poslední spekulovanou novinkou je podpora satelitní komunikace Beidou Messaging.
Premiéra na MWC
Honor Magic V5 bude oficiálně představen 1. března ve 13:00 v Barceloně na veletrhu MWC, který osobně navštíví i naše redakce.