Honor láká na velké vánoční slevy i soutěž o auto. Vlajkový model Magic 4 Pro pořídíte o 3 000 Kč levněji

Honor spouští předvánoční kampaň, která navazuje na Black Friday

Vlajkový model Magic 4 Pro můžete získat až o 3 tisíce levněji

Kromě výhodných cen můžete také vyhrát luxusní šperky nebo auto na víkend

Čínská značka Honor se po kratší odmlce vrací na český trh v plné síle a především o Vánocích o sobě chce dát vědět potenciálním zákazníkům. Kdo nestihl koupit některý z aktuálních Honorů ve slevě na Black Friday, má ještě před svátky možnost to napravit a k tomu si ještě zasoutěžit o luxusní šperky či zbrusu nový automobil na víkend podle vašeho vlastního výběru.

Ty nejlepší Vánoce jsou ty vaše! #HONORtobewithyou

Watch this video on YouTube

Zajímavou akci si Honor připravil k příležitosti své vánoční kampaně s názvem „Honor to be with you“, kterou doplnil povedeným spotem. „Ty nejlepší Vánoce jsou ty vaše, ať je trávíte jakkoli a s kýmkoli,“ sděluje jeho vánoční spot s tím, že ty nejlepší Vánoce jsou ty, které si jednoduše užijete po svém. „Chtěli jsme ukázat, že skutečné Vánoce nejsou dokonalé, ale jsou opravdové, jsou o každém z nás,“ doplňuje kreativní agentura M & C Saatchi, která za novou vánoční reklamou pro Honor stojí.

Ve slevě je například vlajkový model Honor Magic 4 Pro, exkluzivně na Alza.cz jen za 24 990 Kč. Nejvybavenější telefon jmenované čínské značky láká na zakřivený 6,81” LTPO AMOLED s rozlišením 1 312 × 2 848 pixelů a adaptivní obnovovací frekvencí až 120 Hz, čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, odolnost proti vodě i prachu dle certifikace IP68, odemykání 3D skenem obličeje či pomocí druhé generace sonické čtečky otisků prstů v displeji nebo baterii s kapacitou 4 600 mAh a podporou rychlého 100W drátového i bezdrátového nabíjení Honor SuperCharge.

Hardwarové parametry Honor Magic 4 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, octa-core, 1× 3,00 GHz Cortex-X2 + 3× 2,40 GHz Cortex-A710 + 4× 1,70 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 730, RAM: 8 GB RAM, interní paměť: 256 GB, pam. karta:

Rozměry: 163,6 × 74,7 × 9,15 mm, hmotnost: 215 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,81", LTPO AMOLED, rozlišení: Quad HD, 1312 × 2848 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4600 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 MP, f/1.8, 23mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, laserový AF, druhý: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 122˚, třetí: 64 Mpx, teleobjektiv, f/3.5, 1/2.0", 0.7µm, 3.5× optický zoom TOF 3D, 100× hybridní zoom, selfie kamera: bude upřesněno + TOF 3D, f/2.4, Full HD video Kompletní specifikace

Nechybí ani trojice fotoaparátů: hlavní 50Mpx s clonou f/1.8 a 8×8 dToF laserovým ostřením, 50Mpx širokoúhlý s clonou f/2.2 a úhlem záběru 122° a 64Mpx periskopický se světelností f/3.5, 3,5× optickým přiblížením a až 100× hybridním zoomem.

Další zajímavou volbu představuje Honor 70, který pořídíte ve slevě za 11 990 Kč v paměťové konfiguraci 8/128 GB nebo za 12 990 Kč ve vyšší 8/256 GB. Přední straně dominuje 6,67″ OLED panel s rozlišením 1 200 × 2 652 pixelů a obnovovací frekvencí 120 Hz, přičemž uvnitř najdeme Qualcomm Snapdragon 778G. Nechybí ani baterie s kapacitou 4 800 mAh s podporou rychlého nabíjení výkonem 66 wattů či hlavní fotoaparát s rozlišením 54 Mpx.

Hardwarové parametry Honor 70 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G, octa-core, 1× 2,5 GHz Cortex-A78 + 3× 2,4 GHz Cortex-A78 + 4× 1,8 GHz Cortex-A55, GPU: Adreno 642L, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 161,4 × 73,3 × 7,9 mm, hmotnost: 178 g, zvýšená odolnost: ne Displej, konektivita a baterie 6,67", OLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4800 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 54 Mpx, f/1.9, 1/1.49", PDAF, druhý: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 122˚, AF, třetí: 2 Mpx, portrétový, f/2.4, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.4, Full HD video Cena: 11 990 Kč Kompletní specifikace

Zlevněné jsou také praktické mobilní telefony Honor řady X. Honor X8 pořídíte jen za 5 190 Kč, Honor X7 jen za 4 290 Kč a Honor X6 jen za 3 790 Kč. Za sníženou cenu jen 4 490 Kč koupíte i chytré hodinky Honor Watch GS 3. Slevy jsou prodloužené až do 25. prosince.

Honor si pro své fanoušky rovněž připravil speciální vánoční soutěž. Ze všech vánočních přání zveřejněných na Instagramu Honor vylosuje jednoho výherce, přičemž jeho autor získá luxusní balíček včetně fotomobilu Honor 70, šperků Preciosa nebo auta na týden podle vlastního výběru od společnosti HoppyGo. Soutěž probíhá na Instagramu @honorczsk a zúčastnit se může kdokoli z České republiky nebo Slovenska, a to až do neděle 18. prosince 2022.