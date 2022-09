Recenze Honor 70: sympaťák, kterému jednoduše „něco“ chybí

Honor 70 je nová vlajková loď čínské společnosti na českém, potažmo evropském trhu

Má stylový, leč okoukaný design, a také kvalitní výbavu či rychlé 66W nabíjení

Do toho přichází s vcelku sebevědomou cenou 13 490 Kč včetně DPH

Honor dorazil na český trh s dalším vlajkovým telefonem. Po tom, co se vloni velkolepě vrátil s modelem Honor 50, přichází ob jednu generaci s novinkou Honor 70, která zažila domácí premiéru v Číně již v květnu tohoto roku. Na pulty českých obchodů zamířila novinka dnes, 5. září ve dvou konfiguracích. Základ 8/128 GB vyjde na 13 490 Kč (11 990 Kč s časově omezenou slevou) a vyšší paměťová verze 8/256 GB bude stát 14 490 Kč (12 990 Kč s časově omezenou slevou). Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Má za tyto peníze smartphone šanci na regulérní úspěch?

Obsah balení

Honor k potěšení všech stále nenasedá na trend plochých prázdných krabiček a ve svém minimalistickém balení dodává vše podstatné, na co je zákazník v roce 2022 zvyklý. Kromě samotného smartphonu, v našem případě v třpytivé stříbrné barvě, je tu ještě výkonný 66W adaptér do zásuvky, metrový bílý kabel USB-A / USB-C a pochopitelně i sponka na SIM slot. Příjemným bonusem je průhledný plastový kryt s nenápadným logem výrobce.

Design, který slouží už moc dlouho

Honor 70 zrovna originalitou nepřekypuje. Design přebírá od svých předchůdců – modelů 50 a 60 – a ať se mu to líbí nebo ne, také od Huawei, jehož impéria byl ještě nedávno součástí. Novinka umí potěšit tenoučkými okraji, zarovnanou horní a dolní hranou a dvojicí kruhových fotomodulů na zádech. Žádný revoluční designový prvek. Ale jestli to funguje, tak proč to měnit. Ve fotbalovém žargonu se říká, že vítězné bláto se z kopaček neoklepává…

Na první pohled však Honor 70 v námi testované stříbrné variantě zaujme kosočtvercovými odlesky na lesklých zádech. Gradientní povrch pod zadním krycím sklem je vyzdoben těmito geometrickými obrazci a posypán třpytkami pro větší efekt. Inu proč ne, dámy tohle jistě ocení. Pro konzervativnější publikum je tady zelená, která má zadní sklo příjemně matné.

Samotná konstrukce je z pevného plastu, stejně jako tlačítka na pravé straně – klasické zamykací plus kolébka pro regulaci hlasitosti. Levá část je čistá, nahoře je pouze mikrofon a dole najde zákazník duální slot pro nanoSIM, další mikrofon, USB-C port a mřížku reproduktoru. Ten hraje pouze zespodu, jde tedy o mono zvuk. V tomto odvětví jde o lepší průměr, který překvapí čistotou projevu.

Zadní části dominují dva symetrické fotomoduly, minimalistický design však narušuje trochu zbytečný nápis „AI MATRIX CAMERA“ a také potisky certifikace. Nutno uznat, že na lesklý zadek se hodně lepí otisky prstů, což okamžitě kazí dojem z jinak velmi pěkného telefonu. Pochvalu však zaslouží odolnost proti poškrábání (jak vzadu, tak vpředu). Škoda ale, že jde také o jedinou formu odolnosti, vodě ani prachu by telefon neměl být vystavován.

Displej

Nejnovější Honor vyfasoval vcelku veliký zobrazovač s úhlopříčkou 6,67″. Při porovnání s konkurencí v tomto odvětví jde o průměr, něžnější část zákazníků však může nad takto velkou úhlopříčkou ohrnout nos. Určitě si ale zaslouží zmínku, že i přes větší úhlopříčku se smartphone příjemně drží v ruce, za což vděčíme po stranách zahnutému displeji a skleněným zádům.

Z hlediska technologického se jedná o vysoký standard. Obrazovka je typu OLED s až 120Hz dynamickou obnovovací frekvencí a Full HD+ rozlišením (1 080 × 2 400 pixelů, poměr stran 20:9, jemnost 395 ppi). Rovněž světelnost na slunci je v praktické rovině naprosto bezproblémová – byť na dražší modely pochopitelně ztrácí.

Pochvalu si zaslouží také nasazení praktické funkce Always-On pro zobrazení informací na displeji. Taktéž čtečka otisků byla umístěna do zobrazovacího panelu a a je rozhodně dobře provedená. Sice je řeč pouze o optické, nikoliv ultrasonické, i tak je ale výsledek působivý a skener funguje rychle a hlavně spolehlivě. Co se týče rámečků, obrazovka je nahoře ve středu vyříznuta kruhovým otvorem, jinak jsou rámečky po všech čtyřech stranách opravdu jen symbolické.

Výkon a výbava

Honor 70 opět spadá do skupiny těch skoro-vlajkových superphonů. Ty mají většinou celkovou výbavu, displej, nabíjení a také zpracování špičkové, chybí však maximálně výkonný čipset. Tentokrát Honor vsadil na osmijádrový Snapdragon 778G+ (1× Cortex A78, 3× Cortex A78 s nižším taktem a 4× Cortex A55), vylepšenou verzi procesoru, který použil vloni u Honoru 50.

Nárůst ve výkonu je meziročně takřka nulový, což naznačují i výsledky benchmarků. V oblíbeném AnTuTu zaskórovala novinka od Honoru 555 666 bodů, v Geekbench 5 814 bodů v Single-Core a 2 926 bodů v Multi-Core a nakonec v 3DMark Wild Life Extreme příhodných 742 bodů. Tabulkově vyjde zhruba na stejno s ekvivalentní cenovou konkurencí.

Hardwarové parametry Honor 70 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 778G 5G+, octa-core, 1× 2,5 GHz Cortex-A78 + 3× 2,4 GHz Cortex-A78 + 4× 1,8 GHz Cortex-A55, GPU: Adreno 642L, RAM: 8/12 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:

Rozměry: 161,4 × 73,3 × 7,9 mm, hmotnost: 178 g, zvýšená odolnost: ne Displej, konektivita a baterie 6,67", OLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2400 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4800 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 54 Mpx, f/1.9, 1/1.49", PDAF, druhý: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 122˚, AF, třetí: 2 Mpx, portrétový, f/2.4, selfie kamera: 32 Mpx, f/2.4, Full HD video Kompletní specifikace

A obdobný zážitek je vlastně i v praxi. Telefon se neseká, při vyšší zátěži se ani nijak nepřehřívá (v maximálním sprintu během testu AnTuTu měl 38°C) a vše běží velmi plynule. Čipová sada Snapdragon 778G+ s grafickou jednotkou Adreno 642L bohatě stačí i na hraní her na střední až vyšší nastavení.

Z další výbavy si bezesporu zaslouží zmínku paměť. V námi testované konfiguraci 8/256 GB vám po prvním zapnutí zbyde zhruba 235 GB, necelých 21 GB si ukousne operační systém. Dále tu máme Wi-Fi 6, 5G, Bluetooth 5.2, GPS a další polohové služby, NFC pro bezkontaktní platby. Chybí tu ale populární infraport nebo 3,5mm audio jack pro milovníky drátového poslechu.

Baterie a nabíjení

K nezbytné výbavě samozřejmě patří také velká baterie s rychlým nabíjením. V tomto ohledu Honor 70 rozhodně exceluje. Uvnitř totiž výrobce schoval 4800mAh akumulátor. Ten zbytečně nezvětšuje objem telefonu a zaručuje obstojnou výdrž. Novinka vydrží obstojný den a půl, samozřejmě ale vždy záleží na náročnosti práce. Za jeden den byste mobil museli skutečně ždímat (hrát hry, hodně fotit, poslouchat hudbu), abyste jej „zrušili“.

Za zmínku pak rozhodně stojí také úsporný režim, který překlopí systém do tmavých barev a omezí některé méně důležité funkce (Always-On zobrazení, aktualizace na pozadí). Bohužel, Magic UI už nějakou dobu neumí ten tvrdý režim úspory, který omezoval fungování telefonu pouze na 6 aplikací, mobil v něm však v případě nutnosti vydržel i několik dní. Nabíjení podporuje Honor 70 až 66W s přibaleným adaptérem a kabelem, bezdrátové chybí. Rychlost můžete zkontrolovat v tabulce:

Naměřená rychlost nabíjení 66W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 7 minut 26 minut 54 minut 74 minut

Operační systém

Čínský Honor dal již před dvěma lety zapomenout na aféru kolem Huawei a od firmy se oddělil. Díky tomu se opět mohl ucházet o plnou licenci na operační systém Android včetně mobilních služeb Google (GMS). Ta mu byla přidělena a tak již vloni touto dobou mohl oznámit velkolepý návrat s „plnotučným“ Androidem.

Aktuální vlajkový model Honor 70 na českém trhu nabízí Android 12 včetně služeb Googlu s grafickou nadstavbou Magic UI 6.1. Samotný systém nepatří k nejrevolučnějším prvkům u nového Honoru. Funguje svižně, neseká se a je dobře lokalizován i optimalizován, nepřináší ale žádnou zajímavou funkci, kupříkladu oproti Samsung One UI.

Je tu například chytrý asistent Yoyo, který však neumí prakticky nic, jen vám na základě vaší polohy nebo času navrhuje aplikace. K tomu vypadá celý systém stále hodně podobně jako EMUI, respektive HarmonyOS od Huawei.

Zaručeny jsou základní funkce a vychytávky známé z Androidu 12 a starších verzí, jako je tmavý režim v celém systému, ovládání gesty nebo rozdělená obrazovka (v případě Honoru i plovoucí okénka s aplikacemi). Bezpečnostní aktualizace služeb Googlu je z července 2022, tudíž by mohla být i aktuálnější.

Fotoaparát a video

Výrobce oproti loňské generaci opravdu hodně proměnil fotoaparát svého vlajkového stroje. Namísto 108Mpx snímače nasadil modernější, leč s podstatně nižším rozlišením. Hlavní prim tak hraje 54Mpx fotoaparát Sony IMX800. Dále našel na zádech své místo 50Mpx širokoúhlý (záběr 122°) a nakonec ještě 2Mpx doplňkový foťák. Fotosestavu uzavírá 32Mpx selfie kamerka, která také prošla lehkým vylepšením. Na první pohled působí výběr fotoaparátů dospěleji, méně zacílený na obrovská čísla.

Hlavní a širokoúhlý fotoaparát pořizují snímky ve výchozím rozlišení 12,5 Mpx, umí ale i maximální rozlišení. Moc chyb ani jeden z foťáků nedělá, mají adekvátní hloubku ostrosti a oba dva pracují výborně i v nočních podmínkách. Širokoúhlá kamera navíc fotí velmi povedené makro snímky, jedny z nejlepších v této cenové hladině.

Ale není všechno zlato, co se třpytí. Zatímco primární snímač nemá úplně vyjasněnou barevnou věrnost (někdy barvy přepálí, jindy je utopí v šedi), jeho širokoúhlý kolega zase výrazně deformuje okraje.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Bolestivým místem jsou snímky potemnělého interiéru. Ve chvíli, kdy není dostatek světla pro vhodné prosvětlení, ale zároveň není taková tma, abyste aktivovali noční režim, plodí Honor 70 fotografie plné šumu. Ani portréty nejsou v jeho podání zrovna excelentní – vypozoroval jsem, že se soustředí zejména na obličej a hlavu fotografovaného modelu, zbytek ale nechává prapodivně rozpitý.

Honor 70 camera test (4K, 30 fps)

Vzhledem k tomu, že ani jeden z objektivů není opticky stabilizován, snaží se Honor 70 dotáhnout v této oblasti alespoň elektronicky. Natáčet videa sice můžete až ve 4K rozlišení s 30 fps, tam ale stabilizace vůbec nestíhá. A celkem nešikovně se elektronická stabilizace chová i v případě natáčení ve Full HD s 30 nebo 60 fps. Pokud máte klidnou ruku, vše je v pořádku, jakmile ale trochu popoběhnete, trhnete s sebou nebo klopýtnete, iluze o stabilizaci se rozplyne.

Závěrečné hodnocení

Honor 70 je dalším přístrojem z řady veskrze povedených skoro-vlajkových telefonů s cenou kolem 10 až 12 tisíc korun. Stejně jako většina jeho souputníků, má nějaká slabá místa, nic z toho ale neohrožuje profil telefonu jako takového. Když už pořizujete smartphone s touto cenovkou, nějaká omezení zkrátka čekáte.

Priority jsou jinak jasně stanovené – velký a kvalitní displej, rychlé nabíjení a stylový design. To vše novinka splňuje. Škoda ale, že mu moc nejde vystoupit z davu. Není tak extravagantní jako Nothing Phone, nemá tolik výkonu jako Realme GT Neo 3. U Honoru 70 – přes všechny jeho superlativy – nemohu najít nějaký prvek skutečné originality.

Honor 70 8.4 Design a zpracování 9.0/10

















Výkon a optimalizace 8.5/10

















Hardwarová výbava 8.5/10

















Kvalita fotografií a videa 7.5/10

















Výdrž baterie 8.5/10

















Klady prémiový design

přívětivá ergonomie i při větších rozměrech

obstojná výdrž a rychlé nabíjení

velký displej typu OLED

překvapivě kvalitní reproduktor

výborné makro snímky Zápory absence bezdrátového nabíjení

chybí také 3,5mm jack

nemá zvýšenou odolnost

fotoaparát v šeru nefotí dobře

systém Magic UI neurazí, ale ani nenadchne

