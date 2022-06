Recenze Realme GT Neo 3: jen 150W nabíjení k úspěchu nestačí

150W nabíjení aktuálně nemá žádnou konkurenci

Přesto Realme ztrácí v několika klíčových oblastech, nejvíce v kvalitě fotoaparátů

Cena 16 990 Kč je ambiciózní, ale své zákazníky si najde

Realme patří mezi nejrychleji rostoucí značky nejen na tuzemském trhu. Za svůj úspěch vděčí především přinášení prémiových funkcí do cenově dostupných zařízení, avšak v poslední době se stále více zaměřuje i na vybavenější modely, se kterými chce konkurovat těm nejlepším, aniž by potenciální zákazníky stály majlant. S tímto cílem přichází na trh také Realme GT Neo 3 ve slušivém kabátku připomínající závodní vozy.

Kromě vzhledu a špičkové výbavy na sebe strhává pozornost především rychlým 150W nabíjením, které v současné době nemá konkurenci. Zároveň si ale GT Neo 3 neodpustil i nějaké ty kompromisy, které mu přísnější zákazníci nemusí odpustit. Zvládne i přes některé nedostatky zaujmout dostatečný počet lidí a udržet se oproti konkurenci na trhu? Odpověď na tuto otázku napoví naše recenze.

Design a zpracování

Svým vzhledem zaujme na první pohled prakticky každého, a to díky barvě s označením Le Mans Blue. Ačkoli v názvu stojí modrá, ve skutečnosti se jedná spíše o modrofialovou – podle dopadu a intenzity světla se zbarvení přibližuje tomu či onomu pigmentu, což z telefonu dělá poměrně unikátní kousek. Nemluvě o dvou stylových závodních pruzích, které jak známo zvyšují výkon (alespoň u automobilů se to proslýchá).

Z hlediska designu se nedá prakticky nic vytknout, snad jen jistou recyklaci, a to kvůli až přílišné podobě stájovému kolegovi OnePlus 10R. Ani oproti svým předchůdcům (ať už GT Neo 2 či GT 2 Pro) novinka příliš zásadních změn nepřinesla. To ovšem není nutně špatně – záleží na úhlu pohledu a na tom, jestli požadujete z konstrukčního hlediska unikátní zařízení, nebo si vystačíte s řemeslně dobře odvedenou prací.

Příjemně překvapí použité materiály. Rám je kovový a záda jsou vyrobena ze skla se speciální povrchovou úpravou, díky které na ní tolik neulpívají otisky prstů. Rozměry činí 163,3 × 75,6 × 8,2 milimetrů a hmotnost se zastavila na 188 gramech. Do ruky smartphone padne dobře, avšak záda umí být nepříjemně kluzká. To lze naštěstí vyřešit s pomocí silikonového pouzdra dodávaného v balení. Co s ním ovšem nevyřešíte, je kolébání při položení na stůl, neboť pouzdro je v oblasti fotoaparátů mírně vystouplé z důvodu jejich ochrany. Kromě něj tam naleznete také 150W adaptér a USB-C kabel. Potěší také ochranná fólie aplikovaná na displeji už z výroby.

Displej a hardwarová výbava

6,7″ AMOLED panel má rozlišení 1 080 × 2 412 pixelů (jemnost 394 ppi), podporu HDR10+, obnovovací frekvenci 120 Hz, maximální jas 1 000 nitů a ochranu Corning Gorilla Glass 5. Není mu prakticky co vytknout – barvy jsou kontrastní a živé, čitelnost na přímém slunci je dobrá a pozorovací úhly jsou příkladné. Zkrátka radost pohledět.

Uvnitř tiká osmijádrový čipset MediaTek Dimensity 8100 vyrobený 5nm technologií, který doprovází grafika Mali-G610, 12 GB LPDDR5 RAM a 256 GB interní paměti typu UFS 3.1 bez možnosti rozšíření. V benchmarku AnTuTu telefon získal úctyhodných 819 629 bodů, což není špatný výsledek, avšak na aktuální vlajkové modely s 4nm čipsety bohužel ztrácí. V praxi ale výkon více než dostačuje jak pro běžné činnosti, tak i pro hraní náročných her, jako je kupříkladu Fortnite, League of Legends či Diablo Immortal.

Hardwarové parametry Realme GT Neo 3 Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: MediaTek Dimensity 8100, octa-core, 4× 2,85 GHz Cortex-A78 + 4× 2,0 GHz Cortex-A55, GPU: Mali-G610 MC6, RAM: 12 GB, interní paměť: 256 GB

Rozměry: 163,3 × 75,6 × 8,2 mm, hmotnost: 188 g Displej, konektivita a baterie 6,7", AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2412 px

5G, NFC, Bluetooth: ano, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS, konektor: USB-C

Baterie: 4500 mAh, rychlé nabíjení Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.88, 24mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, druhý: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.25, 15mm, 119,7˚, 1/1.4.0", 1.12µm, třetí: 2 Mpx, makro, f/2.4, selfie kamera: 16 Mpx, f/2.45, Full HD video, HDR, panorama Cena: 16 990 Kč

Z ostatní výbavy nechybí Wi-Fi 6, všechny relevantní geolokační systémy, Bluetooth 5.3 s podporou kodeku aptX HD, NFC, USB-C 2.0 či stereo reproduktory s certifikací Dolby Atmos. Samozřejmost představuje velmi rychlá a přesná optická čtečka otisků prstů ukrytá v displeji. Zamrzí však absence odolnosti proti vodě a prachu dle standardu IP nebo 3,5mm audio jacku.

Baterie a výdrž

O dostatečnou výdrž se stará baterie s kapacitou 4 500 mAh, které nechybí podpora aktuálně nejrychlejšího 150W nabíjení. Výrobce slibuje dobití 50 % kapacity baterie za pouhých 5 minut a nutno podotknout, že výsledky v praxi se od tohoto času příliš neliší. Z 0 na 100 procent se telefon stihne dobít za těžko uvěřitelných 16 minut.

Při takto vysokém nabíjecím výkonu pochopitelně vzniká spousta odpadního tepla. Proto je baterie rozdělena na dvě části a k tomu má výparníkovou komoru z nerezové oceli a mědi o velikosti 4 129 mm2, diamantovou teplovodivou pastu a grafen – díky tomu je celková plocha určená pro chlazení 39 606 mm2. Tato kombinace značně přispívá k tomu, že se telefon při nabíjení sice zahřívá, ale rozhodně nedosahuje tak vysokých hodnot, aby například nešel udržet v ruce. Z dlouhodobého hlediska slibuje Realme zachování 80 % kapacity po 1 600 cyklech. Pokud budete chtít ale baterii šetřit a nenabíjet plným výkonem, lze samozřejmě rychlé nabíjení v nastavení vypnout, případně využívat slabší nabíjecí adaptér.

Naměřená rychlost nabíjení 150W adaptérem Úroveň 5 % 10 % 20 % 30 % 50 % 75 % 100 % Čas 0,5 min. 1 min. 2 min. 3 min. 6 min. 11 min. 16 min.

Pokud jde o výdrž, ta je na velmi slušné úrovni. Pakliže nebudete telefon šetřit, budete využívat jeho plný výkon a ve volných chvílích si zahrajete i nějaké ty hry, stejně vás po celý pracovní den nenechá na holičkách. Jakmile se ale trochu uskromníte, není problém s telefonem pracovat i více než dva dny.

Nutno ale říci, že vzhledem k nabíjecím rychlostem nebudete výdrž příliš řešit. Co mohu telefonu odpustit jen stěží je absence bezdrátového nabíjení, kterému se Realme vyhýbá jako čert kříži. V této cenové kategorii by ovšem mělo jít o standard.

Operační systém

Roli operačního systému pochopitelně zastává Android 12 s nadstavbou Realme UI 3.0. Ta v poslední době hodně pokročila a nabízí široké možnosti přizpůsobení i nastavení, aniž by přišla o svou rychlost a odladěnost. Na propracované nadstavby od Samsungu či Xiaomi sice Realme stále ještě nemá, ovšem je na dobré cestě se jim dříve či později vyrovnat.

V nastavení si lze přizpůsobit prakticky vše, od tapet přes ikony, barevnou paletu, animaci odemknutí pomocí otisku prstu a světelné efekty pro příchozí notifikaci až po Always-On režim, který nabízí celou plejádu různých stylů. Samozřejmostí jsou také filtr modrého světla, tmavý režim, probuzení poklepáním, HDR režim pro video, adaptivní obnovovací frekvence, přizpůsobitelný boční panel, plovoucí okna aplikací či ultra úsporný režim. Hráči jistě ocení také možnost aktivovat plný výkon v režimu GT.

Fotoaparát a záznam videa

Parametry trojice zadních fotoaparátů jsou obdivuhodné – hlavní s 50Mpx snímačem Sony IMX766 o velikosti 1/1.56″ (rozměrem pixelů 1 µm) dostal clonu f/1.88 a optickou i elektronickou stabilizaci obrazu, širokoúhlý se pyšní senzorem Sony IMX355 o velikosti 1/2.8″ (rozměrem pixelů 1,12 µm) a světelností f/2.25 a třetí do party je 2Mpx makro se světelností f/2.4. Na přední straně se ještě nachází 16Mpx pro selfies s clonou f/2.5.

Za dobrých světelných podmínek nelze hlavnímu fotoaparátu příliš mnoho vytknout – barevné podání je učebnicové a není přesaturované, ostrost je příkladná a vyvážení bílé přesné. HDR nemá tendenci dělat neplechu v podobě příliš agresivního prosvětlování stínů. Zamrzí jen focení v protisvětle, které Realme příliš nejde a má tendenci pouštět do fotografií nepříjemné odlesky. Obdobnou kvalitu má také 2× digitální přiblížení.

Širokoúhlý fotoaparát si vede o něco málo hůr, ostatně nižší rozlišení, menší senzor a nižší clona se na něm musely nějak podepsat. Veskrze se jedná o standardní „širokáč“, který ničím výrazně nevybočuje – snímky umí být občas neostré, jsou přesaturované a detaily sem tam splývají. I přes tyto nedostatky je použitelný.

To se příliš nedá říci o makro objektivu, který nemá dostatek detailů a vyfotit s ním povedený snímek je spíše náhoda. Selfie kamera zvládá pořizovat ucházející snímky a kvalitní jsou i snímky pořízené skrze portrétní režim.

Za zhoršených světelných podmínek by měl podle parametrů fotoaparát excelovat, ostatně Realme se chlubí zrychlením zpracovávání nočních snímků z 2–4 sekund na méně než 1 sekundu. Zrychlení pořizování fotografií za horších světelných podmínek je skutečně znatelné, ovšem výsledná kvalita snímků pro mě představuje zklamání.

Hlavní objektiv příliš kvalitní snímky nepořizuje – fotografie jsou sice dobře prosvětlené, ale barevné podání neodpovídá realitě, při focení v protisvětle jsou znatelné odlesky a chromatická aberace, pro správné vykreslení detailů je potřeba dostatek světla a celková kvalita fotografií osciluje na hraně průměru. V případě digitálního přiblížení jde kvalita znatelně dolů, a to především v oblasti ostrosti a vykreslení detailů. O focení z větší blízkosti nebo snad o makro fotografii se za zhoršených světelných podmínek rozhodně nepouštějte – výsledkem je téměř vždy jen rozmazaný snímek.

„Šíro“ není na noční fotografii zrovna stavěné a jeho výsledky jsou mírně podprůměrné. Pokud nemáte k dispozici dostatek světla, získáte z něj rozmazané šmouhy znatelně zbarvené do ruda. Pokud ale máte k dispozici dostatek světla, zvládnete jím pořídit aspoň průměrný snímek.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Video lze natáčet až ve 4K při 60 snímcích za sekundu a nechybí mu elektronická stabilizace obrazu. Zamrzí že telefon nezvládá natáčet video v 8K, ovšem mnohem více mě mrzí nemožnost přepínat mezi fotoaparáty v průběhu natáčení videa.

Za dobrých světelných podmínek pořídíte průměrné záznamy, které netrpí na chaotické ostření, nedostatek detailů či špatné barevné podání. Škoda je jen nedostatečné elektronické stabilizace, chromatické aberace v protisvětle a přespříliš agresivního HDR, které sice záznamy dobře prosvětlí, ale na úkor ztráty stínů a de facto zničené oblohy. Podání zvuku je průměrné a chybí mu patřičná dynamika, navíc si neporadí s větrem.

Realme GT Neo 3 camera test (4K, 60 fps)

Za zhoršených světelných podmínek jsou výsledky taktéž pouze průměrné a záznamu citelně chybí aktivní optická stabilizace, která by záběry alespoň trochu ukotvila. I přes svou ucházející světelnost zvládne fotoaparát pobrat jen omezené množství světla a záznamy jsou tmavší, než bych vzhledem k podmínkám očekával.

Závěrečné hodnocení

Realme GT Neo 3 je povedeným přírůstkem do portfolia čínské značky a jistě si najde své příznivce, kteří ocení vysoký výkon, skvělý displej, neotřelý design či extrémně rychlé nabíjení. Bohužel se v honbě za marketingovými čísly a průkopnickými technologiemi Realme opět uchýlilo ke kompromisům, které lze jen stěží přehlédnout a které mu někteří jen tak neodpustí.

Z těchto nedostatků lze zmínit kupříkladu absenci bezdrátového nabíjení, chybějící certifikaci odolnosti proti vodě a prachu, na danou kategorii podprůměrné noční fotografie či jen průměrná videa. Trochu zklamáním je také pouze jedna dostupná barevná varianta, která sice vypadá skvěle, ovšem konzervativnějšího zákazníka příliš nenadchne. Kdyby současní zákazníci nekladli tak velký důraz na focení, jistě by z Realme GT Neo 3 byl hit letošního roku. Takto jen opakuje chyby svých předchůdců, které se snaží zakrýt dechberoucím nabíjením.

Za cenu 16 990 Kč tak musí potenciální zájemce zvážit, zda pro něj přednosti převažují nad nedostatky. Nechápejte mě špatně – jedná se o skvělý smartphone, avšak v této cenové kategorii mu chybí parametry, které konkurence považuje za samozřejmé a které jsou v praxi z mého pohledu užitečnější než extrémně rychlé nabíjení.

Realme GT Neo 3 8.9 Design a zpracování 9.5/10

















Výkon a optimalizace 9.0/10

















Hardwarová výbava 8.9/10

















Kvalita fotografií a videa 7.6/10

















Výdrž baterie 9.5/10

















Klady extrémně rychlé 150W nabíjení

neotřelý design připomínající supersporty

dostatečný výkon i pro hraní náročných her

příkladná optimalizace

špičkový displej ve své třídě Zápory podprůměrné noční fotografie

absence odolnosti proti vodě a prachu

chybějící bezdrátové nabíjení

pouze jedna barevná varianta

