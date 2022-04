OnePlus ukázalo dva nové telefony. Jeden z nich ohromí vzhledem a bleskurychlým nabíjením

OnePlus 10R upoutá vzhledem, čipsetem a neskutečně rychlým nabíjením

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G zaujme snad jen neskutečně složitým názvem

OnePlus Nord Buds jsou nejlevnější bezdrátová sluchátka v nabídce výrobce

Čínský výrobce OnePlus po částečném sloučení vývoje s mateřskou společností Oppo chrlí jeden telefon za druhým, což se bohužel promítá do menší přehlednosti jeho portfolia. Například včera odhalil dva nové smartphony střední třídy, přičemž jeden z nich nese vcelku zapamatovatelné označení OnePlus 10R, zatímco druhý s názvem OnePlus Nord CE 2 Lite 5G dává vzpomenout na telefony Samsung před deseti lety. Čím představené novinky zaujmou?

OnePlus 10R: bez čistokrevného původu

Zajímavější kousek OnePlus 10R tak trochu zaplňuje prostor, do kterého by mohl spadat dosud nepředstavený základní model OnePlus 10. Výbavu na to má dostatečnou, avšak ortodoxní fanoušci značky si na první pohled všimnou, že nejde o čistokrevného zástupce – nedisponuje totiž posuvným přepínačem profilů, který měly dosud všechny vrcholné modely značky.

OnePlus 10R | Stay in Charge

Watch this video on YouTube

Na OnePlus 10R však musíme ocenit neotřelý design, díky kterému si toto zařízení s žádným jiným nespletete. Rozměrný vystouplý fotomodul v levém horním rohu zad zasahuje do stran. Od něj se pak směrem dolů táhne svislé vroubkování, které vizuálně dělí záda telefonu na dvě poloviny, kdy pravá část je zcela hladká. Eleganci přispívají i ploché boky, zamrzí snad jen absence zvýšené odolnosti.

Čelní stranu telefonu vyplňuje 6,7″ AMOLED zobrazovač se zabudovanou čtečkou otisků prstů, Full HD+ rozlišením a variabilní obnovovací frekvencí, která se dle potřeby automaticky přepíná mezi 60, 90 a 120 Hz. Dotyková vrstva dokonce snímá prsty frekvencí 730 Hz. Ve výřezu nahoře uprostřed pak ještě najdeme selfie kamerku s rozlišením 16 megapixelů.

Ve fotomodulu na zádech pak sídlí tři samostatné fotoaparáty:

50Mpx hlavní s optickou stabilizací a clonovým číslem f/1.8

8Mpx širokoúhlý

2Mpx makro

Exkluzivní čipset a rychlé paměti

Uvnitř OnePlus 10R se ukrývá čipset MediaTek Dimensity 8100 Max, který nenajdete v žádném jiném telefonu. Oproti klasickému Dimensity 8100 nabízí o něco vyšší procesorový výkon: hlavní jádra Cortex-A78 mají takt 2,85 GHz (namísto klasických 2,75 GHz). Pro účely udržování teploty v přijatelných mezích byl do útrob telefonu nainstalován největší 3D pasivní chladicí systém, který inženýři OnePlus kdy navrhli. Telefon by tak měl být vhodný i na hraní náročných her. OnePlus 10R půjde zakoupit v paměťových variantách 8/256 a 12/256 GB, přičemž výrobce použil rychlé paměti LPDDR5 a úložiště UFS 3.1.

Brutálně rychlé nabíjení

Co se akumulátorů týče, základní model s 5 000 mAh se dobíjí výkonem 80 wattů, kdežto speciální Endurance Edition má sníženou kapacitu 4 500 mAh, avšak vyšší nabíjecí výkon 150 wattů. V prvním případě provedete dobití za 32 minut, ve druhém za pouhých 17 minut (prvních 30 procent za 3 minuty). Baterie díky moderním technologiím a speciálním algoritmům slibuje zachování 80 procent kapacity po 1 600 cyklech, což je dvojnásobek standardních hodnot.

OnePlus 10R také potěší nadstandardní softwarovou podporou. Na trh přichází se systémem Oxygen OS 12.1 (Android 12), přičemž výrobce slibuje 3 roky velkých systémových aktualizací a čtvrtý rok bezpečnostních záplat.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G: máte-li hlouběji do kapsy

Druhý představený model už svým názvem naznačuje, že se jedná o odlehčenou variantu modelu OnePlus Nord CE 2, byť bystré oko si může povšimnout, že před sebou máme přeznačené Realme 9 Pro s několika drobnými úpravami.

Oproti OnePlus 10R má telefon poněkud tuctovější design a šetřilo se i na výbavě. Pouhý IPS LCD panel potěší alespoň podporou zvýšené obnovovací frekvence 120 Hz. V diagonále má 6,58″, rozlišení činí Full HD+. Ve výřezu displeje se nachází 16Mpx selfie kamerka a sestavu fotoaparátů na zádech tvoří hlavní 64Mpx snímač, který doprovází zbytečná dvojice 2Mpx kamer pro hloubku a makro.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G - A little more than you'd expect.

Watch this video on YouTube

Srdcem telefonu je čipset Qualcomm Snapdragon 695, který naštěstí nepostrádá podporu sítí 5G. OnePlus Nord CE 2 Lite 5G bude k dispozici v paměťových variantách 6/128 a 8/128 GB, přičemž úložiště půjde dále rozšířit paměťovou kartou. Staromilce potěší i přítomnost 3,5mm jacku pro sluchátka. Akumulátor s kapacitou 5 000 mAh lze dobíjet výkonem až 33 wattů.

OnePlus Nord Buds: nejlevnější sluchátka výrobce

Poslední představenou novinkou jsou sluchátka OnePlus Nord Buds, která mají zaujmout zajímavými vlastnostmi za příjemné peníze. Obsahují velké 12,4mm měniče i 4 mikrofony a podporují standard Dolby Atmos.

Baterie slibuje až 7 hodin přehrávání na jedno nabití, v kombinaci s nabíjecím pouzdrem se má výdrž vyšplhat až na 30 hodin. Díky rychlému nabíjení lze za pouhých 10 minut získat „šťávu“ na dalších 5 hodin poslechu.

OnePlus Nord Buds | Let the beat drop

Watch this video on YouTube

S OnePlus Nord Buds se nemusíte bát ani lehkého deštíku, neboť disponují odolností IP55. K dispozici budou v černé a bílé barvě.

Ceny a dostupnost

OnePlus Nord 10R půjde do prodeje 4. května za:

38 999 rupií (asi 14 400 Kč s DPH) za variantu 8/128 GB s 5000mAh baterií a 80W nabíjením

42 999 rupií (asi 15 800 Kč s DPH) za 12/256 GB s 5000mAh baterií a 80W nabíjením

43 999 rupií (asi 16 200 Kč s DPH) za 12/256 GB s 4500mAh baterií a 150W nabíjením

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G půjde do prodeje 30. dubna za:

19 999 rupií (asi 7 400 Kč s DPH) za 6/128 GB

21 999 rupií (asi 8 100 Kč s DPH) za 8/128 GB

Za sluchátka OnePlus Nord Buds zájemci zaplatí 2 799 rupií, tedy přibližně tisíc korun s DPH. O dostupnosti nově představených zařízení na našem trhu zatím nemáme žádné informace.