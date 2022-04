OnePlus 10 odkrývá své specifikace. Ortodoxní fanoušci značky zapláčou

Bude, nebo nebude? Značka OnePlus letos představila pouze vrcholný vlajkový smartphone OnePlus 10 Pro, zatímco základního OnePlus 10 jsme se dosud nedočkali. První vážnější spekulace o tomto modelu se objevily teprve před dvěma týdny, další střípky do skládačky nyní přidává informátor @OnLeaks. Možná by se slušelo říci „střepy“, neboť před sebou máme prakticky kompletní soupis parametrů.

Základní otázka z úvodu je tedy zodpovězena: OnePlus 10 bude. Sice nevíme, zda jej seženete u nás, ale na trh dorazí. A paradoxně si v některých oblastech dokonce povede lépe než jeho sourozenec s přídomkem Pro.

Začněme například u křemíku. Zatímco OnePlus 10 Pro pohání čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, základní OnePlus 10 má pohánět buď MediaTek Dimensity 9000, nebo vylepšený Snapdragon 8 Gen 1+. OnePlus totiž podle @OnLeaks v tuto chvíli testuje obě varianty. Čipset má být spárován buď s 8, nebo 12 GB RAM, vnitřní úložiště bude na výběr v kapacitách 128, nebo 256 GB.

So… Today, I can confirm that the vanilla #OnePlus10 is definitely coming and guess what… I have its complete specs sheet to share with you…😏 #FutureSquad

This exclusive comes on behalf of @digitindia -> https://t.co/AdZHiDO9EC pic.twitter.com/SKTFRsrvV1

— Steve H.McFly (@OnLeaks) April 21, 2022