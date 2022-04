Nová doba? OnePlus 10 může být paradoxně výkonnější než model Pro

OnePlus představilo svůj letošní vlajkový smartphone zcela jinak než v minulých letech. Premiéra byla rozdělená na čínskou a globální, navíc jsme se dočkali pouze modelu OnePlus 10 Pro, zatímco na základní OnePlus 10 se nedostalo. Možná se jej ale přeci jen dočkáme.

Podle informátora Yogeshe Brara čínská společnost připravuje nový smartphone, kterým by mohl být OnePlus 10. Má být dostupný pouze v limitovaném množství a má jej pohánět čipset MediaTek Dimensity 9000. Ten disponuje podobnými parametry jako Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, v některých benchmarcích dokonce svého věhlasnějšího soupeře poráží. Mohou za to jak dílčí rozdíly v návrhu čipsetu, tak i o něco pokročilejší výrobní proces. MediaTek si totiž nechává svůj čipset vyrábět u tchajwanského TSMC, zatímco Snapdragon 8 Gen 1 vyrábí Samsung.

There is a new device powered by Dimensity 9000 being readied for a limited release, likely the OnePlus 10 that I had pointed out a couple of months back.

This model is not dead afterall.

Work on the 'Ultra' model is in full swing, might see it in the wild soon….

— Yogesh Brar (@heyitsyogesh) April 7, 2022