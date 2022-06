Recenze Honor Magic 4 Pro: návrat mezi elitu

Honor se po letech vrací s vlajkovým modelem, kterému nechybí služby Google

Zaujme perfektním displejem nebo zajímavou sestavou fotoaparátů

Prodává se za 27 990 Kč v konfiguraci 8/256 GB, a to exkluzivně na Alza.cz

Nedávné americké sankce uvalené na čínský Huawei dopadly i na tehdejší dceřinou společnost Honor. Nyní už je ale dříve značka určená pouze pro mladé osamostatněná, takže její telefony mohou nabízet podporu služeb od Googlu. V polovině roku 2022 jsme se konečně dočkali plnohodnotného vlajkového modelu Honor Magic 4 Pro, který zaujme skvělými fotoaparáty, perfektní výbavou nebo extrémně rychlým nabíjením. Najdou se ale i nedostatky, jak se dočtete na následujících řádcích.

Výrobce na český trh přivezl dvě barevné varianty, klasickou černou a modrozelenou Cyan. Druhou jmenovanou, která se inspiruje čínskou keramikou, jsem měl k dispozici na testování.

Obsah balení

Už jen z velikosti samotné krabičky se dá usoudit, že Honor nenásleduje jiné, kteří redukují obsah. Kromě samotného zařízení uvnitř najdete 100W adaptér, nástroj pro vytažení SIM slotu, dokumentace, základní silikonové pouzdro a kabel, který má z jedné strany USB-C a z druhé USB-A. Na displeji sice lze najít z výroby nalepenou fólii, avšak ta není vhodná pro normální použití. Velice rychle se jí zbavíte kvůli šmouhám, které zanechává, a obecně velmi nízké kvalitě.

Design a zpracování

Honor už sice oficiálně nepatří pod Huawei, každopádně výrazná spolupráce stále pokračuje, což se dá vidět třeba v designu. Podobně jako tomu bývalo v minulých letech, i tentokrát Honor Magic 4 Pro vychází z designu staršího zařízení Huawei. Tento kousek byl „inspirován“ řadou Huawei Mate 40 Pro. Na první pohled zaujmou dva designové prvky, kterým se oproti jiným smartphonům odlišuje. Ten první představuje masivní kruhový fotomodul na zadní straně. Druhý spočívá v zaobleném displeji po stranách, což už vídáváme jen zřídka.

Pilulkovitý výřez na přední straně obsahuje klasický selfie fotoaparát a 3D kameru pro bezpečnější i rychlejší rozpoznání obličeje. Rámečky na horní a spodní straně prošly odtučňovací kůrou – dohromady měří pouhých 0,94 mm, tedy asi o polovinu méně než u minulé generace. Přední i zadní stranu chrání tvrzené sklo neznámého typu, samotný rám je kovový. Zmínit musíme obdrženou certifikaci IP68, zařízení tak odolá vodě a prachu. Zpracování má ukázkové: nic nevrže ani se neprohýbá a vše perfektně lícuje. V tomto ohledu tak není co vytknout.

Lesklý design vypadá dobře, zadní strana se dá doslova používat jako kapesní zrcadlo. Má to však samozřejmě nevýhodu v zůstávajících otiscích prstů a šmouhách. Pro zachování pěkného designu budete muset mít po ruce leštící hadřík a často jej používat. S rozměry 163,6 × 74,7 × 9,15 mm a váhou 215 gramů se nejedná o žádného drobka. Díky zaoblení hran i na zadní straně se však drží pohodlně. Masivní modul fotoaparátu se navíc postará o to, aby se na stole mobil nekolébal.

Na pravé hraně sídlí kolébka ovládání hlasitosti a zapínací tlačítko. Čtečka otisků prstů se ukryla do displeje. Na vše se dá bez problémů dosáhnout a velice rychle si na umístění těchto prvků zvyknete. Spodní hrana hostí USB-C, hlasitý reproduktor a slot na dvě nanoSIM. 3,5mm audio jack nebo slot pro paměťové karty byste zde však hledali těžko. Potěší však vrchní strana, kde se nachází infračervený port sloužící například k ovládání elektroniky v domácnosti, který funguje perfektně, a druhý hlasitý reproduktor, jenž se řadí k tomu nejlepšímu na trhu.

Displej a odemykání

V případě zaobleného 6,81″ displeje se jedná o AMOLED panel s podporou technologie LTPO a maximální 120Hz obnovovací frekvencí. Rozlišení bylo mírně navýšeno na 1 312 × 2 848 pixelů, což ve výsledku znamená hustotu pixelů 460 ppi. V nastavení se dá zapnout chytré přepínání, případně rovnou přepnout na nižší rozlišení, což bude mít pozitivní vliv na baterii.

Díky LTPO technologii můžete využívat adaptivní obnovovací frekvenci od 1 Hz do 120 Hz. Při nečinnosti se dá dostat na frekvenci 1 Hz, každopádně je to podmíněno nastavením jasu na nejvyšší úroveň. Při nižším jasu se využívá 10 Hz, nebo 60 Hz. Výhoda LTPO spočívá v nižší spotřebě energie, což se zde docela hodí, jak si povíme níže v sekci o baterii. Maximální jas 1 000 nitů zcela dostačuje i na současné sluneční dny. Displej je venku velmi dobře čitelný. Barevné podání je rovněž perfektní, v nastavení se dá vybrat z různých režimů barev a teploty.

Jedinou výtku bych měl k zaoblenému displeji. Sice vypadá pěkně, ale z funkčního hlediska to není dokonalé. Během recenzování došlo na několik nechtěných dotyků, kterým se při držení telefonu zkrátka nevyhnete. Mnohem větší problémy jsem zaznamenal s gesty ze strany displeje. Nejčastěji jde o tlačítko zpět, které se aktivuje potáhnutím prstu ze strany displeje do středu. Na toto gesto displej bohužel reagoval poměrně špatně a několikrát denně se stávalo, že jsem jej musel opakovat, než ho smartphone zaregistroval.

Pro odemykání zařízení jsou k dispozici bohaté možnosti. Kromě standardního hesla, pinu nebo gesta jde také o 3D skenování obličeje, jako to mají třeba bezrámečkové iPhony. Aby toho nebylo málo, v displeji naleznete druhou generaci ultrazvukové čtečky Qualcomm. Osobně jsem využíval kombinaci skenování obličeje a čtečky otisků prstů, byť ve většině případů šlo o sken obličeje, který nabízí mnohem rychlejší odemykání – než jsem stihl namířit prst na oblast pro otisk prstu, tak už bylo zařízení odemčeno. Těžko se dá něco vytknout.

Výdrž baterie a nabíjení

S kapacitou baterie 4 600 mAh spadá Honor Magic 4 Pro spíše do podprůměru. Potvrzuje to i samotná výdrž a bohužel nejde vzhledem k velkému displeji s vyšším rozlišením o žádné překvapení. V podstatě se jedná o jednodenní smartphone.

V průměru jsem měl displej aktivní čtyři hodiny denně. Během této doby jsem na něm hrál, sledoval videa, používal různé aplikace a samozřejmě fotil či nahrával videa. Na konci dne zbývalo zhruba 20 procent baterie. Při menším využití by se dalo dostat na den a půl, avšak dvoudenní výdrže dosáhnete těžko.

Naměřená rychlost nabíjení 44W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 6 minut 13 minut 24 minut 32 minut

Na druhou stranu to ale vůbec nevadí – stačí když budete mít po ruce 100W adaptér, který se dá nalézt přímo v balení. Pomocí něj se dá zařízení nabít extrémně rychle, v podstatě během půl hodiny máte hotovo. Identickou rychlost by mělo nabízet bezdrátové nabíjení, avšak to jsem nemohl přímo otestovat, protože jsem neměl k dispozici adekvátní bezdrátovou nabíječku.

Hardware a funkce

To, že jde o vlajkový model, značí i použití čipsetu Snapdragon 8 Gen 1, který doplňuje 8GB RAM a 256GB úložiště. Z pohledu každodenního užívání nebyl sebemenší problém, což by ostatně bylo hodně podivné vzhledem k tomu, že jde o jeden z nejvýkonnějších čipsetů na trhu.

V AnTuTu jsem naměřil 902 471 bodů, což je podobné jako u jiných zařízení obsahující Snapdragon 8 Gen 1. V Geekbench 5 dosáhl v Single-Core na 1 161 bodů, v Multi-Core na 3 464 bodů a v 3D Mark Wild Life Extreme 2 631 bodů. Opět nejde o nic objevného.

Hardwarové parametry Honor Magic 4 Pro Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 12, čipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, octa-core, 1× 3,00 GHz Cortex-X2 + 3× 2,40 GHz Cortex-A710 + 4× 1,70 GHz Cortex-A510, GPU: Adreno 730, RAM: 8 GB RAM, interní paměť: 256 GB, pam. karta:

Rozměry: 163,6 × 74,7 × 9,15 mm, hmotnost: 215 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,81", LTPO AMOLED, rozlišení: Quad HD, 1312 × 2848 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.2, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4600 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 MP, f/1.8, 23mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, laserový AF, druhý: 50 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 122˚, třetí: 64 Mpx, teleobjektiv, f/3.5, 1/2.0", 0.7µm, 3.5× optický zoom TOF 3D, 100× hybridní zoom, selfie kamera: bude upřesněno + TOF 3D, f/2.4, Full HD video Kompletní specifikace

Už z předchozích recenzí různých modelů víme, že Snapdragon 8 Gen 1 poměrně dost topí a výrobci telefonů mají velké problémy s chlazením. Honor Magic 4 Pro není výjimkou, během 20minutového testu Wild Life Extreme se zahřál až na 48 stupňů Celsia. V podstatě už během prvních třech minut začne throttling a výkon spadne na zhruba 55 procent. To jsou téměř identické hodnoty jako u jiných vlajkových modelů. Značí to hlavně to, že si Číňané nepřipravili žádné speciální chlazení, které by dokázalo čipset zkrotit. Kritiku si to rozhodně zaslouží, ale bohužel nejde o nic neobvyklého.

Operační systém

Nadstavba Magic UI 6.0 nezapře svůj původ v EMUI od Huawei. Jeden z největších rozdílů tkví v podpoře Google služeb. Bez problémů si tak nainstalujete aplikace z Obchodu Google Play, můžete využívat Mapy Google, platit přes Google Pay apod. Tím se vytrácí jeden z největších mínusů z posledních let. Samotná nadstavba je založena na Androidu 12, avšak příliš změn nečekejte. Stále jde o masivní grafickou změnu, která má pramálo společného s čistým Androidem.

Zatímco konkurence software neustála vylepšuje, u Honoru, respektive Huawei, mi přijde, že stojí na místě a příliš neinovuje. Jako kdyby se čínská společnost zaměřila jen na vývoj vlastních mobilních služeb, ale na samotnou nadstavbu se trochu zapomnělo. Na druhou stranu, kdo je zvyklý na nadstavbu Huawei/Honor, bude zde jako doma.

Samozřejmě musíte počítat s neduhy, mezi kterými nechybí agresivní zabíjení aplikací na pozadí nebo „oblíbená“ funkce Wi-Fi+. Za úkol má vylepšit připojení k internetu tím, že kombinuje Wi-Fi a mobilní sítě dohromady a automaticky je přepíná podle potřeby. Už několik let ale u zařízení Huawei/Honor pozoruji, že internet vypadává, aplikace či stránky se nenačítají apod. Nemilé byly dva stavy, kdy se extrémně rychle vybíjela baterie kvůli spuštěným aplikacím na pozadí. Během hodiny například zmizela třetina baterie. Naštěstí nešlo o nic pravidelného a jednoduchý restart problém vyřešil.

Při prvním spuštění se také setkáte s poměrně velkým množstvím aplikací třetích stran. Naštěstí se dají bez větších problémů odstranit. Na závěr ještě musím zmínit poměrně krátkou softwarovou podporu. Honor slibuje aktualizace pouze po dobu dvou let, tedy do Androidu 14. To už v dnešní době není u prémiového zařízení dost.

Fotoaparát a video

Fotoaparáty patří rozhodně mezi jeden z hlavních důvodů pro koupi. Zajímavé je však to, že se nejedná o tu nejlepší možnost od Honoru. V zahraničí se dá pořídit Honor Magic 4 Ultimate s ještě lepší fotovýbavou. Alespoň prozatím si v Česku musíme vystačit „jen“ s Magic 4 Pro, který ale stále nabídne pozoruhodnou výbavu sestávající z:

50Mpx hlavního fotoaparátu s ohniskovou vzdáleností 23 mm, světelností f/1.8, velikostí čipu 1/1.56” (tj. velikostí pixelů 1.0µm) a laserovým ostřením

s ohniskovou vzdáleností 23 mm, světelností f/1.8, velikostí čipu 1/1.56” (tj. velikostí pixelů 1.0µm) a laserovým ostřením 64Mpx s 3,5× optickým přiblížením , ohniskovou vzdáleností 90 mm, optickou stabilizací, světelností f/3.5, velikostí čipu 1/2.0” a fázovým ostřením

, ohniskovou vzdáleností 90 mm, optickou stabilizací, světelností f/3.5, velikostí čipu 1/2.0” a fázovým ostřením 50Mpx širokoúhlého s úhlem záběru 122°, clonovým číslem f/2.2, velikostí čipu 1/2.5” a automatickým ostřením

Výše jmenovanou soustavu doplňuje na zadní straně ještě senzor hloubkové ostrosti, který zvyšuje rychlost a přesnost zaostření v horším osvětlení. Poměrně netradiční je pak senzor, který pomáhá nastavit rychlost závěrky. Selfie kamera má 12 Mpx, světelnost f/2.4 a úhel záběru 100°. Fotoaplikace je jednoduchá, po ruce máte vše potřebné včetně například makro režimu, pro který se využívá širokoúhlý foťák. Během testování jsem se nesetkal s pádem, nebo nějakým výraznějším zásekem.

Za dobrých světelných podmínek se fotoaparátům nedá v podstatě nic vytknout. Fotografie jsou ostré i plné detailů a dynamický rozsah je rovněž velice dobrý. Barvy jsou mírně přesaturované, jak je od čínského výrobce zvykem. Menším zklamáním může pro někoho být periskop, který má jen 3,5× optické přiblížení. Při něm alespoň tvoří perfektní fotografie – u 10× hybridního už kvalita mírně padá, hlavně po stránce ostrosti a míry detailů. U širokoúhlého fotoaparátu se toho nedá příliš vytknout. Obzvlášť potěší makro režim, který dokáže tvořit kvalitní snímky už ze vzdálenosti zhruba 2,5 cm.

Ve zhoršených světelných podmínkách jde poměrně výrazně znát absence optické stabilizace obrazu u hlavního fotoaparátu. Za horšího světla je v některých případech velice obtížné udržet telefon v ruce dostatečně pevně, aby snímky nebyly rozmazané. Pomáhá až noční režim, který ale zase má jiné problémy a výsledná kvalita není zrovna ohromující. Šumu na fotkách moc není – místo něj software tvoří olejomalby, ze kterých se vytrácí detaily.

Tip: všechny testovací snímky v plném rozlišení všechny testovací snímky v plném rozlišení naleznete zde

Podobné je to u videí, která lze nahrávat až ve 4K rozlišení při 60 fps. Záběry jsou ostré a plné detailů s minimálním šumem. Přepínání mezi objektivy během nahrávání je viditelné a trošku kostrbaté, avšak barevné podání a kvalitu si poměrně zachovávají všechny foťáky. Pro hračičky je k dispozici možnost nahrávání videa v HDR nebo ve standardu IMAX Enhanced.

Honor Magic 4 Pro camera test (4K, 60 fps)

Watch this video on YouTube

Závěrečné hodnocení

Pokud jste čekali na vlajkový telefon Honor či Huawei s Google službami, tak jste se právě dočkali. Honor Magic 4 Pro nabídne přesně to, na co byli před lety zákazníci těchto dvou značek zvyklí, akorát s tím rozdílem, že už nejde o zařízení vyšší střední třídy, ale o skutečný vlajkový model, který se chce rovnat zařízením jako Samsung Galaxy S22 nebo Apple iPhone 13 Pro. Nejen s cenou 27 990 Kč se již přibližuje, i když přeci jen na zcela nejvyšší příčku to prozatím nestačí.

Honor obzvlášť zaostává po softwarové stránce. Nadstavba není vyladěná jako u konkurence. I samotná podpora na dva roky je v dnešní době málo. Menší problémy jsem zaznamenal se zaobleným displejem, respektive s gestem pro návrat. Průměrná je i kvalita snímků za horších světelných podmínek a výdrž baterie. Honor však má nakročeno dobře – stačí jen vyladit pár věcí a u příští generace může bez problémů zatápět těm nejlepším.

Naopak musím pochválit perfektní zpracování včetně certifikace IP68, skvělý LTPO displej, ultrazvukovou čtečku a 3D skener obličeje. Fotografie a videa za denního světla jsou výborné. V rychlosti nabíjení patří na úplnou špičku trhu, navíc 100W adaptér naleznete přímo v balení.

Honor Magic 4 Pro lze aktuálně zakoupit exkluzivně na Alza.cz. Velmi sebevědomou cenu se výrobce snaží vykompenzovat netradičním dárkem. Nejrychlejší zákazníci k telefonu získají notebook Honor MagicBook X15 (15,6″ Full HD IPS displej, dvoujádrový Intel Core i3-10110U, 8 GB RAM, 256 GB SSD, Windows 10 Home), který se standardně prodává za zhruba 10 tisíc korun .

Honor Magic 4 Pro 9 Design a zpracování 9.2/10

















Výkon a optimalizace 9.1/10

















Hardwarová výbava 9.0/10

















Kvalita fotografií a videa 8.8/10

















Výdrž baterie 8.7/10

















Klady skvělý displej s LTPO

výborné zpracování, IP68

extrémně rychlé nabíjení

špičkové stereo reproduktory

bohatý obsah balení Zápory horší nadstavba

pouze dva roky aktualizací

zahřívání čipsetu Snapdragon 8 Gen 1

fotografie za horších podmínek by mohly být lepší

