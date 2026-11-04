Hodinky s eSIM místo mobilu? Na svobodu bez telefonu zatím zapomeňte

- Hodinky s eSIM volají pod vaším běžným číslem, platí a přehrávají hudbu i bez mobilu v kapse
- SMS a zprávy z aplikací k nim ale dál chodí přes telefon, který musí zůstat zapnutý a připojený
- O2, T-Mobile i Vodafone si účtují stejných 99 Kč měsíčně, liší se však tarify, podporované telefony i pravidla v zahraničí
- Foťák, občanku v eDokladech ani načítání QR kódů hodinky nenahradí
O2 láká na heslo „telefon nechte doma, hodinky vše zařídí“ a T-Mobile s Vodafonem nabízejí totéž. Chytré hodinky s vlastní eSIM dnes podporují všichni tři velcí čeští operátoři, takže vyrazit na běh, na kolo nebo do města s prázdnou kapsou už není žádný experiment.
Z velké části to opravdu platí, do reklamního hesla se ale nevešlo pár podmínek. Tou nejdůležitější je, že telefon sice může zůstat doma, vypnutý ale být nesmí. Než začnete řešit tarif, vyplatí se vědět, co hodinky zvládnou úplně samy, co s pomocí mobilní sítě a k čemu pořád potřebují telefon.
Hudba a platba se obejdou bez eSIM, hovory ne
Apple Watch i Galaxy Watch se prodávají ve verzi s mobilním připojením LTE a v levnější verzi bez něj. Na řadu věcí ale eSIM vůbec nepotřebujete, hodinky je zvládnou bez signálu i bez tarifu. Zaznamenají trénink včetně trasy z vlastní GPS, pustí do bezdrátových sluchátek hudbu, podcasty nebo audioknihy stažené do paměti a zaplatí v obchodě, protože karta je uložená přímo v hodinkách. Ukážou i cestu, pokud si mapu připravíte předem: Apple Watch si offline mapy z iPhonu synchronizují do vlastní paměti.
Mobilní síť přidá hlavně to, kvůli čemu si telefon s sebou bereme: dostupnost. Modely s LTE, které Apple označuje jako Cellular, dostanou eSIM se stejným číslem, jaké máte v mobilu. Jakmile hodinky zjistí, že telefon není v dosahu, samy se připojí do sítě a volají, přijímají hovory, streamují hudbu nebo hledají cestu v mapách. O rychlost sítě se přitom bát nemusíte: v naší recenzi Apple Watch Series 11 stačilo připojení přes LTE i na poslech online hudby a podcastů při běhání.
Největší cenu má ale vlastní připojení ve chvíli, kdy se něco stane: pomoc přivoláte i bez telefonu a Apple Watch se zapnutou detekcí pádu zavolají tísňovou linku samy, pokud se po pádu nehýbete.
Proč telefon doma nesmí být vypnutý
Hovory chodí do hodinek přímo ze sítě, se zprávami je to složitější. Mobilní služba v hodinkách sama SMS ani MMS nedoručí, telefon je musí převést na datové zprávy. Aby Apple Watch s LTE přijaly SMS, MMS nebo oznámení z aplikací jiných vývojářů, třeba z WhatsAppu, musí být spárovaný iPhone zapnutý a připojený k Wi-Fi nebo mobilní síti. U sebe ho mít nemusíte. V nápovědě Applu je to jen poznámka pod čarou, mění ale celou představu o samostatných hodinkách: telefon doma dál přijímá zprávy a předává je na zápěstí.
Když se telefon doma vybije nebo ho vypnete, abyste měli klid, hodinky vás dál spojí s každým, kdo vám zavolá. SMS a zprávy z aplikací ale přestanou chodit a omezí se i to, co můžete poslat. Z Apple Watch pak odejde jen iMessage, takže kamarádovi s Androidem klasickou SMS nenapíšete. Galaxy Watch jsou na tom podobně: když je spárovaný telefon vypnutý, SMS z hodinek zpravidla neodejde a po zapnutí ji musíte poslat znovu.
Tři operátoři, stejná cena, jiná pravidla
Aby se hodinky dovolaly i bez telefonu, potřebují vlastní službu od operátora. O2, T-Mobile i Vodafone za ni chtějí stejných 99 Kč měsíčně, liší se ale tím, ke kterým tarifům a telefonům ji dostanete a jak funguje v zahraničí. Základ je všude stejný: službu aktivujete v aplikaci pro hodinky přímo v telefonu, eSIM se stáhne sama a hodinky pak používají vaše číslo i tarif. Mobil budete potřebovat dál, protože Apple Watch se párují jen s iPhonem a Galaxy Watch jen s Androidem. Hodinky musí mít navíc stejného operátora jako telefon a předplacená karta nestačí nikde. Kdo má dvě SIM na jedno číslo, tedy Twin SIM u T-Mobilu nebo Duo SIM u O2, musí je nejdřív vyměnit za jednu.
|T-Mobile
|O2
|Vodafone
|Název služby
|Watch Connection
|O2 Chytré hodinky
|OneNumber
|Cena včetně DPH
|99 Kč měsíčně
|99 Kč měsíčně, u vybraných tarifů NEO+ a YOU jedno zařízení v ceně
|99 Kč měsíčně, první 3 měsíce zdarma, u tarifů bezLimitu Extra v ceně
|Potřebný tarif
|paušál s voláním
|paušál s voláním a daty
|jen neomezený tarif
|Android
|Galaxy Watch s telefonem Samsung
|Galaxy Watch s telefonem Samsung
|Galaxy Watch i s jiným Androidem, hodinky Xiaomi
|V zahraničí
|v EU volání i data, jinde jen volání
|v EU jako doma, jinde podle ceníku
|Samsung a Xiaomi ano, Apple Watch ne
Kvůli hodinkám se tedy operátora měnit nevyplatí, pokud nenarazíte na jednu ze dvou situací. První se týká Androidu. T-Mobile i O2 počítají u Galaxy Watch jen s telefonem Samsung, takže majitel Pixelu nebo telefonu Xiaomi u nich má smůlu. Vodafone pustí Galaxy Watch i k jinému Androidu a podporuje také hodinky Xiaomi, za to ale chce neomezený tarif, zatímco T-Mobile a O2 hodinky přidají i k levnějším paušálům.
Druhou situací je dovolená. Apple Watch s Vodafonem za hranicemi nefungují, půjde z nich jen tísňové volání. Ostatní kombinace do roamingu smějí, ale jen v sítích s VoLTE roamingem, tedy tam, kde zahraniční síť umí přenést hovor z hodinek přes LTE. V síti bez této podpory se hodinky nemusí dovolat ani na tísňovou linku. O2 i Vodafone navíc vyžadují, abyste měli telefon v cizině u sebe, a T-Mobile to doporučuje. Do ciziny si mobil přibalte, hodinky ho na odpoledne zastoupí jen v Česku.
Bez telefonu dojde baterie mnohem dřív
Apple u Apple Watch Series 12 uvádí až 24 hodin běžného používání, bez telefonu v dosahu se ale hodinky drží mobilní sítě a ta baterii vybíjí rychleji. V naší recenzi Series 11 ubrala hodina běhu s měřením a podcasty streamovanými přes LTE čtvrtinu baterie, takže při takové zátěži by hodinky vydržely zhruba čtyři hodiny. Běh nebo odpoledne ve městě hodinky utáhnou, celodenní výlet s hudbou už ne.
Režim nízké spotřeby situaci moc nezachrání. Když v něm Apple Watch nemají iPhone poblíž, posílají příchozí hovory rovnou do hlasové schránky a mobilní data zapnou, až když otevřete aplikaci, která je potřebuje. Baterie vydrží déle, jenže za hodinky s LTE jste si připlatili proto, abyste byli k zastižení.
Co vám bez mobilu bude chybět
Telefon dávno slouží i jako foťák, doklady a klíč k účtům a právě tohle vám bez něj bude chybět nejvíc. Apple Watch ani Galaxy Watch nemají fotoaparát, takže si nic nevyfotíte a nenačtete ani QR kód s jídelním lístkem nebo k platbě za parkování. Aplikace eDoklady potřebuje chytrý telefon, takže digitální občanka zůstane doma s ním a na delší cestu se hodí ta plastová. Potvrzení v bankovní aplikaci nebo přihlášení přes mobilní klíč zpravidla také bude muset počkat, až budete zpátky.
Zbytek omezuje malý displej: zprávu přečtete a krátkou odpověď napíšete nebo nadiktujete, na sociální sítě, web nebo delší e-mail ale dál potřebujete telefon. Na odpoledne to může být úleva, na pracovní den spíš komplikace.
Mimo signál pomůže až satelit
Běžné hodinky s eSIM fungují jen tam, kde je pokrytí LTE. V horách nebo hlubokém lese tak můžete zůstat bez spojení a nedovolat se ani na tísňovou linku.
Apple Watch Ultra 3 a novější sice umějí přivolat pomoc přes satelit, jenže Česko na seznamu zemí chybí, zatímco Německo a Rakousko na něm jsou.
Spojení i mimo mobilní síť nabízejí sportovní hodinky s technologií inReach, třeba Garmin Fenix 8 Pro. Připojí se k mobilní síti LTE i přímo k satelitu, fungují v Česku a v nouzi pošlou zprávu do záchranného centra Garminu, které kontaktuje místní záchranáře. Pro spojení se satelitem ale hodinky potřebují volný výhled na oblohu, takže v hustém lese nebo v úzkém údolí se spojit nemusí. Český operátor tady nehraje žádnou roli: Garminu platíte předplatné zhruba od 230 Kč měsíčně a hodinky nemají telefonní číslo, takže voláte přes aplikaci Garmin Messenger a spojíte se jen s lidmi, kteří ji mají nainstalovanou. Na obyčejné volání domů je to málo, pro samotáře na horských hřebenech jde o pojistku, kterou běžné hodinky s eSIM nedají.
Komu se hodinky s LTE vyplatí
Hodinky s LTE se vyplatí tomu, kdo chce telefon nechávat doma pravidelně a přitom zůstat na příjmu, třeba při běhu, na kole nebo na procházce se psem. Příplatek se ale model od modelu liší. Apple Watch Series 12 ve 42mm velikosti stojí s LTE téměř 14 000 Kč, tedy zhruba o 3 000 Kč víc než bez něj. U Apple Watch SE 3 ve 40mm velikosti je to přibližně 7 500 Kč s příplatkem kolem 1 500 Kč a u stejně velkých Galaxy Watch9 přes 11 000 Kč s příplatkem zhruba 1 300 Kč. K tomu si připočtěte zhruba 1 200 Kč ročně za službu, pokud ji nemáte v tarifu.
Majiteli iPhonu, který hodinky bere hlavně na sport a krátké výpravy, stačí SE 3: volají, platí a přijímají zprávy stejně jako dražší model. Series 12 mají smysl pro toho, kdo chce být bez telefonu delší dobu, protože Apple u nich uvádí až 24 hodin výdrže proti 18 u SE 3. Na Androidu vede cesta přes Galaxy Watch9 LTE, protože Samsung je jediná značka, kterou tam podporují všichni tři operátoři, u T-Mobilu a O2 ale jen s telefonem Samsung. Kdo chce jen běhat s hudbou a cestou si koupit vodu, vystačí s verzí bez LTE a ušetří příplatek i měsíční poplatek.
Na běh, kolo nebo pár hodin ve městě tedy hodinky telefon zastoupí, na celodenní výlet si ho raději vezměte. Doma pak telefon nejlépe poslouží na nabíječce v dosahu Wi-Fi: zůstane zapnutý, zprávy pošle na zápěstí a vy si užijete odpoledne s prázdnou kapsou.