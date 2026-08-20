Roky bez nabíjení, nebo jediný den s LTE? Jaké hodinky vybrat školákovi

- Obyčejné hodinky vydrží bez nabíjení měsíce až roky
- Časté odesílání polohy může zkrátit výdrž LTE modelu hodinek na jediný den
- Smartphone zvládá delší zprávy a školní aplikace lépe
Když dítě poprvé vyrazí ze školy domů bez doprovodu, rodiče chtějí hlavně vědět, zda už dorazilo, nebo stále čeká na autobus. K ověření přitom často stačí krátký hovor, kvůli kterému není nutné dávat dítěti plnohodnotný smartphone. Jedni rodiče proto dětské LTE hodinky ocení jako jednoduchý způsob spojení, druzí v nich uvidí zbytečně brzký vstup dítěte do světa chytré elektroniky.
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Rozdíl mezi klasickými hodinkami, LTE modelem a smartphonem není jen v počtu funkcí. U klasických hodinek dítě sleduje pouze čas, s LTE modelem rodiče začínají řešit mobilní signál, aplikaci a pravidelné nabíjení. Smartphone vyžaduje podrobnější nastavení, dítě na něm však pohodlněji napíše delší zprávu, otevře mapu nebo školní aplikaci. Dětské LTE hodinky plní jinou roli než klasický model a zároveň telefon nenahradí. Rodiče je často volí právě proto, že část možností smartphonu nenabízejí.
U obyčejných hodinek se večer nic nenabíjí
Klasické hodinky ukazují čas, nabídnou budík a někdy stopky. Rodiče u nich neřeší tarif, mobilní signál ani aplikaci. Knoflíkovou baterii stačí po měsících či letech vyměnit.
Obyčejné hodinky přitom nemusí vypadat jako černé digitálky z devadesátých let. Oblíbená dětská značka Flik Flak používá barevně odlišené ručičky a dobře čitelné číselníky, které menším školákům pomáhají se čtením času.
Dokud dítě všude doprovází dospělý, rodiče údaj o poloze prakticky nepotřebují, ale u LTE modelu musí řešit nabíjení a správu v aplikaci. Teprve při pravidelných cestách bez doprovodu rodiče krátký hovor nebo orientační polohu skutečně využijí.
Cestou ze školy často stačí jedna věta
Pokud dítěti ujede autobus, může z hodinek zavolat domů, rodič mu pošle krátkou odpověď a případně zkontroluje poslední polohu. Kvůli takové výměně není nutné zpřístupnit dítěti web, sociální sítě ani desítky aplikací.
Mezi oblíbené LTE modely patří například LAMAX WatchY4 Plus s hovory, videohovory, SOS tlačítkem a správou přes aplikaci LAMAX Connect. Při hovoru zní odpověď nahlas z malého reproduktoru, takže soukromější rozhovor uslyší i okolí. Hodinky váží 52 gramů a jejich tělo měří 15,5 milimetru na tloušťku; na ruce prvňáka proto nepůsobí zrovna subtilně. Podle údajů výrobce mají při běžném používání vydržet dva až tři dny a jeden videohovor je omezen na pět minut.
Ani tlačítko SOS není kouzelná zkratka k pomoci. U WatchY4 Plus musí dítě tlačítko držet tři sekundy a hodinky pak vytočí číslo nastavené v aplikaci LAMAX Connect. Rodiče v ní určují také povolené kontakty a mohou nastavit školní režim. Během zvolených hodin zůstane na hodinkách dostupný ciferník a SOS.
U některých modelů už kamera neslouží jen k videohovorům. U modelů Huawei Watch Kids X1 a X1 Pro lze tělo vyklopit a natáčet.
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Variantu Pro lze navíc úplně odepnout od řemínku a po vložení do speciálního pouzdra s popruhem mohou hodinky díky dvěma objektivům posloužit jako malá akční kamera. Vedle hovorů tak dítě získává také fotoaparát a další možnosti, které se blíží telefonu. Huawei u obou verzí uvádí při běžném používání výdrž zhruba jeden den.
Garmin nahrazuje SIM kartu předplatným
U LAMAX WatchY4 Plus rodiče vkládají nanoSIM a zajišťují hlasový i datový tarif u operátora. U Bounce 2 zajišťuje mobilní připojení Garmin prostřednictvím vlastní LTE služby. Rodiče proto nepotřebují samostatnou SIM kartu ani nemusejí měnit operátora. Pro hovory, zprávy a sledování LiveTrack však musí aktivovat předplatné v aplikaci Garmin Jr. V Česku stojí 259 Kč měsíčně nebo 2 590 Kč ročně.
Podle Garminu mají hodinky vydržet až dva dny. Rodiče tedy nehlídají kredit ani samostatný tarif, ale platí předplatné a hodinky dál nabíjejí několikrát týdně.
Odesílání polohy každých deset minut může zkrátit výdrž na jediný den
U modelu CARNEO GuardKid+ 4G Ultra 2nd Gen výrobce uvádí odlišnou výdrž podle četnosti odesílání polohy. Při intervalu deseti minut má baterie vydržet 20 až 24 hodin, při intervalu jedné hodiny dva až tři dny. Pokud rodiče vyžádají polohu pouze ručně, mají hodinky vydržet tři až čtyři dny. Slabý 4G signál může výdrž dále výrazně zkrátit.
Čím častěji hodinky odesílají polohu, tím více energie spotřebují. Videohovor vyčerpává baterii ještě rychleji. Pokud dítě ráno odchází s baterií nabitou na 50 procent, mohou se hodinky vybít ještě před návratem domů.
Bez GPS může aplikace ukázat i několik kilometrů vedle
Poloha v rodičovské aplikaci není živý radar. Venku mohou hodinky využít satelity GPS, uvnitř školy však poloha často vychází z okolních Wi-Fi sítí nebo základnových stanic operátora. CARNEO uvádí u GPS odchylku několika desítek metrů, u Wi-Fi 5 až 300 metrů a u mobilní sítě v krajním případě několik kilometrů. Po ručním vyžádání může údaj o poloze dorazit až za 58 sekund.
Rodiče tak mohou na mapě nejprve vidět hrubý odhad podle mobilní sítě a až později přesnější údaj z GPS. Když aplikace ukáže dítě o ulici vedle, nemuselo změnit trasu: hodinky mohly uvnitř budovy určit polohu jen podle mobilní sítě.
Krátké zprávy jednou přestanou stačit
Pevný věk pro první smartphone neexistuje. Školák jej využije ve chvíli, kdy potřebuje vyhledat spoj, otevřít školní aplikaci, poslat fotografii úkolu nebo vést delší konverzaci. Jestli už telefon běžně nosí, není u samostatně připojených LTE hodinek příliš za co platit: volání i sdílení polohy už zvládá telefon.
Rozumný první telefon přitom nemusí být technologický výprodej bez podpory. Například Galaxy A26 5G má krytí IP67 a Samsung slibuje šest let aktualizací. Velký displej a softwarová klávesnice se pro delší zprávy hodí mnohem víc než malý ciferník.
Google v aplikaci Family Link umožňuje nastavit dobu výuky, limity aplikací a kontrolu obsahu. Ani tento režim není úplný vypínač: během výuky ztiší oznámení, dítě však může dál volat a psát. Rodiče tak mohou prostředí telefonu nastavit podrobněji, současně ale dítě dostává mnohem širší přístup k aplikacím a internetu.
Pomocí LTE hodinek mohou rodiče překlenout krátké období mezi první samostatnou cestou a chvílí, kdy školák začne potřebovat jízdní řády, školní aplikace nebo delší zprávy. První telefon pak mohou pořídit kvůli konkrétním úkolům, ne jen podle věku dítěte.