Revoluční dětské hodinky od Huawei míří do Česka! Mají otočné tělo a umí volat, fotit i vyskočit z řemínku

- Huawei představil nové chytré hodinky zaměřené primárně na děti
- Modely Watch Kids X1 a X1 Kids Pro vypadají opravdu zajímavě a nabízejí neotřelé funkce
- Děti u nich ocení integrovaný fotoaparát a rodiče zase velmi přesné monitorování polohy
Přímo v centru Bangkoku, kam dostala pozvánku i naše redakce, se dnes odehrála velká tisková konference značky Huawei, která zde představila celou řadu novinek. Jednou z těch nejzajímavějších byly dětské hodinky Huawei Watch Kids X1 (Pro). Ty nabízejí spoustu zajímavých funkcí a zaměřují se na to, aby byly děti při svých venkovních aktivitách pod dohledem a v pořádku.
Huawei Watch Kids X1 (Pro) se představují
Nové dětské hodinky Huawei Watch Kids X1 Pro jsou opravdu velmi zajímavým počinem. Na první pohled vypadají jako běžné chytré hodinky, byť s robustnější konstrukcí. Nabízí ale unikátní konstrukci, která umožňuje pouzdro hodinek v řemínku vyklopit a polohovat ho – pouzdro stačí na jednom konci odepnout, vyklopit ho nahoru a v této poloze jsou hodinky dokonce otočné.
Důvodem jsou pohodlné videohovory, které hodinky podporují, ale o nich až později. Pouzdro je možné dokonce kompletně odepnout a vyjmout z řemínku, což se může hodit. Hodinky jsou totiž osazeny dvěma kamerami (5megapixelovou vpředu a 13megapixelovou vzadu) a po vložení do speciálního pouzdra s popruhem je lze využívat jako akční kamerku. Tohle se rozhodně povedlo.
Nutno dodat, že možnost kompletního vyjmutí hodinek z řemínku a vložení do externího krytu nabízí jen varianta Pro. Základní provedení X1 to neumožňuje, ale konstrukce je i nadále výklopná a hodinky je možné polohovat v rozsahu 360°.
Hodinky, které vydrží
Na čelní straně hodinek Watch Kids X1 (Pro) se nachází AMOLED displej s úhlopříčkou 1,82 palce, který je ošetřen antireflexní vrstvou pro dobrou čitelnost na přímém slunci. Displej má rozlišení 480 × 408 pixelů a zmínit bych měl také konstrukci – ta je kompletně plastová, ale disponuje krytím IP68/IP69 a také odolností 2 ATM.
Hodinky působí poměrně robustně a měly by něco vydržet, což bude vzhledem k cílové skupině nezbytné. Umí počítat kroky, děti jsou za dosažení určitého počtu kroků odměňovány a vše je navrženo tak, aby udržely děti motivované k pohybu. Ze zdravotních funkcí tento model nabízí monitorování srdeční frekvence.
Mějte dokonalý přehled o svých dětech
Hlavní předností hodinek Huawei Watch Kids X1 (Pro) je velmi přesné monitorování polohy, a to jak ve venkovních prostorách (GNSS), tak v těch vnitřních (Wi-Fi). Díky tomu bude mít rodič za všech okolností dokonalý přehled o tom, kde se jeho ratolest nachází, a monitorování aktivity se provádí přes doprovodnou aplikaci FamCare.
Ta umí kromě polohy zprostředkovat informace i o tom, jakou činnost dítě zrovna vykonává, a na mapě lze definovat oblasti, do kterých by se dítě nemělo vydávat. Jakmile se do nich dostane, rodič obdrží varovnou notifikaci. Hodinky jsou osazeny slotem na SIM kartu, takže děti přes ně mohou pohodlně volat, posílat hlasové zprávy, a dokonce realizovat i videohovory.
Pokud jsou hodinky osazeny SIM kartou a připojeny k mobilní síti, nabízí také bezpečnostní funkci Emergency SOS. Ta se aktivuje, když dítě 5× po sobě stiskne boční tlačítko, a tento úkon automaticky odešle zprávu nebo realizuje hovor na pohotovostní kontakt. Pomoc může dorazit rychleji, což hraje v případě nebezpečí zásadní roli.
Baterie a další výbava
Oba modely jsou osazeny baterií o kapacitě 850 mAh, což by mělo při typickém používání stačit na den provozu. Akumulátor doplňuje rychlé nabíjení, s jehož pomocí je možné doplnit 50 % kapacity za svižných 20 minut. Operační paměť hodinek má kapacitu 2 GB a velikost úložiště činí 32 GB u základního modelu a 64 GB u varianty Pro.
Cena a dostupnost
Zajímavé hodinky Huawei Kids Watch X1 (Pro) již míří do prodeje a dobrou zprávou je, že se dostanou i do Česka. Stát by se tak mělo v nadcházejících měsících. Oficiální české ceny zůstávají neznámé, ale v Evropě bude základní model vycházet na 249 eur (6 050 Kč s DPH) a za variantu Pro s odnímatelným pouzdrem si Huawei řekne o 349 eur (8 490 Kč s DPH).