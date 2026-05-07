Huawei Watch Fit 5 (Pro) oficiálně: designem nepřekvapí, funkcemi rozhodně ano

- Nová generace Watch Fit 5 (Pro) neslibuje revoluci, ale ani není potřeba
- Huawei se zaměřil na vylepšení v několika klíčových oblastech
- Vybavenější model již testujeme, do prodeje se v Česku dostane 20. května
Přímo v centru thajského Bangkoku, kam dostala pozvánku i naše redakce, se dnes odehrála tisková konference značky Huawei, která zde představila celou řadu novinek. A i když už tento technologický gigant není v segmentu chytrých telefonů tak silný, minimálně ne na západních trzích, jakmile dojde na chytré hodinky a fitness náramky, má rozhodně co nabídnout.
Řada Watch Fit začala zprvu nenápadně, nicméně v průběhu let se vypracovala mezi stálici na zápěstích tuzemských zákazníků, přičemž Huawei dokáže zaujmout přesným měřením, řadou užitečných funkcí nebo sympatickým designem, a to vše za poměrně příznivou cenu. Nyní uzrál čas na další generaci v podobě Huawei Watch Fit 5 (Pro). Co nabídnou?
Design se příliš nezměnil, přibyly ale nové funkce
Co se týče designu, řídil se Huawei starým známým pořekadlem „neopravuj, co není rozbité“. Na první pohled tedy žádnou změnu neuvidíte, také tentokrát vsadil čínský výrobce na kombinaci titanu a skla. Pokud jde o hmotnost, základní model váží bez řemínku 27 gramů, zatímco Pro varianta se zastavila na hodnotě 30,4 gramu. Kde ale změnu poznáte, jsou řemínky, konkrétně jejich barevné varianty – v případě základního modelu se můžeme těšit na černý, bílý, zelený, smetanový a duální žluto-bílý řemínek, vybavenější Pro model naopak vsází na klasiku v podobě černého a bílého řemínku, který doplňuje odvážný oranžový.
Hodinky Watch Fit 5 Pro jsou vybaveny 1,92″ LTPO AMOLED panelem s rozlišením 480 × 408 pixelů, a je tedy o 0,1″ větší než předchozí generace. Displej je obklopen poměrně tenkými rámečky o šířce 1,8 mm a chráněn sklem 2,5D, což hodinkám dodává celkově moderní vzhled. Jas displeje dosahuje až 3 000 nitů, takže čitelnost venku by neměla být žádným problémem a nechybí ani podpora pro Always-on režim. Standardní model Watch Fit 5 disponuje o něco menším 1,82″ AMOLED displejem, který však má stejné rozlišení jako model Pro a dosahuje jasu až 2 500 nitů. Obsahuje také většinu stejných senzorů, chybí pouze EKG a senzor pro měření hloubky vody.
Roztomilá panda, co vás motivuje…
Mezi novými funkcemi zaujme například speciální ciferník s animovanou pandou. Ta není jen pro parádu, ale přímo odráží vaší aktivitu během dne – pokud se hýbete málo, je panda líná a jen tak polehává, ale jakmile začnete být trochu aktivní, ožije i ona. Navíc s ní můžete absolvovat 30 různých minicvičení pro rychlé protažení.
Nejedná se o žádnou přelomovou funkci, avšak minimálně pro mladší uživatele by mohlo jít o zajímavou gamifikaci pohybu, která je donutí udělat nějaký ten krok navíc, aby jejich panda prosperovala a byla plná života. Společnost dále vybavila řadu Watch Fit 5 běžeckým režimem s analogovým zobrazením výkonu, vylepšeným sledováním kadence, detekcí pádu a také speciálním režimem pro cyklistiku.
Řada Watch Fit 5 slibuje rovněž lepší sportovní zážitek díky šesti novým aplikacím, jako je Tennix, Strike Pro pro badminton, Pickle X pro basketbal a další. Kromě toho Huawei vylepšil zdravotního asistenta pro nové nositelné zařízení pomocí modulů 6LED + 6PD PPG, které uživatelům pomáhají lépe porozumět jejich zdravotnímu stavu.
V řadě Watch Fit 5 jsou k dispozici také technologické vychytávky, jako je systém TruSense Health s vylepšeným měřením spánku a šlofíků, podpora pro potápění až do hloubky 40 metrů či měření EKG. Huawei Watch Fit 5 nabízí výdrž baterie 7 dní při běžném používání a 10 dní při mírném zatížení. Model Pro navíc podporuje rychlé bezdrátové nabíjení, kdy se z nuly na sto dobije za 60 minut.
Na hodinkách Huawei Watch Fit 5 a Watch Fit 5 Pro budou také s nejvyšší pravděpodobností dostupné platby skrze britský fintech Curve, v rámci kterého si můžete nahrát hned několik vlastních karet, které lze přepínat v aplikaci. Vzhledem k tomu, že tato metoda placení je k dispozici i pro aktuální a starší modely hodinek značky Huawei už nyní, jistě se nevyhne ani Watch Fit 5 (Pro).
Cena a dostupnost
Chytré hodinky od Huawei z řady Watch Fit 5 budou v Česku oficiálně dostupné až 20. května, přičemž v redakci již aktuálně testujeme vybavenější Pro variantu. Co se týče české ceny, také tu se dozvíme oficiálně až koncem května, nicméně v Číně začínají ceny na částce 1 099 jüanů (cca 4 tisíce korun s daní) za Watch Fit 5, Watch Fit 5 Pro pak startuje na 2 099 jüanech (cca 7 600 korun s daní).